Ya no queda nada para comenzar con las declaraciones de la renta y la Agencia Tributaria avisa. Quiere destapar cualquier tipo de irregularidad que se pueda producir no solo con los contribuyentes generales, sino también con los autónomos. El objetivo es lograr que todos los ciudadanos tengan sus cuentas al día y no se falsee ningún dato.

Como es lógico, donde más se puede producir este hecho es en los sectores en los que se utiliza más dinero en efectivo. Por ello, no es de extrañar que los inspectores de Hacienda visiten a estos autónomos para comprobar que todo es correcto y evitar fraudes. Aviso de Hacienda a los autónomos: el documento que hay que entregar para evitar multas Refuerzo El objetivo que se ha propuesto la Agencia Tributaria es reforzar los controles en aquellas actividades en las que es más frecuente el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo, al considerar que existe un mayor riesgo de existencia de economía sumergida, evitando, con ello, posibles fraudes fiscales. De hecho, ya hay en marcha un Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, que busca acabar con la financiación de actividades ilegales, los fraudes fiscales y la economía sumergida. Por ello, si perteneces a este grupo de autónomos, debes tener cuidado. De todas formas, no se ha informado exactamente de cuáles son los sectores en los que Hacienda pondrá el foco, aunque uno de ellos podría ser la construcción, principalmente en el ámbito de las reformas. Sospechas Los autónomos que causan más sospechas a Hacienda y en los que es posible que más ponga el énfasis para detectar posibles irregularidades son: Quienes no aceptan medios bancarios para el pago.

Empresas con rentas que vienen de entrega de bienes o servicios al consumidor final.

Autónomos o empresas con riquezas o patrimonio incoherente con las rentas declaradas.