Más de dos personas murieron al día durante el 2022 en accidentes de trabajo. Los datos del Ministerio de Trabajo actualizados este lunes elevan la cifra total de fallecidos en un siniestro laboral a 826 personas en toda España. La siniestralidad laboral va al alza, con un incremento del 17,2% en el número total de fallecidos y elevando dicho registro a su cota más alta desde 2008. Y es que no solo hay más accidentes en los centros de trabajo o yendo o volviendo de los mismos porque haya más actividad económica y más gente ocupada, sino que el porcentaje de accidentalidad va al alza desde hace años.

"Son datos alarmantes, se cumplen los peores pronósticos y volvemos a estar sobre la cifra de 800 muertos al año", se lamenta la responsable de salud laboral de UGT, Ana García de la Torre. Hacia 12 años que en España no se superaba la cota de los 800 fallecidos. "Nos interpelan a todos los agentes implicados, empresas, trabajadores y administración", reconoce el técnico de prevención de riesgos laborales de Foment Javier Noguerol.

En España se registraron un total de 631.724 accidentes que fueron calificados como laborales y que acabaron causando baja durante todo el 2022. La reactivación de ciertos negocios que tras el inicio de la pandemia se vieron fuertemente restringidos marca las estadísticas. Por ejemplo, el número de siniestros con baja registrados en la hostelería ha aumentado un 37%. También la alta actividad en los hospitales para atender la emergencia pandémica se evidencia en los datos: un 47% más de accidentes entre los sanitarios.

Si bien el aumento de la siniestralidad es transversal, están creciendo más los accidentes mortales -porcentualmente hablando- que el resto. Y es que los accidentes mortales han crecido un 17%, frente al 11% de los leves o los 2,7% de los graves.

¿Por qué ese repunte de la siniestralidad? Desde UGT señalan que la principal fuga está en la prevención, o, más concretamente, en la falta de la misma. Según sus datos, uno de cada tres accidentes con baja se producen en empresas donde no existe un protocolo ni mecanismos de supervisión, pese a ser obligatorios por ley. "Hasta ahora combatir la siniestralidad no ha sido una prioridad para este Gobierno y tendría que serlo. Reclamamos al Ministerio de Trabajo que convoque urgentemente una mesa de diálogo social para discutir un plan de choque", insiste De la Torre.

En CCOO coinciden en esa reclamación. "Acabar con esta situación no es una prioridad de la mayoría de las empresas ni de las Administraciones públicas", les ha reprochado el responsable en la materia del sindicato, Mariano Sanz. Desde Foment, por su parte, afirman estar analizando los datos detenidamente para poder sacar conclusiones en firme de los mismos.

Si bien la mortalidad en el trabajo ha aumentado, las causas de dicha mortalidad no siempre están estrictamente originadas en las empresas, si bien las condiciones laborales dentro de las mismas influyen. La principal causa de muerte en el trabajo son infartos o derrames cerebrales, cuatro de cada 10 fallecidos en el centro de trabajo lo hacen por dichas causas. "Ese aumento de los siniestros mortales no tiene una atribución directa con el trabajo y no está relacionado con una falta de medidas de prevención", apunta Noguerol, de Foment. Desde la patronal también destacan el aumento de los accidentes 'in itinere', es decir, fuera de las instalaciones de la empresa, cuando el empleado está de camino o de vuelta del trabajo .

Por sectores, donde más ha crecido la siniestralidad mortal ha sido en el campo, dejando un total de 95 fallecidos a lo largo del 2022, el 82,7% más que un año antes. Otro gremio donde los fallecidos en accidentes han aumentado sustancialmente es la construcción, con un total de 150 fallecidos, el 27,1% más.

Una de las históricas demandas de los sindicatos para minimizar la siniestralidad es la creación de una figura llamada 'delegado territorial', que no dependa de ninguna empresa en concreto y se persone en las pymes, especialmente en aquellas que carezcan de comité de empresa o representación de los trabajadores, para asegurarse que las direcciones cumplen con los mínimos legales.