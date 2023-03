Por lo general, las personas que anhelan bajar de peso rápidamente adoptan dos hábitos especiales; el primero de ellos es practicar ejercicio de forma frecuente y el segundo es alimentarse de forma sana, priorizando los alimentos de origen natural. Para nadie es un secreto que ambas costumbres son difíciles de asimilar y más cuando durante un tiempo prolongado se practicó el sedentarismo y se mantuvo una dieta poco saludable. Por eso, la fuerza de voluntad debe sobresalir.

Mercadona cuenta en su catálogo con una gran variedad de productos que son ideales para hacer dieta, tanto comida como otros productos que pueden ser de ayuda a que la pérdida de peso sea lo más efectiva posible en cada caso. Es muy importante que tengas en cuenta que una buena alimentación y ejercicio frecuente son dos pilares básicos para poder bajar de peso de forma saludable.

Los chicles de frutos rojos de Mercadona que tienes que probar

Se trata del Chicle frutos rojos lámina Hacendado, una novedad en cuanto al sabor, ya que pertenece a la amplia gama de chicles que tiene el supermercado valenciano en la que puedes encontrar en este formato lámina otros sabores como sandía y hierbabuena. Los tres sabores están disponibles actualmente en un paquete de 12 chicles (un sabor cada paquete) con un precio de 0,95€.

Estos fantásticos chicles de frutos rojos de Mercadona son perfectos para evitar picar entre horas, siempre y cuando estés en un sitio en el que puedas mascar chicle de forma discreta y sin que los demás se puedan dar cuenta, especialmente si estás trabajando de cara al cliente, ya que queda muy feo que te atiendan mascando chicle. Al margen de eso, es un entretenimiento ideal para engañar a tu estómago con algo dulce que saciará tu hambre en unos minutos pero sin llegar a tu estómago.

Son una de las novedades que han llegado al supermercado valenciano en las últimas semanas, con una lámina de chicle más fina y un sabor a frutos rojos claramente notable en cuanto te lo metes en la boca.

Si estás a dieta o simplemente no quieres comer entre horas pero necesitas algo que te ayude a evitarlo porque no tienes fuerza de voluntad, sin duda estos chicles de frutos rojos serán un recurso fantástico, pero no abuses de ellos ya que tu dentadura podría resentirse por ello. Los chicles, durante un ratito para quitar el hambre, nada más.