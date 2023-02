Los grandes súper hacen acopio para evitar que falten productos

El paro patronal que está llevando a cabo el sector del transporte en Canarias preocupa a las grandes superficies. A pesar de que a lo largo de la semana pasada los supermercados hicieron acopio de productos para tratar de evitar un desabastecimiento generalizado, admiten que si la huelga se alarga podría acabar afectando al suministro. Aún así, el refuerzo en el aprovisionamiento de alimentos básicos que se llevó a cabo tras el anuncio del paro el pasado 21 de febrero, ha permitido que en este primer día en el que la mayoría de los camiones se han quedado estacionados, su falta de actividad no se haya notado en los establecimientos.

"La disponibilidad ha sido absoluta", concluye, Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), ya que asegura que las empresas se habían preparado en estos últimos días con este objetivo. "Reforzamos los surtidos y en esta primera jornada no ha tenido incidencia entre nuestros clientes", sostiene. Pero sí reconoce que las grandes superficies siguen "con interés y preocupación" el devenir de esta huelga, ya que de alargarse sí que podría comprometer la oferta.

Las patronales de la distribución recibieron este lunes como un jarro de agua fría que el paro organizado por las empresas de transporte de mercancías -que reivindican la necesidad de que el uso del tacógrafo se adapte a la geografía insular- va a continuar, después de que no se llegara a un acuerdo entre la Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías de Canarias (Asemtra) y el Gobierno de Canarias. Ambas partes no acercaron posturas tras una reunión de dos horas y media en la que estuvieron presentes el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis.

Preocupación

Por eso, los supermercados del Archipiélago muestran su preocupación acerca de la duración de estos paros, ya que a pesar del aprovisionamiento realizado con anterioridad, si esta se alarga podrían empezar a escasear productos. Las patronales recalcan que los alimentos en los que primero se dejará sentir la falta de suministro es en los frescos. Carne, pescado, frutas y verduras son productos perecederos con una vida útil más limitada, por lo que no se pueden almacenar grandes cantidades en las cámaras ya hay riesgo de que pueda estropearse.

Diferente es la situación de los productos no perecederos o que tienen una durabilidad más extensa, como es el caso de los enlatados, la leche o opciones típicas para el desayuno como los cereales o las galletas, en los que hay un menor riesgo de quedarse sin existencias, ya que se ha podido hacer un mayor acopio a lo largo de los últimos días para tratar de evitar que falten si la huelga se alarga demasiado.

"Lo que más nos preocupa son los artículos perecederos porque será lo primero en lo que se empezará a notar", advierte Medina, que señala que también son los que más preocupan a los consumidores. Aunque también podrían escasear otro tipo de productos que no son de primera necesidad como la electrónica.

Se trabajó con normalidad también este lunes en los grandes centros de distribución al por mayor de frutas y verduras del Archipiélago. Mercatenerife informó de que no se detectó ningún tipo de incidencia ante la huelga de transporte. Eso sí, algunos de sus tenderos sí pudieron advertir que mientras el productos local, que traen directamente los propios agricultores, llegó sin ningún tipo de problema, sí se notó más escasez de lo habitual en la fruta y verdura importada.

Las patronales de la gran distribución no aclaran cuándo podrían comenzar a producirse el desabastecimiento si la huelga termina por alargarse demasiado, pero confían en que si no se llega a un acuerdo y se extiende demasiado las administraciones puedan tomar algunas medidas para garantizar al menos el suministro de productos básicos como es el caso de la alimentación. Aún así confían en que se pueda llegar a un acuerdo entre las patronales del transporte y el Gobierno canario y central para desbloquear la situación y que no se tenga que llegar a ese extremo.