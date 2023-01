Syniva, compras online desde Canarias con el impuesto justo

Comprar por internet de la misma forma que si fueras a cualquier tienda del Archipiélago. Esto es lo que permite Syniva, una plataforma online de reciente creación que no solo facilita que los isleños puedan adquirir productos a marcas y firmas que no envían al Archipiélago sino que además posibilita hacerlo sin tener que abonar un recargo impositivo que no les corresponde a los consumidores canarios: el 21% IVA. Este impuesto que se aplica en las compras en la Península no se descuenta cuando se adquiere algún artículo de forma online desde las Islas. De forma que Syniva no solo facilita el acceso a bienes y productos de manera electrónica que, debido a la negativa de muchas empresas a enviar a Canarias, es complicado adquirir, sino que además resta esta tasa al precio final para que los isleños paguen lo que es justo.

Así lo explica Fernando del Río, CEO de la empresa que comenzó a funcionar hace unas semanas. «La resta del IVA es la gran novedad del proyecto», recalca. De manera que la plataforma «al precio de venta oficial le descontamos el 21% y si supera los 150 euros aplicamos el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que corresponda». Del Río apunta que a pesar de que en las compras que se hacen desde el Archipiélago las marcas no deberían aplicar el IVA sino el IGIC «lo que hacen es subir las bases para igualar el precio del producto al de la Península por lo que el IVA está implícito en el precio que pagamos todos». Con lo que asegura las ventas que las empresas hacen a Canarias «son mucho más rentables» ya que cobran este impuesto que no corresponde y pueden quedarse con esa diferencia. Siendo consciente de esta situación decidió ponerse manos a la obra para idear una plataforma que permitiera, no solo que los consumidores canarios tengan acceso a compras que no pueden hacer directamente porque «el 70% de las marcas no envían a Canarias», sino hacerlo también con el tipo impositivo correcto. «El objetivo era, por un lado, romper el geobloqueo que tenemos en Canarias porque muchas no llegan hasta aquí», expone. Además, ofreciendo unos tiempos de entrega «razonables». Syniva recibe los pedidos en su espacio logístico ubicado en Madrid desde donde los reenvía a cualquier punto del Archipiélago siempre en avión, salvo aquellos que sean muy voluminosos, contengan líquidos o pesen más de 30 kilos. «El exprés tarda entre dos y cinco días en llegar y el estándar de siete a 14». El precio final que cobra a su cliente incluye también todos los gastos de aduanas para que no haya sorpresas. Desde la web de Syniva se puede comprar de forma directa a infinidad de marcas de todo tipo: moda, tecnología, hogar, salud o belleza. La web negocia para que las 150 firmas que ya están incluidas de manera directa en su catálogo pasen a ser muchas más. Pero también gestiona cualquier tipo de compra si la empresa a través de la que se quiere adquirir el producto no está incluida en su directorio, realizando un pedido personalizado. Dentro de su misma web existe un apartado en el que el cliente puede incorporar el enlace a la web de compra y realizar del mismo modo la operación a través de Syniva. Hasta hace poco era complicado sortear el geobloqueo del comercio online en Canarias, una circunstancia que ha lastrado durante años el auge de esta modalidad de compras en las Islas. Sin embargo, ya otras plataformas permiten adquirir los productos de firmas que no envían a Canarias desde sus páginas web y luego ellas mismas gestionan el envío hasta aquí, pero Del Río insiste «no descuentan el IVA». De esta manera, recalca el canario está pagando un impuesto «que no le corresponde» y no existe ninguna manera de que Hacienda le pueda devolver esa cantidad. «La única manera en la que podía hacerse hasta ahora era si se compraba físicamente en la Península y lo declarabas en la aduana del aeropuerto», explica. Un proceso algo engorroso, apunta, ya que el cliente «tenía que demostrar que el producto lo había comprado para sí mismo». Además, de que no era válido para las compras online. Syniva sí paga ese 21% IVA que las marcas incluyen en sus ventas a Canarias pero «Hacienda nos devuelve a los tres meses la diferencia de lo que hayamos repercutido». Un descuento que al cliente la plataforma de venta online le hace en el momento de hacer la adquisición. «Nosotros entendemos que se lo tenemos que dar al cliente, lo justo es repercutírselo al canario», valora porque «nuestro modelo de ingreso es el transporte por el servicio que damos». Del Río apunta que comprar a través de Syniva en marcas reconocidas que incluso tienen abiertas tiendas físicas en el Archipiélago puede salirle al cliente más barato que bajar al establecimiento y adquirirla de forma directa. «Los sobrecostes del transporte hasta aquí hacen que muchas veces los precios de los productos sean más caros en tiendas en Canarias a pesar de que se aplique el IGIC», detalla. Syniva que se lanzó de manera oficial el pasado 7 de enero ha tenido una buena acogida entre los compradores online del Archipiélago. Solo durante la primera semana más de 1.500 personas se descargaron su aplicación y se posicionó entre las apps de nueva creación más demandadas. «Está funcionado muy bien», asegura satisfecho Del Río. Su objetivo ahora es seguir creciendo en número de usuarios y en marcas asociadas para dar todavía un mejor servicio. «Ojalá no tuviéramos que existir porque todas las tiendas online descontaran el IVA y tuvieran unos tiempos de entrega aceptables», insiste. Pero mientras esto no sea así, los compradores canarios tienen en esta plataforma una vía para comprar online pagando los impuestos justos, ni más ni menos.