Las pensiones de 32.000 viudas canarias subirán en 2024 entre 40 y 126 euros al mes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado el ‘sí’ de EH Bildu para sacar adelante la reforma de las pensiones, una tarea que España debe presentar a Bruselas si quiere recibir la siguiente partida de los fondos extraordinarios europeos. Y resulta que las viudas canarias que cobran la paga mínima, unas 32.000, se beneficiarán de ese acuerdo entre Bildu y el Ministerio de la Seguridad Social para el respaldo a la modificación del sistema. No en vano, el principal compromiso que los bildutarras le han arrancado al ministro José Luis Escrivá es subir las pensiones mínimas de viudedad entre un 17 y un 30% (un 17% las individuales y un 30 las que perciben quienes tienen cargas familiares) en los próximos cuatro años, es decir, entre 2024 y 2027. Se trata de aproximar las pagas mínimas de las viudas a las pensiones mínimas contributivas (la prestación por viudedad forma parte de las contributivas pero es singular por cuanto contribuyente y beneficiario no son, claro, la misma persona).

En Canarias hay en estos momentos, de acuerdo con la nómina de febrero del Instituto Nacional de la Seguridad Social, un total de, exactamente, 31.644 perceptores de la pensión mínima de viudedad. De todos ellos, los hombres no llegan al millar (hay 966) y hasta 30.677 son mujeres. Mujeres que en la grandísima mayoría de los casos abandonaron o ni siquiera empezaron su carrera laboral para entregarse, las más de las veces porque no les quedaba otro remedio, al cuidado de sus familias. Al fallecer el marido, acaban por cobrar una pensión irrisoria y que en modo alguno retribuye su esfuerzo por los suyos y en definitiva por la sociedad. Es este colectivo el que más se beneficiará de las prisas del Gobierno por concluir la reforma del sistema, lo que Bildu ha aprovechado para sacarle la actualización de las pagas mínimas de viudedad.

Esos incrementos del 17% en las pagas mínimas individuales y del 30 en las de quienes tienen cargas familiares se producirán de forma progresiva entre 2024 y 2027. Pero eso sí, el aumento el próximo año será el mayor de los cuatro, de modo que desde el 1 de enero las pensiones mínimas de viudedad subirán en 40 euros al mes en el caso de las individuales y en hasta 126 euros mensuales en el caso de las que incluyen personas a cargo. Las subidas continuarán en 2025, 2026 y 2027 hasta que en este último año se alcancen los 1.775 euros más al año para las primeras, las individuales, y los 3.800 euros anuales más para las segundas, las de quienes tienen personas dependientes.

La paga media de viudedad en las Islas es de las más bajas de España: no llega a los 800 euros mensuales

Hay que tener en cuenta que la paga media de viudedad en las Islas es de las más bajas de España: no llega a los 800 euros mensuales. No obstante, por lo que en realidad Canarias resulta de las Comunidades Autónomas más beneficiadas por el acuerdo entre el Gobierno y los bildutarras es porque el porcentaje de pensiones mínimas en el total de las de viudedad es de los más altos del país. En el Archipiélago hay 82.511 personas que reciben cada mes una paga de viudedad (cabe insistir en que la grandísima mayoría, más del 90%, son mujeres). Pues bien, casi un 40%, esto es, cuatro de cada diez, sobrevive cada mes con la cuantía mínima. Con menos de 835 euros al mes quienes tienen cargas familiares y con 722 euros quienes viven solos o no tienen familiares dependientes.