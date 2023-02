Tras llegar a un acuerdo con los sindicatos de CCOO y UGT, el Gobierno de España ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales (8%).

No será hasta el 14 de febrero cuando se apruebe en el Consejo de Ministros y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. A pesar de la negativa de la patronal de la CEOE, el aumento ha conseguido salir adelante. Niño Becerra, en una entrevista matiza y explica lo que considera un "error" ante esta nueva subida del SMI.

Niño Becerra atiza

Niño Becerra, economista, tras conceder una entrevista en Cadena Ser, ha señalado al Ejecutivo, afirmando que, "el SMI está por debajo de la media nacional" y que este no se debería basar en "unos cálculos" para determinar la cuantía a aplicar al SMI.

En la entrevista se ha mostrado a favor de la subida del SMI, pero Niño Becerra, también ha comentado en la Ser que, el salario se debe adecuar al nivel de renta de de las diferentes regiones y no ser el mismo en todo el territorio nacional, “Si hubiera un SMI por cada Comunidad Autónoma no habría problemas de competencia”, explica el economista. Por otro lado, considera que es un "error" homogeneizar las 17 comunidades autónomas en un mismo SMI, ya que el nivel de renta de cada Comunidad Autónoma es diferente y así lo explica, ya que, la cifra del nuevo salario no es acorde a la renta de las Comunidades, "Atendiendo al poder adquisitivo en Madrid tendría que ser de 1.484, en Euskadi de 1.364 o en Andalucía de 1.234, esta cantidad no te da el mismo poder adquisitivo según la zona de España", matiza.

Becerra se muestra disconforme con ciertas decisiones del Gobierno y añade, "No comparto que la cifra la marque el Gobierno" y así se podrá compensar el desequilibrio económico entre las diferentes zona de la geografía nacional.