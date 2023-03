Afectados por el ERE de Glovo: "Me vinieron a buscar a la otra punta del mundo y ahora tengo 90 días para salir del país"

Los trabajadores de oficinas de Glovo cuentan que el consejero delegado y fundador de la empresa, Óscar Pierre, tenía hasta ahora un latiguillo que repetía en cada una de las charlas que habitualmente da a la plantilla. “En Glovo contratamos una media de 1,5 ingenieros al día”, tal como aseguran que siempre enfatizaba orgulloso Pierre cuando juntaba a sus empleados. Fue, en parte, por eso que a muchos les pilló totalmente descolocados cuando hace poco más de un mes recibieron un comunicado en el que se les informaba que 147 de ellos iban a ser despedidos, casi un 9% de la plantilla.

Sara -nombre ficticio para preservar su anonimato- recuerda cómo se fue enterando poco a poco a lo largo de ese día que ella era una de las despedidas. Cuenta que fue perdiendo claves de acceso a las diferentes aplicaciones que utilizan habitualmente para trabajar y que fue encadenando reunión tras reunión, en la que cada vez había menos personas convocadas y en las que cada vez le hacían más explícito que la iban a despedir. “Estás pausada”, le dijeron.

La enviaron a casa y desde entonces, mientras acaban de negociar el expediente, aguarda allí, encadenando entrevista de trabajo tras entrevista de trabajo para buscar recolocación en otras empresas. “Perder la visa es mi mayor temor”, cuenta. Y es que esta latinoamericana llegó a Barcelona hace unos meses, cuando Glovo la fue a reclutar al otro lado del charco. Su permiso de residencia depende de una autorización de trabajo especial para personal altamente cualificado y vinculado a un contrato en vigor. Si no hay contrato, en un plazo de entre 30 y 90 días, dependiendo de la antigüedad, deben abandonar el país.

La de Sara, como la de Marta -nombre ficticio-, será una relación laboral que apenas durará un año. A Marta también la contactó una empresa de reclutadores a finales del 2021, mientras trabajaba como analista de datos en Latinoamérica. Buscaban trabajadores cualificados para engrosar las filas de programadores y demás ‘techies’ que desarrollaran el algoritmo de la empresa que en la calle se conoce por las mochilas amarillas que portan miles de ‘riders’. Le hacían todo el papeleo, le ponían todas las facilidades y le daban un plus por mudarse.

“Empecé el proceso de selección por curiosidad y acabé aceptando por las condiciones”, cuenta Marta, que entró con un salario de 59.000 euros anuales, más de tres veces lo que cobra un trabajador medio en España. Y es que las condiciones de un empleado de oficina de Glovo distan mucho de las de uno de los repartidores que lleva sus pedidos y que gana unos cinco euros la hora.

Los 1.700 trabajadores de sus oficinas tienen salarios que rondan los 4.000 euros brutos al mes, son gente joven, tienen cualificaciones muy elevadas y por ello pueden ir cambiando cada dos o tres años de empleo, según las ofertas que les vayan cayendo. Y es por ello que Glovo va a reclutar a muchos de ellos por todo el mundo, desde Francia, hasta la India, pasando por Chile o Reino Unido, entre muchos otros. “Si llego a saber que al cabo de un año me ponen en la calle no lo acepto. Mi sueño, a diferencia de otras personas que lo necesitan, no era venirme a Europa. Me siento defraudada”, afirma Marta

Indemnización mínima

Ahora Marta y Sara, junto a otros 145 compañeros, son dos de las afectadas por el ere de Glovo, que está negociando desde hace unas semanas y para el que los damnificados han recurrido para su defensa al bufete de abogados Col·lectiu Ronda. En el otro lado de la mesa, Glovo está asesorado por Crowe Spain y ambas partes encaran las dos últimas semanas del periodo de consultas. Por el momento, según cuentan desde Ronda, la oferta de Glovo es cesar a los 147 afectados con una indemnización por cese improcedente, es decir, dadas las escuetas antigüedades, con un mes de sueldo.

“Es muy deficiente. Con eso da para pagar un mes de alquiler aquí en Barcelona y poco más. Muchos de nosotros hemos tenido que contratar abogados para gestionar nuestros visados si no queremos tener que abandonar el país”, opina Sara. “No me creo que todo esto les haya pillado de imprevisto, simplemente no está bien gestionado. De cara al público hacen un discurso de que nos están ayudando, de que uno de sus valores principales es el ‘care’ -cuidados- y que les preocupa mucho la situación de vulnerabilidad en la que nos dejan, pero después a nivel de empresa ves lo contrario”, añade.

Varios de los afectados por el ere de Glovo son padres o madres de familia, que cuando llamaron a su puerta trasladaron a sus seres queridos con ellos para iniciar una nueva vida en Barcelona. "Un compañero se trajo a su pareja y a sus dos hijos. El único sueldo que entraba hasta ahora en casa es el suyo y con lo que cobrará de indemnización no le alcanza ni para pagar la penalización del alquiler por abandonar la casa antes de tiempo", cuentan fuentes de la plantilla.

Despedir con el Linkedin lleno de ofertas

Glovo ha seguido la estela de las grandes tecnológicas, como Google, Meta, Twitter o Amazon, que en los últimos meses han ido anunciado recortes de plantilla, principalmente por un descenso de las expectativas de crecimiento. La empresa liderada por Óscar Pierre ha justificado un cóctel de exceso de plantilla en algunas áreas y pérdidas económicas acumuladas.

La corporación registró pérdidas por valor de 300 millones de euros en 2022, lo que arrastró a pérdidas a su matriz, la alemana Delivery Hero. Esta es propietaria de Glovo desde diciembre del 2021 y por dicha operación la cúpula ‘glover’ se repartió un bonus de 115 millones de euros en acciones de la alemana. Delivery Hero ha prometido a sus inversores que alcanzará beneficios este año y, un día después de que Glovo anunciara su ere, hizo público el suyo para cesar a 150 empleados en Berlín.

Mientras Glovo negocia las condiciones de salida de esos 147 trabajadores, tiene publicadas en Linkedin un total de 44 ofertas de empleo para puestos en las oficinas de Barcelona o Madrid. Responsables de proyectos, analista de anuncios, ingenieros de sistemas o especialistas en ciberseguridad son algunos de los perfiles demandados.

Todas esas 44 ofertas fueron publicadas después de que la empresa anunciara públicamente su intención de despedir a casi 150 personas en sus oficinas de España. Y muchas de ellas son para perfiles muy similares, cuando no idénticos, al de trabajadores afectados por el ere, según denuncian estos. "Las posiciones publicadas no corresponden a las que se vieron afectadas por el ERE. En todo caso, vamos a revisar los títulos y las descripciones del puesto por si la redacción de alguna de ellas pudiese llevar a confusión", afirma un portavoz de Glovo.

“Demuestra claramente que no hay una causa que justifique el expediente”, considera el abogado del Col·lectiu Ronda Nacho Parra. “Es un procedimiento plagado de mala fe desde el principio y falta de humanidad. Porque han ido a buscar a muchísima gente fuera y ahora se les quiere dejar en la calle con un mes de sueldo”, añade.