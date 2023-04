El Estado recauda mil millones más en Canarias al subir el empleo y la inflación

Antes de 2022, la Agencia Tributaria nunca había recaudado en Canarias más de 3.000 millones de euros. De hecho, el máximo estaba en los 2.969 millones contabilizados en 2019, el último ejercicio antes de la doble crisis de la covid y la inflación. Pero llegó 2022, y la Hacienda estatal no solo ingresó por primera vez en el Archipiélago más de 3.000 millones de euros, sino que lo hizo con creces, hasta el punto de que casi alcanza los 4.000 millones. Un hecho que sirve para ilustrar los históricos y hasta disparatados niveles en que está moviéndose la recaudación pública al calor de la mejora del empleo y, sobre todo, de la extraordinaria subida de los precios.

Hay más trabajadores que nunca en las Islas –2022 terminó con 52.800 ocupados más que el año anterior y con 35.200 desempleados menos, en cifras de la Encuesta de población activa– y el IPC, que no da tregua, se disparó en 6,3 puntos. Ambas cosas, más trabajadores y más inflación, son los dos grandes factores que llevaron la recaudación del Estado en la Comunidad Autónoma a la friolera de 3.702,5 millones de euros, según los datos que acaba de publicar la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En 2021, los ingresos del fisco nacional ascendieron en las Islas a 2.711,4 millones. Un montante nada desdeñable –próximo a los 2.969 millones de euros de 2019, el anterior récord– que, sin embargo, resulta casi irrisorio en comparación con esos desorbitados 3.700 millones del año pasado. El Estado cobró así de los ciudadanos, familias y empresas del Archipiélago a lo largo de 2022 un 36,6% más que en el anterior ejercicio. Casi mil millones de euros más, exactamente 991,1 millones más.

El extraordinario ritmo de crecimiento de los ingresos fiscales se intensifica aún más en 2023

Para hacerse una idea de la magnitud de ese incremento basta con apuntar que solo fue superior en dos de las restantes 16 autonomías. Esa subida del 36,6% que experimentó la recaudación de la AEAT en Canarias se fue hasta el 47,5% en Baleares y hasta el 48,3% en Cantabria. El hecho de que los dos archipiélagos estén en este particular podio no es casual. Baleares y Canarias son las dos regiones españolas más dependientes de la industria turística. Esto, claro, dio lugar a que fueran las que más sufrieron la desaparición –literal– de los turistas durante la peor fase de la pandemia. Por eso la recaudación de la Hacienda nacional siguió en 2021 por debajo de los niveles precovid tanto en las islas mediterráneas como en las atlánticas. Y, en cambio, sí superó ya las cifras prepandemia en el conjunto del Estado, lo que evidencia que las economías de ambos archipiélagos aún no se habían restablecido del todo –sin economía no hay recaudación– de los embates del coronavirus. En cambio, y como quiera que el turismo vivió en 2022 un inesperado y renovado boom a pesar de las incertidumbres que pesan sobre británicos y alemanes –los visitantes más numerosos en Canarias–, las dos regiones insulares son las que más frutos recogieron en esta coyuntura. Más economía, más puestos de trabajo, más ingresos para el fisco. De ahí que la recaudación del Estado se disparase aquí ese 36,6% y en todo el país solamente aumentase un 14,4%.

En las Islas no rige el IVA, sino su hermano pequeño el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con lo que la Agencia Tributaria obtiene el grueso de su recaudación en el Archipiélago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Un IRPF que deja más o menos ingresos en las arcas públicas en función de la mejor o peor situación del mercado laboral, con lo que si se tiene en cuenta que el empleo se mantuvo en máximos en la región durante la mayor parte del año pasado, no resulta extraño que la recaudación por la principal fuente de ingresos de la Agencia Tributaria creciese un 24,6%. Los 2.000 millones de euros cobrados por el fisco estatal en las Islas durante 2021 se dispararon el pasado ejercicio hasta prácticamente 2.496,5 millones. Un aumento que, de nuevo, está muy por encima del experimentado por el IRPF a nivel nacional (+15,8%). Hay que recordar, en lo relativo al IRPF, que el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene en su negativa a deflactar el tramo estatal del impuesto, es decir, a adaptarlo a la inflación, de modo que el contribuyente no pague de más al fisco pese a no haber mejorado su nivel de renta.

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el ‘no’ a deflactar el IRPF, que bate ya todos los récords

Y si mejoró el empleo por el tirón del turismo también mejoró, y por la misma razón, la cuenta de resultados de las empresas. Los mayores beneficios registrados, en general, en el ejercicio de 2022 están detrás del incremento de la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, que es el tributo que grava las ganancias de las empresas con mayor o menor intensidad en función de la cifra de negocio de cada compañía. En 2021 se recaudaron en Canarias 274,3 millones de euros; el año pasado, 655,9 millones, con lo que la cuantía más que se duplicó –la subida es de un 139%– de un ejercicio para otro.

Con todo, lo que más llama la atención de los datos recién publicados por la Agencia Tributaria son los 666 millones recaudados en las Islas entre enero y febrero de 2023. Se trata de un 20% más de lo ingresado en los dos primeros meses de 2022, un 20% más de lo ingresado en los dos primeros meses del ejercicio en que se batieron todos los récords.