Cambio en la cúpula de Orange España en pleno proceso de fusión con MásMóvil. El grupo Orange ha anunciado el nombramiento a partir del próximo abril como nuevo consejero delegado de la filial española de Ludovic Pech, hasta ahora consejero delegado y director financiero de la teleco para los mercados de África y Oriente Medio.

El hasta ahora CEO de Orange España, Jean-François Fallacher, asumirá en abril el cargo de consejero delegado de Orange Francia, el principal mercado de la corporación. Fallacher, CEO de la filial española desde 2020 y que comandó directamente las negociaciones con MásMóvil para fusionarse en el mercado español, continuará siguiendo muy de cerca las operaciones de Orange España como miembro de su consejo de administración.

Además, desde la teleco francesa se subraya que Fallacher seguirá supervisando el proceso de autorización por parte de la Comisión Europea de la 'joint venture' con MásMóvil, a la que las compañías ya han trasladado la documentación necesaria para avanzar hacia el visto bueno de Bruselas.

La estructura del futuro operador fusionado pactada por ambos grupos contemplaba que Meinrad Spenger (CEO de MásMóvil) será el consejero delegado de la 'joint venture' y que Fallacher sería el presidente del consejo de administración, sin funciones ejecutivas. Los planes de ambas compañías pasan por mantener esta estructura y que Fallacher sea el presidente no ejecutivo de la nueva compañía en España a pesar de su traslado a Orange Francia.

La reestructuración anunciada por Orange España es el tercer cambio en las cúpulas de grandes compañías del sector de telecomunicaciones en que lo va de año, tras las anunciadas salidas del consejero delegado de Vodafone España, Colman Deegan, y del consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez. Estos dos últimos grupos tienen abiertos procesos para encontrar un sustituto que reemplace a sus hasta ahora máximos ejecutivos. Vodafone también busca un nuevo consejero delegado para la corporación global.

La gran fusión

Orange y MásMóvil siguen avanzando en el proceso para conseguir todas las autorizaciones para cerrar la fusión de sus negocios en España, con la previsión obtener el 'ok' definitivo de Bruselas y sellar la unión en el verano de 2023. La Comisión Europea no ha hecho aún ningún pronunciamiento oficial sobre la operación, pero las telecos ya meten presión al Ejecutivo comunitario para conseguir una aprobación sin condiciones o con pocas concesiones para superar posibles problemas de competencia (los famosos 'remedies' según el argot del sector financiero) por el gran número de rivales y la agresividad comercial del mercado español.

Desde Orange y desde MásMóvil se ve la operación prácticamente blindada ante posibles reticencias de Bruselas porque la unión de las dos compañías no supondría, según destacan ambas compañías, un recorte de competencia en un mercado con hiperrivalidad y agresividad comercial como el español, que simplemente se pasará de ocho a siete operadoras relevantes (no de cuatro a tres grandes grupos), y que la unión no compromete la competencia en el negocio mayorista de redes porque MásMóvil se ha desecho de casi todas sus infraestructuras.

El nuevo CEO

Ludovic Pech (1971) es licenciado en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas. Inició su carrera en el grupo Orange en 1994 y ha ocupado diferentes cargos desde entonces. Durante más de se años fue el director financiero de Wanadoo en España, contribuyendo en ese periodo al desarrollo, transformación de las operaciones de Orange en nuestro país.

En 2006, se incorporó a la sede central del entonces grupo France Télécom (Orange) en París como director financiero de la división de los negocios de telefonía fija e internet del Grupo. Cuatro años más tarde, se trasladó a Rumanía, donde asumió la responsabilidad como director financiero y secretario general de Orange. En 2013, fue nombrado director financiero de Mobistar Group (ahora Orange Belgium), uno de los principales actores en el mercado de las telecomunicaciones de Bélgica y Luxemburgo. En 2016, asumió la responsabilidad que actualmente ocupa como CEO y director financiero de la zona Africa & Middle East del Grupo Orange, con presencia en 18 países.