Tope al gas: estas son las claves de la prórroga hasta diciembre.

La Comisión Europea dio luz verde en junio de 2022 al mecanismo ibérico negociado por España y Portugal para establecer un tope al precio del gas que rebajase la factura de la electricidad, tras el estallido de la guerra de Ucrania y el incremento de los precios del gas. La medida comenzó a notarse a partir del miércoles 15 de junio y se preveía mantener hasta el 31 de mayo de este año. Este martes, el Gobierno español prevé aprobar una extensión de esta medida hasta final de año después de conseguir el aval de Bruselas, como avanzó el lunes EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Estas son algunas de las claves.

¿Cómo funciona el mecanismo?

El denominado mecanismo ibérico supone poner un tope al gas que se usa para generar electricidad. Las centrales que producen electricidad con gas (ciclos combinados, carbón y algunas cogeneraciones) reciben una compensación por la diferencia entre ese precio máximo y el precio real del gas, pero el consumidor se ahorra la sobrerretribución que recibían el resto de tecnologías (renovables y nucleares) que no tienen el gas natural entre sus costes. La compensación a las centrales de gas corre a cuenta de todos los consumidores de electricidad, así como de las ventas de gas a Francia cuyos ingresos se utilizan para reducir ese recargo. No obstante, el precio total del mercado mayorista más el tope será siempre inferior para cualquier consumidor que lo que supondría la inexistencia del mecanismo en un contexto de precios altos.

¿Por qué se extiende hasta final de año?

Ribera ya anunció a principios de enero su intención de pedir extender este mecanismo a Bruselas hasta que "finalice la guerra" o “al menos hasta final de 2024”. A partir de ahí se sucedieron las reuniones políticas y técnicas entre España, Portugal y el departamento de Competencia de la Comisión Europea que lidera Margrethe Vestager. En una de ellas, celebrada a finales de enero, Vestager planteó a sus interlocutores que a lo sumo, la prórroga podría extenderse hasta diciembre de 2023 ya que el marco temporal de las medidas de apoyo a la guerra de Ucrania dura hasta esa fecha. Y por eso que, por el momento, esa es la fecha tope.

¿Cuáles son los nuevos cambios?

Además de prorrogar el mecanismo de finales de mayo hasta finales de diciembre de este año, lo cual incluye el verano y el próximo invierno, los periodos de mayor presión en los precios. La regla actual establecía que entre junio y diciembre de 2022 el tope era de 40 euros por megavatio-hora (MWh), mientras que en enero se incrementa a razón de 5 euros más cada mes hasta mayo cuando debía finalizar en 65 euros por MWh. El Consejo de Ministros en su reunión de este martes prevé aprobar una nueva senda de precios para alcanzar esos 65 euros a finales de este año, de forma que el incremento mensual de la referencia será de entre 2 euros y 2 euros y medio, según las propias palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este mismo martes.

¿Cuánto ahorro consigue?

Según las cifras del Ministerio para la Transición Ecológica, desde su puesta en marcha el 15 de junio de 2022, el apodado por el Gobierno como 'excepción ibérica' ha permitido un ahorro acumulado de 5.100 millones de euros para los consumidores. Esta cifra hace referencia a la diferencia entre lo que se habría pagado a los generadores de electricidad sin el mecanismo ibérico y lo que se ha pagado con el tope al gas. Es decir, a la sobrerretribución que reciben el resto de centrales eléctricas que no queman gas. Según un análisis de la escuela de negocios Esade, realizado entre el 15 de junio y el 31 de diciembre de 2022, los hogares con tarifa regulada (la denominada PVPC) se han ahorrado de media el 31,8%, lo cual corresponde a unos 209 euros por hogar y se traduce en un total de 1.880 millones de euros para los cerca de 9 millones de clientes que tienen esta tarifa. ¿Y los usuarios del mercado libre? El resto de clientes de luz también se deberían beneficiar de los efectos reductores de este tope puesto que las compañías utilizan como referencia para fijar el precio de sus ofertas minoristas el precio mayorista, aunque en este punto depende de la praxis de cada compañía.

¿Y si el gas baja de precio?

Coincide el anuncio de prórroga de la 'excepción ibérica' en un momento en el que el mecanismo no está logrando efectos prácticos, pues desde mediados de febrero el precio del gas se ha mantenido prácticamente a diario por debajo del tope que en marzo alcanza los 55 euros por MWh. La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconocía esta mañana que "si el gas natural se mantiene a los precios actuales probablemente no se active el mecanismo, pero si volviera a subir sus precios conseguiríamos mantener el precio de la electricidad a un precio razonable y no tan dependiente de la evolución del precio del gas natural". En la actualidad, el gas tiene un coste de alrededor de 40 euros por MWh, el doble de lo que era habitual antes de la guerra en Ucrania, pero lejos de los 300 euros a los que llegó este verano. Pero la guerra de Ucrania sigue en marcha y no se puede descartar que dentro de unas semanas la volatilidad vuelva a dominar los mercados de la energía. Esta misma mañana también el recién elegido presidente de Naturgy, Francisco Reynés, auguraba que "no será un año fácil ni en calma" y permanecerá la "volatilidad y la incertidumbre" en los precios. Naturgy es la primera empresa gasista de España.

¿Por qué la Comisión Europea tiene que dar su autorización?

La Comisión Europea debe dar su visto bueno en virtud de las normas sobre ayudas de Estado de la Unión Europea para evitar que la distorsión en la Península Ibérica afecte en negativo a otros estados miembros. Es por eso que el Gobierno ha tenido que trabajar mano a mano con el departamento de Competencia de la Comisión Europea que dirige Margrethe Vestager para encontrar la fórmula idónea de beneficiar a España y Portugal sin perjudicar al resto de Estados miembros. Y de hecho, este es el motivo por el cual las ventas de electricidad a Francia se benefician también de los precios bajos, pese a que no tienen que abonar ninguna compensación. El planteamiento inicial del Gobierno español trasladado en la primavera del año pasado incluía que las exportaciones tuvieran un precio sin tope, pero la Comisión Europea rechazó este extremo.

¿Francia, entonces, también se beneficia?

Así es. Francia se beneficia de los precios bajos de la electricidad en España. En el último año España logró el mayor saldo exportador de electricidad en su historia (19.841 millones de euros), casi el doble que en otros 'buenos años' para las ventas al país vecino como 2008 o 2012. Pero esto también implica un retorno para España. Las rentas de congestión es el dinero que pagan las comercializadoras por el intercambio de gas a través de las interconexiones eléctricas, en este caso del tubo que conecta con Francia. Ya sea España o Francia el exportador neto el montante resultante por este concepto se divide a partes iguales entre ambos países. Normalmente, España destinaba ese dinero al sistema eléctrico, pero con la creación del tope al gas se estableció que se utilizase para reducir la cuantía del ajuste, es decir, el dinero que los consumidores pagan para compensar a las centrales de gas.