Renfe comenzará el próximo 9 de enero a devolver de forma automática las fianzas de 10 y 20 euros pagadas por los usuarios de Cercanías y Media Distancia, respectivamente, vinculadas al uso de los abonos gratuitos que han usado más de 2,5 millones de personas en los últimos cuatro meses.

Así lo ha señalado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en un encuentro con la prensa celebrado este lunes en la estación madrileña de Nuevos Ministerios, donde ha repasado la forma de proceder para volver a solicitar los nuevos abonos gratuitos para viajar durante los próximos cuatro meses.

Así, a partir del 9 de enero, todos los usuarios que pagaron la fianza con tarjeta recibirán de forma automática su devolución, mientras que los que la pagaron en metálico podrán solicitar el reembolso presencialmente a partir del 15 de enero.

No obstante, no recibirán la devolución aquellos viajeros que hayan hecho un uso indebido de los abonos, al reservar varias plazas en un día y no viajar en ninguna. Hasta el 23 de diciembre, solo 70 viajeros fueron ya informados por Renfe de que se les retiraría el abono y se les incautaría la fianza.

De los más de 2,5 millones de abonos expedidos, un 30% pertenece a la red de Cercanías y un 30% a la de Media Distancia, distribuidos por toda la geografía española, según ha informado la ministra.

Sánchez también ha trasladado el ahorro estimado para una familia de cuatro miembros que vaya a utilizar el abono a lo largo de todo el año 2023: en Madrid asciende a 1.800 euros, en Barcelona a 2.200 euros y en Valencia a más de 3.000 euros. Asimismo, para los usuarios de, por ejemplo, un trayecto de Media Distancia entre Mérida y Badajoz, el ahorro será de 1.800 euros.

La ministra ha defendido que el Gobierno ha puesto en marcha todos los dispositivos humanos y materiales posibles para que esta renovación del abono sea "fácil y efectiva", al mismo tiempo que ha resaltado que se trata de una medida "histórica y sin precedentes" puesta en marcha para que más ciudadanos apuesten por el transporte público y luchar contra el cambio climático.