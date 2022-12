Si una empresa viene respaldada por la confianza de empresas como el Instituto de Astrofísica de Canarias, El Pozo Alimentación o Spar, y cuenta en sus trece años de vida con multitud de instalaciones en espacios privados y comunitarios, como viviendas, residencias, fincas agrícolas etcétera, puede confirmar que su objetivo de fiabilidad está cumplido. Alfredo Sánchez, gerente de la Multisistemas E2 piensa que eso es precisamente lo que les diferencia de la competencia “Un servicio de calidad, confiable y bien realizado desde un principio hasta el final, orientando a quien nos consulta porque cada instalación tiene sus peculiaridades, en necesidad de kWh, diferentes orientaciones, diferentes consumos diurnos o nocturnos- que requieren de diferentes tecnologías, siempre punteras, para cada cliente”. Lo suyo, fundamentalmente, es la generación de energía con fuentes renovables, principalmente la fotovoltáica, que aprovecha las bondades climáticas del Archipiélago.

La empresa, que emplea a quince personas, nació en La Palma y realiza trabajos en todas las islas del Archipiélago. “Es curioso que, aunque en Lanzarote o Fuerteventura tienen más horas de sol que en La Palma, esta Isla ha confiado siempre en la energía fotovoltáica y nuestro mayor mercado está aquí, pero ahora mismo trabajamos en toda Canarias sobre todo a nivel residencial e industrial, montamos instalaciones en muchos hoteles en Lanzarote, Tenerife, o los paneles para los telescopios del IAC en La Palma”.

Sánchez es electricista, y con una importante visión de futuro, se inició en el mundo de la fotovoltáica realizando numerosos cursos y trabajos por toda Europa, hasta que en 2011 decidió instalarse como autónomo. En 2013 fundó Multisistemas E2 y, a lo largo de los años, ha visto pasar muchas nuevas tecnologías en este campo, en el que hay que estar en constante formación y actualización. “Sabemos que la energía cada vez va a subir más. Nosotros ahora mismo no lo estamos notando tanto como Alemania o Reino Unido, pero nuestra condición de islas nos limita mucho a la hora de tener opciones en caso de una crisis energética, por eso es tan importante contar aprovechar nuestras propias fuentes, y los ciclos combinados, ahora mismo, son nuestra gran esperanza”. Otra de las novedades que puede beneficiar la autogeneración de energía son las baterías virtuales “vuelcas a la red la energía que te sobra y, al contrario de la modalidad de autoconsumo, que regalas la energía que te sobra de tu consumo a la comercializadora, la empresa te paga por el excedente de energía que no consumas”. Este tipo de baterías, por lo tanto, permitiría amortizar mucho más rápidamente cualquier inversión en instalación de placas solares del tipo que fueran y contribuir así mucho más a la expansión de estas instalaciones medioambientalmente sostenibles.

Sobre las críticas a las grandes superficies de paneles solares por el consumo excesivo de terreno, Sánchez es claro: “En Canarias no disponemos de muchos terrenos, pueden acusarnos de algún impacto visual sí, pero si se escoge un terreno para ubicar unas placas es porque es el mejor modo de aprovecharlo. No obstante, tenemos que saber que no todas los campos de fotovoltáicas tienen que ir sobre el suelo. En Europa se están haciendo muchas instalaciones en invernaderos, y en Canarias se podría hacer dejando huecos para que entre la luz solar para el cultivo y al mismo tiempo aprovecharse las placas para proteger la superficie de las plataneras, por ejemplo. Pero también se pueden ubicar en las balsas de agua. La energía fotovoltaica flotante es muy usada ya en Europa y la Península y al mismo tiempo que genera sin ocupar terreno, protege el agua embalsada”.

La instalación de placas solares es, además, la opción más óptima para propietarios individuales o en colectivos y edificaciones. “Se están haciendo estudios de energía geotérmica en La Palma; también existe la energía mareomotriz; la eólica, pero la realidad es que ninguna de ella es aplicable a un consumidor medio o pequeño, por lo que la fotovoltáica sigue siendo la más competitiva en todos los ámbitos”.

En Multisistemas E2 realizan cualquier tipo de instalación eléctrica, tanto industrial como residencial, siempre primando la eficiencia energética, en proyectos llave en mano. Trabajan en la optimización y eficiencia de cualquiera de las instalaciones, realizando los estudios y auditorías pertinentes y estableciendo así una estrategia para la optimización del consumo eléctrico.