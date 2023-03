Goirigolzarri prevé que los tipos se situarán entre el 3,5 % y el 3,75 % este año

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha mostrado hoy su relativa sorpresa por cómo ha evolucionado la economía española -y, por ende, la valenciana- pese a los augurios de una entrada en recesión este año como consecuencia de dos golpes en la línea de flotación: la pandemia del coronavirus, por un lado, y acto seguido, la guerra en Ucrania, que han provocado un fenómeno inusual de inflación y una subida de tipos de interés. El banquero ha aprovechado su intervención en un almuerzo-coloquio organizado en el marco de la feria de los servicios financieros Forinvest, en València, para remarcar el optimismo por la marcha de la economía: "Se está comportando mejor de lo que esperábamos". Como prueba de ello explicó que el síntoma más positivo de esa evolución se encuentra en los constantes cambios en las previsiones de crecimiento del PIB lanzadas por los distintos institutos de análisis y los organismos oficiales. Siempre al alza respecto del pronóstico anterior.

Funcas

Gorigolzarri añadió, a preguntas de los asistentes, que las "buenas sensaciones" son "especialmente" achacables a la economía valenciana. Recordó que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) publicó el martes que la autonomía ya ha recuperado el nivel de PIB de 2019, previo, por tanto, a la pandemia y que el servicio de estudios de CaixaBank prevé una subida de la economía autonómica cercana al 1,9 %, seis décimas más que la media española. Con "buenas noticas" sobre la creación de empleo y las exportaciones y un consumo más elevado que el de la media estatal, el presidente del banco con sede social en la capital del Túria ve a la economía valenciana con "un creciente brío" y, a pesar de los problemas que afectan a la economía española en general, con "un dinamismo especial". Pese a todo, ha afirmado que no hay que olvidar dos factores en negativo: la "vulnerabilidad" que supone el "desequilibrio fiscal" y, por otro, la "baja productividad", para la que hacen falta reformas "muy complejas" en el contexto de "aritmética electoral" actual.

Preguntado sobre si se endurecerán las condiciones financieras en este contexto de inflación, el presidente de CaixaBank ha contestado que "me gustaría saberlo". "Al principio, se pensaba que la subida de precios no era estructural, sino fruto de la covid y ahora vemos que es muy resistente, como prueba la inflación subyacente. Es el factor de mayor incertidumbre", porque en función de si se controla o no los tipos de interés se mantendrán en el 3 % actual o subirán. Goirigolzarri cree que el "rango alto" de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) se quedará en el entorno del 3,5 % y el 3,75%, y que el euríbor a 12 meses llegará al 4%, si bien ha advertido que la "enorme volatilidad del mercado" hace que se deban tomar con precaución las previsiones. En cualquier caso, también ha añadido que "no son tipos anormalmente altos".

En relación al sector bancario, el presidente de CaixaBank ha señalado los cambios "extraordinarios" que se han producido desde la crisis financiera de principios de la década pasada: "Hay la banca tiene capacidad de financiar a las familias y las empresas, cosa que era casi imposible entonces. Los gestores bancarios han hecho un gran trabajo", ha afirmado antes de reconocer que la política de liquidez del BCE ha permitido que las entidades puedan financiar a la economía. Pese a ello, ha señalado que el sector afronta tres retos principales: el cambio de hábitos de los clientes, con una mayor digitalización en sus usos, la reputación de la banca y la rentabilidad. A este último respecto, ha recordado que las entidades cotizan por debajo de su valor en libros y ha añadido que el hecho de que la banca sea rentable "es una gran noticia para sus accionistas pero imprescindible para la sociedad".

Impuesto

Por otro lado, Goirigolzarri ha asegurado que todos los accionistas de la entidad entienden la decisión adoptada por su consejo de administración de recurrir el impuesto a la banca porque es «la obligación» del banco. En el turno de preguntas en el coloquio en Forinvest, manifestó que la decisión ha sido tomada por el consejo por un deber fiduciario, pues este órgano debe velar por el interés de todos los accionistas. «Espero y estoy seguro de que eso lo entienden todos los accionistas», dijo en respuesta a una pregunta que aludía al FROB, el fondo público que forma parte del capital.