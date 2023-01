El Estado y Canarias pactan una limitación del precio de los billetes aéreos en un trayecto con la Península

El Estado y Canarias pactan una limitación de precios aéreos desde junio durante un año en un trayecto a la Península donde operen al menos tres compañías.

Se declarará una Obligación de Servicio Público (OSP) como experiencia piloto para tratar de frenar la subida de tarifas sobre todo en periodos vacacionales. Se informará de la medida en los próximos días a las compañías aéreas, así como a la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia y a la Comisión Europea.

Es el acuerdo al que llegaron el consejero de Transportes, Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis, con la secretaria general de Transportes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, y con el director general de Aviación Civil de este mismo departamento, David Benito Astudillo, en el marco del grupo de trabajo abierto a finales de diciembre por ambas administraciones para trata de impedir la subida de los precios de los billetes que se ha experimentado sobre todo desde que en 2018 se amplió al 75 % la subvención al transporte aéreo para residentes.

La OSP se aplicaría a uno de los trayectos a la Península en el que se den determinadas condiciones, entre ellas que haya varias compañías operando en la misma, y que tenga un mínimo de viajeros, tanto residentes como visitantes. Aunque está por determinar esa ruta con la Península, la definición de las condiciones reduciría en realidad las opciones a las conexiones con Madrid desde alguna de las islas capitalinas o desde Lanzarote. El resto de trayectos no cumpliría esos requisitos que se tendrían en cuenta para que la OSP no afecte a la competitividad de las compañías.

La Consejería y el Ministerio pretenden fijar ya la ruta que se vería beneficiada por este medida en una nueva reunión, dentro de tres o cuatro semanas, tiempo durante el cual los responsables de ambos departamentos pretenden explicársela tanto a las compañías aéreas, como a otros ministerios implicados, sobre todo el de Economía, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a la propia Comisión Europea. El objetivo es hacer pedagogía para que desde ninguno de los sectores se entienda esta operación como una injerencia o intervención del mercado del transporte aéreo en Canarias y evitar pegas administrativas o recursos.

En la ruta a elegir deben operar varias compañías y debe tener un mínimo de viajeros, aún por determinar

Franquis resaltó que la posibilidad de habilitar una OSP en rutas con la Península es “un debate que lleva abierto muchos años y que ahora ponemos por fin en práctica”, y dejó claro que se trata de un “proyecto piloto” que se podría extender a otras líneas si su funcionamiento sirve al objetivo de reducir preciso sin que afecte a la conectividad de Canarias con la Península, y que, por el contrario, se anularía “si vemos que produce un efecto indeseado” en este sentido. ”Queremos ver los resultados que se van a producir porque queremos que la medida sea proporcional. El objetivo es limitar los precios en los momentos en que vemos que se están produciendo unos incrementos notables”, explicó el consejero.

“Vamos a explicar a compañías y administraciones que nos se persigue una intervención en el mercado, sino tomar medidas para que esos repuntas desproporcionados no se produzcan. Vamos a comenzar por una ruta para saber las consecuencias que podría tener en el mercado, no queremos que esta medida pueda condicionar la conectividad de Canarias con la Península”, resaltó Franquis antes de recordar que Canarias ha recuperado todas las conexiones aéreas con la Península de ante de la pandemia, así como el número de pasajeros de esa procedencia, de más de 8 millones. La cuestión sobre la que se trata de poner el énfasis es que desde la subida al 75 % de la subvención al billete aéreo se ha producido un incremento de las tarifas sobre todo el verano y Navidad, una dinámica que se quiere detener. “Hay un antes y un después desde 2018 y en los informes que hemos visto hay un efecto secundario que queremos corregir y creemos que esta experiencia piloto sea un elemento positivo”, resaltó el consejero. Según explicó la mayoría de los pasajeros han pagado una media de 117 euros como tarifa completa, cantidad a la que en el caso de los residentes se aplica el 75 % de descuento.

Marco legal europeo

“Por primera vez se va a implantar una OSP con la Península. Hasta ahora se había hablado mucho pero no había hecho nada. Tenemos que comprobar que no produzca interferencias en el mercado ni dificultades en las compañías aéreas. Si vemos que la medida produce efectos no deseados la retiraríamos. Pero estamos convencidos, en base a los estudios que hemos hecho que puede ser una medida positiva”, insistió el consejero, quien destacó que tanto su consejería como el Ministerio tratarán que esta iniciativa “se perciba por el conjunto de los sectores y de los organismos como una medida para evitar esos incrementos desproporcionados”.

Franquis: "Se explicará a la Comisión Europea que es una medida razonable que está dentro de la legislación europea y que no incumple ningún reglamento”

Aseguró en este sentido que “somos conscientes de que el Ministerio de Economía estará vigilante sobre si se trata de una intervención en el mercado y queremos explicarle que no es el objetivo, queremos presentar los informes que demuestren la idoneidad de esta medida”. En relación con la comunicación que se hará a la Comisión Europea, Franquis dijo que se explicará que “es una medida razonable que está dentro de la legislación europea y que no incumple ningún reglamento”, asegurando en este sentido que “por los estudios que hemos hecho en el ámbito jurídico creemos que no habrá ninguna dificultad, pero queremos adelantarnos y explicar el alcance de esta medida para que no se produzca ninguna iniciativa que la pueda entorpecer·.

Según los informes y estudios que manejan la consejería y el Ministerio, el coste medio del billete de avión en los trayectos desde Canarias a la Península el año pasado, hasta el 30 de noviembre, el precio de los billetes se había incrementado una media del 18% para los residentes, y un 19% para los no residentes. La conexión que más se ha encarecido es la que enlaza los aeropuertos de Tenerife con Barcelona, aunque también lo hacen la mayoría de los trayectos y en especial el de Gran Canaria con Madrid y con la capital catalana. Sin embargo, el precio se había reducido en los enlaces entre Lanzarote y Madrid.