Aunque cada vez son menos, sigue habiendo muchas personas que prefieren seguir pagando con dinero en efectivo, sobre todo en las personas más mayores, ya que los jóvenes al estar tan sumergidos en el mundo de la tecnología utilizan los pagos digitales mediante los dispositivos móviles.

Para los más tradicionales y los que prefieren el tacto de las monedas y billetes, todos los días se enfrentan a hacer pagos en efectivos y al recibir las vueltas, en muchas ocasiones, las guardan en el bolsillo sin mirar más allá de que la devolución es correcta.

Aviso del Banco de España

El Banco de España, ha puesto a disposición de todos, un artículo en el que aconseja que cada vez que una persona reciba las vueltas de su pago en efectivo, compruebe si las monedas son originales. El organismo remarca que todo el mundo puede hacer esas comprobaciones.

Para esas comprobaciones, el Banco recomienda poner en práctica lo que ellos mismos denominan como "regla de los cinco pasos".

En primer lugar, lo que se debe hacer es comprobar que la moneda sea de euro y no de otro país. Para asegurarse, cabe recordar que en la cara europea de la moneda aparece el mapa de Europa y el número del valor de la moneda. En la cara nacional aparece el año de acuñación y una imagen que identifique al país. En segundo lugar, hay que asegurarse de que las imágenes de las caras estén completamente alineadas en sentido vertical. Por otro lado, la moneda debe tener concordancia, a partir de 2007, se introdujo en las monedas el mapa de Europa completo y no solo a los países de la Unión Europea. Otra de las recomendaciones es probar el magnetismo de las monedas, la de uno y dos euros son ligeramente magnéticas en el centro de la moneda, al igual que las de 1, 2 y 5 céntimos, por lo que si se pone un imán, debería pegarse. Las monedas de 5,10 y 20 céntimos no son nada magnéticas. Por último, también aconseja fijarse en la rugosidad del mapa de Europa, en las monedas de uno y dos euros no será en ningún caso lisa, siempre tendrá rugosidad.