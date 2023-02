Primer día de visita a España de la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y, al menos por ahora, ni rastro de las sospechas que días antes había lanzado su presidenta, la alemana del Partido Popular Europeo (PPE) Monika Hohlmeier, contra el Gobierno español.

“Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación”, había repetido en los últimos días Hohlmeier, lanzando duras sospechas sobre una posible falta de transparencia del Ejecutivo español en la gestión del dinero europeo del 'Next Generation EU'. Hohlmeier también acusó a la vicepresidenta española Nadia Calviño de haber filtrado a la prensa una carta que le había enviado la ministra española y todo ello había generado un clima tan crispado que hacía presagiar una pésima interlocución entre la misión del Parlamento Europeo y la autoridades españolas. Este mismo lunes, a primera hora, la propia Calviño había hecho notar “la importante participación de europarlamentarios española de PP y Vox” en la delegación que visitará España durante tres días para evaluar la gestión española de los fondos europeos.

Pero todo parece haberse reconducido. “El tono ha sido correcto”, afirma una eurodiputada para resumir cómo ha ido la conversación de hora y media de Calviño con Monika Hohlmeier y el resto de representantes del Parlamento Europeo, al final de la jornada del lunes. “Hohlmeier ha preguntado cuestiones sobre el control de la ejecución de los fondos europeos, pero en ningún caso ha vertido sospechas sobre que se estuvieran haciendo las cosas mal, para nada”, refuerza otro eurodiputado presente en la reunión. Y así lo ha venido a certificar también el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado emitido tras el encuentro en el que ha subrayado "el tono cordial y constructivo" de la reunión.

"El Gobierno ha trasladado su total colaboración para facilitar el detalle del importante despliegue de los fondos europeos y el riguroso sistema de control y transparencia. Ya se han resuelto 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones, que financian más de 190.000 proyectos", añade el Ministerio de Economía en su comunicado.

"Ni hombres de negro, ni troika"

La misión de control presupuestario que está visitando España está integrada por la alemana Monika Hohlmeier (del Partido Popular Europeo), el eurodiputado popular portugués Jose Manuel Fernandes, las socialistas Isabel García (España) y Caterina Chinnici (Italia) y Jorge Buxadé (Vox). Además, como acompañantes y sin poder contribuir en la elaboración del informe final sean desplazado a España Isabel Benjumea (PP), Eider Gardiazábal (PSOE), Eva Poptcheva, Susana Solís (ambas de Ciudadanos) y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú). En calidad de 'observadores' también han acudido sendos representantes del Tribunal de Cuentas Europeo y de la Comisión Europea.

Todos ellos rechazan el apelativo de 'hombres de negro' con que normalmente se alude a los representantes de las instituciones europeas que visitan países para fiscalizar sus políticas económicas: "Ni hombres de negro ni troika. Somos representantes de la Eurocámara analizando la absorción de fondos de Recuperación. Un debate abierto y necesario en el país que primero ha recibido desembolsos. Es dinero de todos los españoles y europeos. Ser rigurosos es una obligación" ha expresado en tuiter la eurodiputada Solis.

La primera razón objetiva por la que la misión ha elegido España para comenzar a evaluar el uso de los fondos europeos es porque el Parlamento Europeo esta fiscalizando este año el Presupuesto europeo de 2021 y ese año solo se hizo entrega de un tramo de los Next Generation EU al Gobierno español. Además, España es el país más adelantado en el despliegue de los fondos (es el único que ya ha recibido tres tramos del Next Generation) y uno de los que más dinero tiene asignado. "Es normal" que la misión haya empezado por España, ha subrayado Calviño. Además, como explica Paloma Baena, directora sénior de la unidad Next Generation EU en LLYC, no hay que perder de vista que el Parlamento Europeo no fiscaliza países, sino a la Comisión Europea: "El informe que resulte de la misión será, en todo caso, sobre mejoras que tenga que hacer la Comisión Europea en el control de su presupuesto; no, el Gobierno español", aclara.

Críticas de los consejeros del PP

En su primera jornada en España, la misión del Parlamento Europeo ha mantenido encuentros con consejeros autonómicos de Madrid (PP), Andalucía (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Aragón (PSOE) y Extremadura (PSOE). "Le he explicado [a Hohlmeier] que el sistema de cogobernanza con las autonomías no está funcionando. El Gobierno pretende controlarlo todo y el resultado es que en España se está gestionando muy lentamente y con pocos resultados efectivos que podamos ver", ha dicho el consejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty. Los consejeros socialistas, por su parte, han subrayado la capacidad transformadora de los fondos europeos.

En los encuentros con los empresarios representados en CEOE, Cámara de España y Anfac, se ha puesto el acento en la necesidad de más flexibilidad, agilidad y facilidad de acceso en la gestión de los fondos de recuperación.

"Tras la primera jornada nos llevamos una visión bastante satisfactoria sobre el despliegue en España de los fondos europeos" ha resumido uno de los eurodiputados que forma parte de la misión europea.