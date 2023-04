La Semana Santa arranca con los puertos y aeropuertos a rebosar

Las ganas de viajar y de desconectar han anulado cualquier miedo o incertidumbre que dejara la pandemia, la guerra en Ucrania o la inflación. No importa la previsión del tiempo o los precios disparados, la gente no ha dudado a la hora de hacer la maleta para pegarse una escapada a las Islas en Semana Santa. Así lo reflejaron ayer las imágenes que dejaron los puertos y aeropuertos canarios que se abarrotaron de viajeros ilusionados por comenzar sus vacaciones desde primera hora de la mañana. La misma estampa se repitió en las playas canarias que, con el buen tiempo, se llenaron hasta la bandera.

Canarios con el objetivo de desconectar en otra isla, peninsulares buscando el sol y muchos extranjeros de regreso a sus países tras acabar la temporada alta, fueron los perfiles que se cruzaron ayer entre las terminales de pasajeros. En la zona de llegadas nacionales algunos recién llegados se apuraban por conseguir un coche de alquiler con la idea de conocer todos los rincones de la isla y otros como Mariano y Naiara descartaron esa opción al tener muy claro que nadie los levantará de la hamaca en los próximos seis días. «Llevamos 12 años viniendo a Maspalomas huyendo del fresco y la rutina de Madrid», reconocieron los jóvenes, que prefirieron no desvelar su apellido.

Los madrileños reconocieron que el viaje a Gran Canaria siempre merece la pena a pesar de la subida del precio en billetes y alojamiento del último año. «Mientras podamos permitírnoslo seguiremos viniendo porque conocemos esto y estamos muy a gusto aquí», apuntaron los viajeros, que aseguraron que no «hace falta vender a las Islas en la Península» porque la gente ya está convencida de que «esto es un paraíso».

Y en eso coincidieron Rubén López y Montse Hidalgo, otra pareja de madrileños que tras trabajar dos años en Gran Canaria se enamoraron de las Islas y desde entonces se autodefinen como «auténticos promotores del Archipiélago». Llegaron ayer a medio día y les faltó tiempo para alquilar un coche y comenzar a organizar su semana de vacaciones. «Nos quedamos en el sur, pero subiremos al norte varios días porque nos encanta Vegueta y Las Canteras», apuntaron al bajarse del avión. El clima, la gente, la gastronomía y la naturaleza son solo algunas de las cosas que empujaron a la pareja a repetir la visita. «Lo que tenéis aquí es un privilegio los 365 días del año, es normal que el resto del mundo quiera disfrutarlo», apuntó López justo antes de dar sus datos a la compañía de alquiler de coches.

Ayer fue precisamente el día de la Semana Santa que los aeropuertos canarios registraron más operaciones. Aena prevé un total de 12.977 vuelos hasta el 10 de abril, un 3,68% más que el año pasado, es decir, unos 600 más que en 2019, antes de la pandemia del coronavirus. De ellos, 7.364 son vuelos nacionales y 5.613, internacionales. Solo ayer se registraron 1.229 operaciones en las Islas, 475 en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Muchos canarios escogen viajar entre islas por ser una de las opciones «más económicas»

El flujo de pasajeros también fue constante en los vuelos insulares durante todo el día, la gente se acumulaba en los mostradores de Binter desde primera hora de la mañana. Nicolás Ramos, palmero afincado en Gran Canaria, esperó la cola pacientemente porque el destino, su casa, valía la pena. «Aprovechamos la Semana Santa para estar en familia y disfrutar de la tranquilidad de La Palma» reconoció el jubilado, que apuntó a la «comodidad» como motivo principal para escoger el Archipiélago como destino vacacional. «Todo fuera es mucho más caro y te encuentras gente hasta debajo de las piedras, siempre es mejor quedarse por aquí», aclaró Ramos antes de ser atendido por el personal de la compañía aérea canaria.

Más plazas

El intenso flujo de gente también se apreció ayer en las colas de embarque de vehículos en las instalaciones portuarias. Las navieras contarán con plazas para 960.000 personas para los movimientos de Semana Santa. Tanto Naviera Armas Trasmediterránea como Fred Olsen han tenido que reforzar el servicio para poder cubrir la demanda de los próximos días con 35.000 y 24.000 plazas adicionales, respectivamente.

Armas ha apostado por reforzar el puente marítimo entre capitales y las línea de Las Palmas de Gran Canaria-Morrojable, Los Cristianos-El Hierro, Los Cristianos-La Palma y la línea Playa Blanca-Corralejo. Fred Olsen, por su parte, prevé el desplazamiento de más de 139.000 pasajeros y cerca de 35.000 vehículos. Y según sus previsiones, esperan cerrar esta Semana Santa con un 20% más de viajeros que el año pasado. La compañía añadió para este fin de semana un refuerzo extra en la ruta entre Lanzarote y Fuerteventura con motivo del carnaval de Tetir.

Andrea Santos acudió al Puerto de la Luz desde las diez de la mañana junto a su familia para coger el barco a Fuerteventura y continuar un viaje que comenzó el viernes desde Tenerife. Ella, su pareja, sus dos hijos y sus dos perritas pasarán la Semana Santa saltando de isla en isla y durmiendo en su furgoneta camperizada. «Tal y como están las cosas esta es la manera más económica de viajar, en un hotel sería imposible», apuntó la joven solo unos minutos antes de embarcar. Al ser su pareja de Alemania, Santos reconoció conocer bien el clima y el precio de los viajes a los países europeos. «Ahora hace frío y está todo carísimo, lo mejor es hacer estas escapadas cercanas en las que los niños disfrutan un montón», aclaró. A la familia la convivencia en un espacio tan pequeño le resulta «sencilla» porque, según explicaron, pasan el día en los exteriores disfrutando de las «bondades de las Islas sin normas».

También acudieron ayer a la terminal de pasajeros de Fred Olsen con toda la ilusión del inicio de las vacaciones, las familias de Sara Flores y la de Pepe González. Juntos viajaron desde Gran Canaria a Fuerteventura con el objetivo de que los más pequeños conozcan otra isla y disfruten de la playa y la piscina. Flores se trasladó hasta las Islas por cuestiones laborales y ayer reconoció tenerle un cariño especial al Archipiélago. «El clima, la gente, la comida, hay miles de motivos de no moverse de aquí y disfrutar de la vida que te ofrecen estas Islas», apuntó.

El clima, la gente y la gastronomía, las razones que llevan a los peninsulares a elegir el destino

También con rumbo a Fuerteventura, pero solo como escala de camino hacia Lanzarote, embarcaron Raquel Cazorla y José Luis Rodríguez, dos jóvenes profesores que llevan desde enero soñando con tirarse en una tumbona bajo el sol. A pesar de buscar el billete con tiempo tuvieron que adaptar sus horarios a las pocas plazas que quedaron libres, lo que les dio la posibilidad de pasar un día en Fuerteventura antes de llegar a su hotel en la isla de los volcanes. «Nos encanta viajar, pero para Semana Santa y puentes pequeños lo que necesitamos es descansar y relajarnos, y si fuéramos a otro destino más lejano tendríamos que ponernos a hacer turismo», reconoció entre risas Cazorla, quien aseguró que este año el coste de la escapada ha sido «un poco superior» al de años anteriores.

Con la misma actitud y ganas de descanso acudieron ayer al muelle Jenifer Brito y Gara Santana, dos jóvenes de Gran Canaria que encontraron en Lanzarote el destino ideal para desconectar de la rutina. «No queríamos gastar mucho y tampoco movernos mucho, la idea es descansar, comer bien y olvidarnos un par de días de los problemas del día a día», aseguró Brito.

La mayoría de los viajeros entre islas coincidieron en reconocer ir buscando la tranquilidad en sus desplazamientos. «La vida solo es una y hay que disfrutar de lo poco que tenemos», afirmó ayer Rita Delgado apoyada en su coche minutos antes de entrar en el barco hacia Fuerteventura. La canaria reconoció que los viajes están «cada vez más salados de precio» pero insistió en la importancia de «darse ese tipo de caprichos» de vez en cuando. Junto a su pareja, Miguel Ángel Garcés, pasará la Semana Santa de isla en isla. «Venimos de Tenerife y el miércoles volvemos a Gran Canaria para disfrutar de ratos en familia y comer sancocho», afirmó Delgado.

También para estar con la familia, concretamente con sus padres, se trasladó ayer hasta Fuerteventura Helena Gordillo junto a sus dos hijos. Al tener allí una casa familiar puede recortar gastos del traslado y disfrutar de un viaje «de vez en cuando». De otra forma, «sería imposible», reconoció. La armonía, la tranquilidad y las posibilidades de ocio para los más pequeños, son solo algunos de los motivos que llevaron a Gordillo a escoger el destino. «El que viene no quiere irse, esto es un auténtico paraíso y lo tenemos a tiro de piedra», añadió la canaria.

El flujo de llegadas y movimientos entre islas será constante a lo largo de toda la Semana Santa, pero también hay otros que escogen este periodo vacacional para salir del Archipiélago. Es el caso de Juan Armando Mateo y Naomi Martel, una pareja de grancanarios que se trasladaron ayer hasta Tenerife solo para hacer escala de camino a Islandia. Encontraron una ganga hace seis meses y pudieron cuadrar sus agendas para ir a cumplir uno de sus mayores sueños: ver las auroras boreales. La previsión del tiempo no les acompaña porque augura lluvias, pero la pareja acudió ayer a su primer vuelo con toda la ilusión del mundo.

«Nos quedamos en varios hostales y la idea es ir con el coche y la mochila a todas partes para conocer todos los rincones», explicó Mateo sobre sus vacaciones. La pareja, que todavía no ha visitado todas las Islas, ha recorrido más de la mitad de Asia y planea para el verano repetir Tailandia como destino turístico. «Las islas las tenemos más a mano y podemos buscar un hueco cualquier fin de semana», añadió el joven.

Fred Olsen prevé cerrar la semana con un 20% más de viajeros que el año pasado

