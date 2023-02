Las otras islas del hidrógeno verde

La Estrategia Canaria del Hidrógeno Verde del Gobierno de Canarias fija una inversión de casi 720 millones de inversión pública y privada hasta el año 2040. Y el hidrógeno aparece como una salida para sectores que no son fácilmente descarbonizables, como es el caso del transporte. El documento remarca que la energía eléctrica usada para la producción de hidrógeno verde debe provenir de fuentes renovables en su totalidad, estableciendo necesidades de producción. Además, puede ser exportable en el futuro, ya que Canarias dispone de más horas de sol y viento que el resto de la Unión Europea, por lo que esa producción con energías renovables resulta más barata y, en consecuencia, la fabricación de ese hidrógeno.

Europa trabaja también en la búsqueda de modelos en territorios aislados, que pueden servir para Canarias. Entre ellos están los proyectos Big Hit (Escocia) y Green Hysland (Baleares). Uno de los consultores que está detrás de ambos es Enrique Troncoso, cofundador de la empresa española Enercy, y que es uno de los grandes expertos europeos en el hidrógeno verde. Además, desde hace varias décadas es un estrecho colaborador de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, que también es pionera en esta fuente de abastecimiento, que puede emplearse para ‘alimentar’ guaguas, barcos y hoteles, entre otros beneficiarios.

En el caso de la experiencia que se está implantando en Baleares, Tenerife se ha convertido en un observador, para evaluar la posible importación del modelo.

Enercy aporta el conocimiento técnico y la experiencia, pero también trabaja en el proceso burocrático para obtener fondos europeo y hasta como socio económico.

El proyecto Big Hit se puso en marcha en el año 2016 y se concluyó el año pasado. Se ha basado en crear un territorio de hidrógeno en el archipiélago de las Orcadas de Escocia (tiene habitada 20 de sus 70 islas), mediante la implementación de un sistema integrado en su totalidad de producción, almacenamiento, transporte y utilización de hidrógeno para calor, energía y movilidad. Es el iniciador de un concepto que se llama los valles de hidrógeno, y está enfocado a la independencia energética de sistemas aislados.

El proyecto llevado a cabo durante los últimos seis años permite la producción de hidrógeno en las islas de Eday (es la novena isla más grande y se conecta con las islas principales por barco y avión) y Shapinsay (es la octava isla, y lo hace con un transbordador), utilizando energía eólica y maremotriz.

La electricidad renovable generada en Eday y Shapinsay es utilizada por electrolizadores para producir hidrógeno, por electrólisis del agua. Ese hidrógeno se almacena como gas a alta presión en los remolques tubulares, que se pueden transportar al continente.

El proyecto utiliza dos electrolizadores de membrana de intercambio de protones (PEM) de última generación. El electrolizador Shapinsay tiene una capacidad de un megavatio (MW) y el electrolizador Eday tiene una capacidad de medio megavatio (MW), ambos ubicados cerca de los sistemas renovables.

El hidrógeno actúa como un medio de almacenamiento de energía, que luego puede convertirse nuevamente en calor y energía para su uso en edificios y barcos en el puerto de Kirkwall (una de las principales ciudades), así como de combustible para vehículos de hidrógeno de cero emisiones.

Estos dos electrolizadores de pulso electromagnético (PEM) producen unos 50 toneladas de hidrógeno cada año, a partir de energías renovables limitadas.

El hidrógeno de ‘carbono cero’ se puede emplear para calentar edificios y también se transportará en un barco a Kirkwall en cinco camiones cisterna de hidrógeno. En Kirkwall, una celda de combustible de hidrógeno de 75 kilovatios (kW) suministra calor y energía para edificios portuarios, un puerto deportivo y tres transbordadores (atracado) en Kirkwall. Y, por último, la nueva estación de repostaje de hidrógeno en Kirkwall alimenta los cinco vehículos de carretera de pila de combustible de hidrógeno Symbio para el Consejo de las Islas Orcadas.

El programa Big Hit constata el uso del hidrógeno como un almacén y vector de energía local flexible, transportando hidrógeno en un remolque al continente.

«El aprendizaje de Big Hit sobre los beneficios del uso de hidrógeno con fuentes de energía renovables en las Islas Orcadas respaldará una réplica mucho más amplia y mayores implementaciones de energía renovable con tecnologías de celdas de combustible e hidrógeno en territorios aislados o restringidos», según Enrique Troncoso.

El segundo proyecto de interés para Canarias es el Green Hysland. Se puso en marcha en 2021 y tiene un periodo de implantación hasta 2026 en Mallorca, actuando Enercy como consultor para el diseño técnico del proyecto y la adquisición de subvenciones europeas, siendo responsables del desarrollo de estudios técnicos para implantar hidrógeno en aplicaciones portuarias, además de ser socio.

El objetivo es convertir a la isla en el primer centro de hidrógeno verde en el sur de Europa. Esto se lograría mediante la producción a partir de la energía solar y entregándolo a los usuarios finales, vinculados a sectores como el turismo, transporte, industria y energía, incluida la inyección de gas a la red para el uso doméstico y hotelero de calor y energía verdes.

El proyecto también entregará una hoja de ruta con una visión a largo plazo (hasta 2050) para el desarrollo de una economía de hidrógeno generalizada en Mallorca y la comunidad autónoma balear, en línea con los objetivos ambientales marcados por el Archipiélago. De hecho, el hidrógeno ayudará a aumentar la penetración de las energías renovables en el sistema energético de sus islas, demostrando el acoplamiento e integración sectorial.

Las demostraciones de Green Hysland proporcionarán también a Europa un modelo para la descarbonización de las economías insulares y un ejemplo operativo de la contribución del H2 hacia la transición energética y los objetivos de cero emisiones netas para la mitad del siglo XXI.

El desarrollo de experiencias para replicar y modelos de negocios está previsto en otras cinco islas de la Unión Europea, como es el caso de Tenerife, Madeira (Portugal), Aran (Irlanda), Islas Griegas y Ameland (Holanda), y hasta países como Chile y Marruecos también están haciendo un seguimiento directo.

Ambos proyectos son el resultado del trabajo de aplicaciones de hidrógeno para absorber más energías renovables en las islas, para lo cual Troncoso ha contado con el apoyo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el catedrático Antonio Gómez Gotor, «que empezó antes que nosotros, porque los dos trabajábamos en ese área».

El experto trabajaba entonces para una empresa fabricante de electrolizadores, que es uno de los componentes principales para el desarrollo del hidrógeno verde. Y luego puso en marcha su propia consultoría. «Hemos trabajado en muchos proyectos», recalca.

De forma paralela, Enercy están inmersa en otros proyectos de ámbito continental, con fines muy similares, aunque a otra escala mayor y territorial, ya que no trata de espacios aislados. Este es el caso del proyecto Heavenn, en la Región Norte de Holanda (2020-2026), en la que participan como responsables del diseño técnico del proyecto y la adquisición de fondos europeos; y, a su vez, del desarrollo de modelos de negocio para aplicaciones de hidrogeno en transporte, industria y suministro de calor y electricidad.

Enrique Troncoso detalla que Heavenn es otro valle de hidrógeno verde, está codiseñado por ellos mediante un contratados por un partenariado en el que está el gobierno del norte de Holanda, en consorcio con empresas. Es una gran zona industrial, en el que toma parte el operador gasista y Shell. «Es un proyecto más grande, porque engloba toda la región. Tiene producción de hidrógeno en muchos puntos y distribución de hidrógeno a través de la red gasista. Y se utiliza para industria, transporte, calor y electricidad. Es el concepto de isla, pero sin las particularidades de un lugar aislado».

¿De dónde procede?

Enrique Troncoso detalla que el hidrógeno se fabrica de muchas maneras. «Es un vector, no es una fuente de energía, no es petróleo, no existe en su estado natural en la naturaleza. Hay que fabricarlo para usarlo como combustible o como queramos. Hay muchas formas de fabricarlo, puedes usarlo como fósil con reformado de gas natural. En su caso trabajan con el hidrógeno verde. «Nosotros nos centramos en su fabricación a partir de energías renovables con electrolisis, pero a baja temperatura. Requiere energía eléctrica, y es donde entra las energías renovables: solar, eólica, maremotriz... Una planta de electrólisis necesita una corriente eléctrica y rompe la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno», según el experto en esta fuente de energía.| J. B.