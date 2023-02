"Comparto la angustia de los ganaderos con el lobo y los defenderé", avisa el ministro Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, no quiere dejar lugar a dudas de parte de quién está en el espinoso y complicado conflicto del lobo que afecta y preocupa mucho en el sector. Los ganaderos claman por batidas que mantengan a raya la población para frenar los ataques continuos al ovino y también al vacuno en extensivo hasta, advierten, poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones. Planas tiene claro que él está con los ganaderos, con lo que abre –una vez más– una puerta al enfrentamiento con su colega de gabinete, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, impulsora en septiembre de 2021 de que se incluyera el lobo en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre).

"Entiendo perfectamente que los ganaderos lo vean como una agresión y un riesgo para su labor. Mi voluntad es defenderles porque yo soy el ministro de Agricultura y Pesca", aseguró durante una comparecencia en Oviedo tras reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, para abordar diversos asuntos de trabajo centrados, sobre todo, en la Política Agraria Común (PAC) y su desarrollo en la comunidad.

"Entiendo y comparto la preocupación y angustia de los ganaderos", insistió Planas, pero no le quedó más remedio que admitir que buscar una salida que contente a todos –a ganaderos, pero también a conservacionistas y al Ministerio de Ribera– "no es sencillo". Entre los problemas que se plantean para adoptar acciones está la ausencia de "datos exactos" sobre la población, si bien advirtió el ministro de que la elaboración de un censo fiable y definitivo no es "competencia" de su departamento, sino de las comunidades y de Transición Ecológica. "Disponemos de datos, pero es necesario disponer de más y la mejora del conocimiento estadístico es fundamental de cara a hacer sólidos los argumentos de uno u otro lado", añadió. Porque de determinar bien cuántos lobos hay dependen las batidas para controlar la población: "Estoy convencido de que con la ley en la mano, si son necesarias se harán".

En esto coincide con el consejero asturiano de Desarrollo Rural, Alejando Calvo. La eliminación de lobos se recoge en el plan de gestión y control del Principado, que fue alabado por el ministro como "buen modelo" y que también, recordó Calvo, ha superado las medidas cautelares que contra el mismo plantearon los conservacionistas. "Lo que pasa es que necesitamos resolver y validar nuevos censos las cuatro comunidades autónomas loberas", señaló el consejero. Una vez que Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León tengan cerrados esos censos y remitidos al Ministerio de Transición Ecológica, el gobierno del Principado espera que se reconozcan las "medidas excepcionales" que se incluyen en la ley de protección del lobo y que se pueda aplicar el plan de control de la especie. Galicia ya finalizó la recabación de datos para la elaboración de ese censo y el consejero del ramo en Castilla y León anunciaba la semana pasada que están "ultimando" esta labor.

Alejandro Calvo confía en que esto sea antes de primavera, cuando el ganado empezará a subir a los pastos de montaña, con el riesgo que esto conlleva por los más que previsibles ataques de la fauna salvaje. "Lo que necesitamos es seguridad jurídica para que la excepción a la norma de protección se pueda aplicar y sacar adelante nuestro plan de control y gestión", insistió el consejero.