Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels : "Hay un tope de plazas hoteleras, igual hay que definir cuánto alquileres turísticos queremos"

Gabriel Escarrer (Palma, 1971) dirige la primera hotelera en España con una expansión internacional a ritmo vertiginoso. Meliá Hotels International, con más de 400 hoteles, superará las 100.000 habitaciones en 2024. Presente en más de 40 países con 40.000 empleados, 10.000 a nivel nacional y más de 3.000 en Baleares, es reconocida como una de las mejores empresas para trabajar. Esta semana presentó sus resultados de 2022. Rozó los ingresos precovid, con 1.692 millones de euros y unos beneficios de 120 millones. Su «asignatura pendiente», su deuda, 1.210 millones, se redujo en 180,2 millones.

Mallorca adelanta aperturas, ¿sus perspectivas para este 2023 en Baleares?

Llevamos muchos años trabajando en intentar alargar la estación. Iniciativas como el Palau de Congressos, el festival literario en Calvià, el Mallorca Live Festival o temas deportivos han ayudado a pasar de cinco o seis meses de actividad a nueve o diez, lo tan ansiado por todos. Las perspectivas son positivas. Vamos a abrir la práctica totalidad de establecimientos vacacionales en abril. Algunos antes en diez días, como el Mar Gran Meliá, y casi la totalidad a lo largo de abril, muchos en Semana Santa.

¿Le gusta cómo está Palma?

Sí. Se ha hecho un esfuerzo en poner en valor el destino de puente y fin de semana (city breaks). La oferta cultural ha mejorado y lo de convertir el antiguo edificio de Gesa en un museo ayudaría al turismo cultural; el que más paga. Los eventos deportivos, las terrazas en bares y restaurantes, la oferta de compras y la gastronomía han mejorado. Es un destino muy atractivo para que los europeos vengan fuera de temporada. Incentivar la conectividad entre Estados Unidos y Palma, en este caso en temporada alta, con United, ha sido extremadamente positivo. Se ha dado a conocer a una ciudad que tiene muchos alicientes para convertirse en un destino de referencia en el Mediterráneo.

¿Le ve algún ‘pero’?

Por el descontrol que ha habido con los alquileres turísticos esa masificación puede generar turismofobia en determinadas fechas del año. Hay que conseguir una ciudad más amigable, con proyectos como el del Paseo Marítimo. En cuanto a movilidad hay mucho por hacer. Iniciativas como el famoso tranvía al aeropuerto van a ayudar. Faltan más parkings disuasorios en las entradas a la ciudad, seguir con el transporte público y otras soluciones para que no se congestione el centro en temporada alta.

"La presidencia española en la UE es una oportunidad única para ordenar el desmadre del pasado en el alquiler turístico"

Desde Exceltur señalan al alquiler vacacional, sector en el también hay hoteleros, como el responsable de la masificación. ¿Hay que poner límite al número de turistas, como apuntó el conseller Negueruela?

Previo a poner límites entre todos tenemos que saber qué queremos ser de mayor. Cómo queremos que sea el modelo turístico y cuánto a nivel hotelero, residencial, alquiler vacacional. Está claro que igual que hay un número máximo de plazas hoteleras —la moratoria ha ayudado a apostar más por la calidad que por la cantidad—, tenemos que definir cuántos alquileres turísticos queremos y regularlos. Este tipo de iniciativas va a ayudar a buscar un turismo que ponga más en valor la sostenibilidad, aspectos sociales y que se integre más con la cultura local. Hacer un parón es bueno, siempre y cuando decidamos qué modelo turístico queremos para las islas de cara al futuro. Es fundamental que sigamos trabajando de la mano la iniciativa pública y la privada.

Esperan la ordenación del alquiler turístico con la presidencia española en la UE.

Es una oportunidad única para ordenar el desmadre del pasado. Implica modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La sentencia del Tribunal Supremo a favor del ayuntamiento de Palma puede marcar un antes y un después. Creo en el alquiler turístico, pero hay que reordenarlo, regularlo y acotarlo, igual que históricamente se ha hecho en el sector hotelero y de la noche a la mañana no puede haber equis camas.

¿Qué le parece que Ferrovial se lleve su sede a los Países Bajos y que el Gobierno lo censure?

Es muy respetable. Todos podemos tener mucho amor a nuestro país, pero también tenemos que salvaguardar los intereses de la empresa y preservar al máximo la seguridad jurídica. Hay que hacer un ejercicio para que todo el mundo se sienta a gusto en su país. El nuevo impuesto a la banca, el de las eléctricas o declaraciones de algún miembro de la coalición no ayudan para nada a generar ese clima de confianza. El IVA ya grava los ingresos, pero en base a los beneficios. Respeto la decisión de Rafael del Pino. Nos une una gran amistad, es un empresario modélico.

Meliá no nos pegará un disgusto marchándose de Mallorca…

No me atrevo a decir nunca, nunca, nunca. Nos sentimos muy a gusto y comprometidos. Ejemplos como la inversión de más de 250 millones en Calvià, en una zona que estaba muy dejada, la apuesta por el Villa Le Blanc, en Menorca, el primer hotel net cero [neutro en carbono] en España, o la alianza con Rafa Nadal, otro mallorquín de pura cepa, ponen de manifiesto nuestra apuesta por esta isla y por España. Mientras nos sintamos tan a gusto, tan queridos y arropados no vislumbro opción alguna de que abandonemos estas islas, pero el tiempo dirá.

¿Tienen previsto crecer en Baleares? ¿Se ha cerrado la venta de la parte de Avenue Capital de siete hoteles en Magaluf operados por Meliá al fondo Abu Dhabi (ADIA)?

Baleares es un destino prioritario. No queremos poner en peligro nuestro liderazgo aquí ni en el resto de España. Analizamos diferentes alternativas, como crecimiento orgánico, mucho con hoteles independientes que han visto a Meliá como un buen puerto para distribuir sus habitaciones, con marcas reconocidas y valores que nos hacen únicos, como las apuestas por la sostenibilidad, las personas y la distribución online.

"No queremos poner en peligro nuestro liderazgo aquí en Baleares ni en el resto de España"

¿Y la operación de ADIA?

Nosotros tenemos el 50 % de estos establecimientos y hemos tenido diferentes socios en el pasado. Todos han estado muy a gusto y han tenido una rentabilidad muy buena. Es todo lo que puedo decir en estos momentos.

Una de sus «asignaturas pendientes» es reducir la deuda. ¿Ralentizará su expansión?

En absoluto. Durante los últimos años el crecimiento ha sido el 100 % con fórmulas asset-light (gestión y franquicia). El año pasado firmamos 33 establecimientos y abrimos otros 33. Este año esperamos como mínimo abrir 30 enfocados donde queremos mantener nuestro liderazgo: la cuenca mediterránea, el Caribe y el sudeste asiático. Respecto a la deuda, el año pasado hicimos una bajada muy significativa, más de 180 millones de euros. Nuestro compromiso es seguir rebajándola para situarla a medio plazo en los niveles precovid, con los que nos sentíamos muy cómodos. Como empresa turística, igual que el sector aéreo, después de dos años con prácticamente cero actividad tenemos que reforzar el balance, también el resto de compañías.

Venderán activos en el Caribe. ¿Cuántos serán y en qué países?

No podemos desvelar nada. No solamente serán activos específicos, sino también algunos terrenos u otros activos que no están generando ebitda [resultado bruto de explotación], con lo cual la venta, además de reducir caja, ayudará a mejorar nuestros márgenes.

¿La expansión con la que van a superar las 100.000 habitaciones incluye Baleares?

Sin lugar a dudas. Como sabe estamos muy esperanzados con nuestro nuevo concepto Zel, junto con Rafa Nadal. Lo lanzamos en junio en Mallorca y estamos acometiendo una inversión muy importante para actualizar el que será el primero, uno de nuestros activos más emblemáticos, el antiguo Innside Cala Blanca, en Palmanova, Calvià. Además hay una apuesta muy importante en la renovación de producto, igual que la va a haber al final de año, cuando tengamos la licencia, en el futuro Gran Meliá Victoria. Lo vamos a transformar en otra marca, con una inversión muy significativa. El crecimiento va a ser importante.

Al final de año, cuando tengamos la licencia, vamos a transformar el Gran Meliá Victoria en otra marca con una inversión muy significativa"

Cómo será la reforma del Meliá Victoria? ¿Su marca?

Será una de lifestyle, con muchos contenidos de comida y bebida. Ayudará otra vez a marcar un antes y un después en la hostelería de esta isla, con el fin de alargar más la temporada.

¿Otros planes en las islas?

En Menorca llevamos más suites en el Meliá Cala Galdana y esperamos, algún día, que nos den la licencia de la Disposición Adicional IV de la ley de turismo de Delgado —imagínese si ha llovido— para reformar el Milanos Pingüinos. Me da mucha vergüenza que sigamos teniendo un 3 estrellas en Menorca, referencia en calidad y reserva de la biosfera. Esperamos que algún día algún político nos deje hacerlo.

Espera buenos frutos de la alianza con Rafa Nadal.

Hay muy buena relación entre las dos familias y compartimos los valores. La marca Zel va a transmitir la esencia de la hospitalidad mediterránea: la forma de vida, la dieta, la siesta, la fiesta… Una apuesta muy atractiva para el cliente.

Se han cerrado acuerdos de comercialización de calado. Iberostar con IHG o Palladium con Wyndham. ¿Contempla alguno similar en Meliá?

Meliá, por haber hecho los deberes y apostar por sus marcas, su programa de fidelización y su distribución online ofrece un atractivo paquete para poder comercializar bajo su distribución compañías de pequeño y mediano. No veo a Meliá haciendo ese tipo de acuerdos con otra compañía grande, sino al revés.