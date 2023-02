«Es una energía con mucho futuro, porque aquí hay muchas renovables»

Con su experiencia sobre esta fuente de energía, ¿cuáles son los pasos que debe dar un empresario o institución que quiere incorporar el hidrógeno verde, ahora que se está proyectando tanto en Europa?

Se empieza con un consorcio público-privado. Suele haber unos promotores, que puede ser un gobierno local o regional como en Mallorca, y en el caso del Big Hit fue lo que aquí es el cabildo, que apuestan por el hidrógeno, y ven que puede contribuir a la independencia energética y aprovechar más el recurso renovable. Cuando ese partenariado ya tienen la idea, entramos nosotros como consultores a ayudarles en el proyecto técnico como ingenieros, y a buscar subvenciones, sobre todo europeas. Luego se van llenando los huecos, en los que pueden estar las universidades.

¿A qué sectores económicos beneficia más?

Depende de la localización. Si nos centramos en las islas, el transporte es una apuesta, tanto marítimo como de carreteras, lo que pasa es que el más avanzado está es el de las carreteras. Es casi comercial, porque hay autobuses de hidrógeno en muchas ciudades, como Madrid y Barcelona.

El proyecto Green Hysland que está empezando Mallorca, ¿cómo está configurado?

Es parecido al Big Hit. Se produce hidrógeno a partir de una electrólisis, con una planta solar de la empresa Enagás, que es el principal promotor del proyecto. No se ha puesto en marcha, pero se ha hecho la licitación del electrolizador. Se está instalando y estará operativo a final de año. La inversión es de 50 millones de euros, de los cuales 10 millones vienen de Europa (el 20%), y los gobiernos regional y nacional aportan inversión, y el resto son socios privados. Lo hemos diseñado y estamos subcontratados por Enagás y somos socios, aportamos poco, porque somos una pyme.

¿Para qué se destina?

Se usa para autobuses. Ahora vienen cinco para la empresa metropolitana de Palma, que también invierte. Luego hay una pila de combustible en el Puerto de Palma para producir calor y electricidad a los edificios, y el resto se inyecta a las tuberías porque hay una red gasista, a hoteles principalmente, para descarbonizar una planta de ciclo combinado. Iberostar está en el proyecto con dos hoteles y va a instalar pilas de combustible para que le lleven el hidrógeno allí. Es un sistema pequeño de cogeneración. En este caso es un proyecto piloto.

¿Qué ventajas aporta a Mallorca respecto a otros modelos?

La primera es la descarbonización. Y, en segundo lugar, que no tienen que importar combustible, sino que se produce allí. Es la fuerza del hidrógeno en estos proyectos. Además, se crea un tejido económico y de empleo, y se forma a la gente, porque participa su universidad.

¿Aquí hay algo parecido? ¿Han tenido algún contacto

En Tenerife sí hay algún proyecto. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria planteó uno, pero no prosperó, aunque el documento sigue siendo actual. En Gran Canaria todavía no hemos tenido ningún contacto, pero todo está abierto. En Tenerife se ha movido algo más en los últimos años. Como promotor está Enagás que además de operador del sistema gasista entra como inversor en estos proyectos. Nosotros no estamos trabajando con el Cabildo de aquí, pero estamos perfectamente abiertos, por ejemplo, a través de la Universidad de Las Palmas, que es referente en hidrógeno en Europa y diría que en el mundo. Cuando no se hablaba del hidrógeno ya tenía un programa de aprovechamiento de energías renovables y de integración con agua, y con salinización. No hay que irse a buscar fuera la parte de educación, ya lo tenéis.

¿Debe ser la Administración quien debe dar el primer paso?

Es la pregunta del millón. Con el tren se pretende hacer. Yo sé que también Acciona, que es el promotor del Green Hysland, tiene interés en entrar en Canarias. Son consorcios que se forman. Para eso debe entrar el cabildo. Si la autoridad municipal no participa, el proyecto no arranca o se atrancará, por permisos, usos y por la percepción de la comunidad del proyecto, todo. Es muy difícil que salga sin la participación de la autoridad local.

"El grupo Acciona, que es promotor del proyecto de Mallorca, tiene interés en entrar en Canarias»

¿En estos proyectos es posible interconectar con otras islas?

Claro. Es una parte principal de estos proyectos. Es la replicabilidad, porque en estos proyectos entra una serie de entidades asociadas, que no son necesariamente socios del proyecto, pero están en la periferia, y se monta una red de transferencia tecnológica y conocimiento. Por ejemplo, en Green Hysland está Tenerife, Madeira y otras islas. Están para aprender si el concepto de Mallorca se puede aplicar a su territorio.

¿Cómo se transporta entre islas o bien hacia otro sitios?

Por barcos. En Big Hit se lleva hidrógeno entre las islas en tráiler de hidrógeno y se monta en el barco, es como llevar mercancía. Pero llevan gas. Muchos barcos están adaptados y el trabajo está hecho. Aunque el hidrógeno tiene otras particularidades, pero estos proyectos sirven para crear la estructura: la certificación o la legislación para el transporte en barcos. Y si es dentro de las islas va por camiones. El desafío ahora es quitar el grano de la paja, y abrir un camino que se implemente de manera comercial. Y otro desafío es la formación, visto desde la industria.

¿Cuánto puede suponer de ahorro económico?

Ahí entra en los modelos de negocios. El óptimo en la mayoría de localizaciones es el transporte, porque tienes el precio comparativo con el combustible fósil. En paridad se puede producir más barato que en una gasolinera. En el proyecto Big Hit el objetivo ha sido la paridad. La condición que puso el cabildo de allí para invertir es siempre que necesita el hidrógeno a paridad con el diésel. La idea es que es una Administración, y no puede perder dinero: me cuesta tanto el combustible para un coche diésel, y necesito el hidrógeno al mismo precio.

¿Para la puesta en marcha de estos proyectos la inversión es mayor, similar o de qué punto de partida empezamos?

Si hablamos del capital, todos esos proyectos llevan subvención pública. Desde el 25% al 70%, y una parte viene de la industria privada y de quienes participan en el proyecto.

¿Es la energía del futuro en el presente?

El hidrógeno es parte, porque tampoco hay muchas opciones, y en territorio como este, pero también en la Península, y con los recursos renovables, mucho más.