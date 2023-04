A causa del confinamiento por culpa de la pandemia, muchos de los trabajadores empezaron ha realizar sus jornadas laborales desde casa, es decir, teletrabajar. Pero ahora, con la vuelta a la normalidad, muchas empresas empresas han decidido mantener a sus empleados en sus hogares y renegar del trabajo en la oficina.

Desde este momento, se ha abierto un debate sobre este modo de trabajar. Unos lo prefieren ya que se ahorran demasiado tiempo en desplazamientos a los puestos de trabajo, otros, totalmente en contra de trabajar desde el domicilio ya que no se les ofrece ningún plus en la nómina por los gastos del hogar mientras se trabaja.

Meta declara la guerra al teletrabajo

La empresa matriz de Facebook, Meta, dirigida por Mark Zuckerberg se ha posicionado al respecto de esta modalidad de trabajo con un ataque directo al cuello.

Meta ha tomado una nueva medida que ha sido interpretada como un ataque frontal al modelo de teletrabajo. Según ha informado el medio especializado Xataka, Meta ha dejado de publicar ofertas de empleo que incluyan condiciones de teletrabajo.

La compañía ha ordenado a sus mánagers que no publiquen más ofertas laborales que no incluyan un puesto en alguna de las oficinas o que no esté etiquetada como un puesto remoto, es decir, teletrabajo.

Por otro lado, las peticiones de los trabajador por teletrabajar, se han congelado, nadie desea ir a su domicilio a desempeñar sus tareas laborales.

Aunque se trata de una medida temporal enmarcada en el proceso de reestructuración de Meta, el responsable de la compañía, Mark Zuckerberg, se ha pronunciado en varias ocasiones a favor del trabajo presencial, argumentando que los empleados que inician su etapa en la compañía de manera presencial trabajan mejor que los que lo hacen de forma telemática.

La medida de Meta ha sido interpretada como un nuevo ataque frontal al modelo de teletrabajo, que ha ganado terreno durante la pandemia y se ha convertido en una opción cada vez más popular entre los trabajadores.