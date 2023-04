Margarita Pena lleva a gala ser la única mujer al frente de una zona franca en España, y la primera en Canarias. La visibilidad que está obteniendo la Zona Franca de Tenerife (ZFT) se debe a su conocimiento, perseverancia y a que, en su condición de mujer, acude a los numerosos encuentros en los que aprovecha para destacar el valor de esta herramienta como elemento potenciador de las economías. Los más recientes han sido los encuentros de Mujeres Empresarias de la CEDEAO, en Casa África, y el Barcelona Women Aceleration Week, donde debatió sobre la presencia de la mujer en los organismos públicos en una mesa en la que Pena abogó por que los poderes públicos apuesten y realicen políticas que allanen los obstáculos con los que se encuentran las mujeres en su acceso a los órganos de poder, y señaló que «las políticas deben incidir en una mayor participación de las mujeres en puestos de responsabilidad». Ocurre que, en lo que se refiere a la ZFT, “en el Pleno hay paridad, pero en el Comité Ejecutivo la mayoría somos mujeres y hay solo dos hombres, lo cual es importante en el ámbito de la representación femenina dentro de la ZFT porque es el órgano colegiado ejecutivo por excelencia”.

Insiste Pena en que “La Zona Franca de Tenerife es una herramienta fundamental para el impulso de la logística portuaria, la logística comercial (trading) pero, sobre todo, para la instalación de industrias con notables ventajas económicas•, asegura. Lo certifica porque asegura que “en otros lugares las zonas francas han supuesto un motor económico que aquí aún no estamos aprovechando al 100%”. “Sin duda”, asegura, “una de las ventajas que cualquier inversor puede extraer de este espacio es que puede utilizar la Zona Franca como una herramienta de promoción del tráfico internacional y convertir a Tenerife en la Puerta de entrada a África o de terceros países, de manera que los inversores internacionales utilicen las ventajas que ofrecemos para la distribución posterior de mercancías a África, Europa o América”.

Como todas las zonas francas, la ZFT tiene gran versatilidad, por lo que tienen cabida todo tipo de actividades de producción, almacenamiento y comercialización que tengan un estudio de viabilidad económica y compromiso fehaciente de creación de empleo fijo. “Cualquier empresa que se asiente en ella ejerce un efecto de tractor económico que suma muchas ventajas para la Isla pero la nuestra tiene, por encima de otras zonas francas nacionales, la ventaja de ser compatible con la ZEC. Por eso es importante el compromiso de todas las administraciones implicadas para invertir en Zona Franca y arrancar de una vez por todas ese motor económico diferente al turismo”, asegura Pena.

La delegada Especial de Estado Zona Franca Santa Cruz de Tenerife recuerda que ZFT es un régimen aduanero especial, en el que se puede importar y exportar mercancías de países que no forman parte del territorio aduanero de la Unión, almacenarlas por tiempo indefinido (sin constituir garantía) y exportar a países terceros con exención absoluta de aranceles, no aplican políticas de contingentes, etc. Asimismo, pueden realizarse operaciones de incorporación de valor añadido (etiquetado, envasado, embalado, etc.). En el caso de que parte de esa mercancía se destine al mercado interior, la deuda aduanera se devengará conforme se vaya produciendo el despacho de la misma. “Es, básicamente, un espacio acotado para el almacenamiento, manipulación o transformación de mercancía, independientemente del origen, destino, cantidad o naturaleza, que ofrece ventajas en cuanto a tramitación administrativa, aranceles e impuestos, totalmente compatibles con otros incentivos como los de la Zona Especial Canaria (ZEC)”.

Y, como la unión hace la fuerza, para conseguir los objetivos que se pretenden y atraer inversiones, ZFT está asociada a la plataforma Why Tenerife, que ofrece a potenciales inversores extranjeros asesoramiento sobre las oportunidades, las ventajas fiscales y competitivas y la información necesaria sobre Tenerife como destino para sus negocios. Ofrecen servicios de asesoramiento personalizado, confidenciales y gratuitos a inversores, empresas o emprendedores interesados en establecer sus negocios y mejorar su competitividad. Why Tenerife está conformada por una red de instituciones públicas y privadas que colaboran para crear un punto de referencia y soporte para las empresas extranjeras y emprendedores interesados en hacer crecer sus negocios y mejorar su competitividad. Como plataforma de ayuda al inversor y promoción de destino de negocios, Why Tenerife está formada por una red de instituciones públicas y privadas que integra a Autoridad Portuaria de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, la Cámara de Comercio de Tenerife, la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Zona Franca de Tenerife (ZFT).