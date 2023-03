Más de 115.000 canarios solicitan el cheque antiinflación de 200 euros

Recta final para poder solicitar el cheque antiinflación aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para mitigar, aunque de manera muy limitada, el efecto de la subida de los precios en la cesta de la compra entre las familias con menos ingresos. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en Canarias más de 115.000 personas han pedido ya esta ayuda, una de las pocas de las que se podía beneficiar los ciudadanos del Archipiélago incluida en el tercer paquete de medidas contra la escalada inflacionista, que promovió el Ejecutivo a finales del año pasado. Un número de solicitudes que desborda las previsiones iniciales, ya que solo 36.703 familias isleñas tienen a priori derecho a recibirlo, ya que aunque se destina a hogares con rentas inferiores a los 27.000 euros anuales y un patrimonio menor de 75.000 euros, la letra pequeña dejó fuera a los pensionistas y a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La ayuda se puede pedir hasta este viernes 31 de marzo de forma telemática en la página web de la Agencia Tributaria. Con lo que el número total de solicitantes previsiblemente aumentará en las Islas. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido en el Archipiélago –en donde la cantidad de demandantes ha sido mayor del previsto– no ha ocurrido lo mismo a nivel nacional. En el momento en el que se anunció el bono anti crisis, el Gobierno informó de que se pretendía llegar a 4,2 millones de beneficiarios en toda España. Sin embargo, según los últimos datos del Ministerio que comanda María Jesús Montero, 1,8 millones lo habían solicitado a nivel nacional. Y aunque la cifra sin duda aumentará en el tramo final del plazo, la carrerilla que habría que alcanzar para llegar a las previsiones iniciales es muy importante. Hay que recordar que el anterior cheque de 200 euros –que se promovió para familias cuyas rentas no hubieran superado en 2021 los 14.000 euros y que su patrimonio no exediera los 43.196 euros– no tuvo el éxito esperado. Apenas llegó al 22% de los posible perceptores. Esto es, solo lo recibieron 600.000 beneficiarios de los 2,7 millones que se había estimado, debido a las dificultades para solicitarlo por la excesiva carga burocrática.

El anterior cheque llegó solo al 22% de los posibles beneficiarios en todo el país

En el nuevo paquete de bonos, el Gobierno central optó por rebajar los requisitos –al aumentar los ingresos máximos de 14.000 a 27.000 euros anuales– y simplificó la tramitación para poder llegar a más personas. Sin embargo, todo hace prever que en esta ocasión tampoco se alcanzarán los números previstos, al menos a nivel nacional.

El acceso al cheque antiinflación era una de las pocas medidas de la que podían beneficiarse los canarios para poder paliar algo el sobrecoste que se ha generado en la economía de muchas familias en la compra semanal. Mes a mes el precio de los alimentos no para de subir. El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del pasado mes de febrero, evidencia que llenar el carrito en el supermercado fue un 18% más caro en Canarias respecto al mismo mes de 2022. Ante este contexto de subida generalizada de los precios, el Ejecutivo de Sánchez aprobó este bono de 200 euros, que tendrá un efecto muy limitado a la hora de apaciguar la subida del precio de los alimentos en los presupuestos familiares. ¿Cuál es el motivo? El coste de la compra se ha encarecido en Canarias de media 550 euros anuales. Si en 2021 un hogar isleño debía invertir 4.467 euros para llenar la despensa de su casa, en 2023 –tras un avance medio del coste de los alimentos y bebidas no alcohólicas del 12,4% en este periodo– el importe total de los tickets asciende a 5.020 euros al año.

El plazo para solicitar esta ayuda para la compra de alimentos expira el viernes 31 de marzo

Canarias es además una de las autonomías en la que el IPC vinculado a los alimentos y bebidas más se ha incrementado en los últimos meses. En una región que está además entre las que tiene los salarios más bajos del país, con lo que el esfuerzo que tienen que hacer las familias para llegar a final de mes es mayor. Aún así, el Archipiélago no pudo beneficiarse de la otra medida estrella para mitigar este sobrecoste, la bajada del IVA al 0% en alimentos de primera necesidad, al no aplicarse aquí ese impuesto. De todas manera, la iniciativa tampoco se ha demostrado eficaz para bajar los precios.