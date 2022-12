Las gasolineras temen una avalancha de conductores ante el fin del descuento

Una avalancha de conductores dispuestos a llenar el tanque. Esto es lo que esperan las gasolineras del Archipiélago durante los días previos al fin del descuento de 20 céntimos por litro de carburante, que está previsto que finalice el 31 de diciembre, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado aún de forma oficial si se prorrogará o no. Sin embargo, todo parece indicar –si se tienen en cuenta las pistas que han ido dejando varios de los ministros que conforman su gabinete– que esta ayuda que nació con la intención de mitigar el impacto de la subida de los precios de los combustibles por la guerra de Ucrania desaparecerá, al menos de forma generalizada. Ante esto, las estaciones de servicio de las Islas prevén que la demanda en las jornadas anteriores se incremente de forma notable por el efecto acaparamiento, ante la perspectiva de poder llenar los depósitos a un precio más barato que al día siguiente cuando finalice la bonificación.

«Previsiblemente esto es lo que ocurrirá, al igual que la gente se esperó a que la ayuda entrara en vigor para repostar, ahora hay que esperar el efecto contrario», apunta el gerente de la Federación de las Estaciones de Servicio de Las Palmas, José Jorge Artiles. Por lo que vaticina que pueden producirse colas y que las gasolineras deben prepararse para esta eventualidad. «Tendremos que contar con existencias en los tanques para no vernos sin combustible», determina.

Aníbal Dorta, copropietario de la estación El Mirador, en Los Realejos, ya prevé que de cara a la próxima semana tendrá que llenar al máximo los tanques para hacer frente a la demanda que podrá producirse. «La gente es conocedora de que va a perder el descuento y dejará de repostar para llenar el depósito los últimos días», señala, por lo que espera que el próximo jueves, viernes y sábado la clientela aumente de manera importante.

Las estaciones de servicio llenarán sus tanques para tratar de hacer frente a la demanda

Dorta se queja de que el Gobierno esté actuando de nuevo –como ya ocurrió ante la entrada en vigor de la medida– sin demasiada previsión. «Las compañías a día de hoy no saben lo que va a pasar», insiste y esperan que no vuelva a ser «una locura» tal y como ocurrió en abril, donde las gasolineras apenas tuvieron 48 horas para adaptar su operativa. «Llevan meses sabiendo que esto se acaba y no han informado a las empresas», se queja.

Sin embargo, las gasolineras también advierten que su capacidad de hacer acopio para hacer frente a la demanda también es limitada. «Si finalmente se anuncia que se retira la ayuda no puedo comprar 10 millones de litros porque no tengo donde almacenarlos», explica Virginia, responsable de la estación El Gomero, en San Miguel de Abona. Y avisa que cuanto más tarde el Gobierno en anunciar oficialmente si la medida llega a su fin, menos margen tendrán ellos para prepararse. «Voy a aplicar el sentido común y si se acaba el combustible porque lo vendo todo, cerraré, no hay más», apunta.

Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) –que agrupa principalmente a estaciones de servicio abanderadas, es decir a aquellas con nombre de grandes grupo pero propiedad de pequeñas empresas– advierte que va a haber casos de desabastecimiento si esto no se tiene previsto con el tiempo suficiente. La asociación asegura que no tienen información ni oficiosa, ni oficial –hicieron un requerimiento a Hacienda que no ha tenido respuesta–, pese a ser «colaboradores en la gestión de la prestación, según el real decreto ley que la regula», y añaden que cuanto más tiempo pasa tienen menos capacidad de acción sobre el suministro y la plantilla que necesitan en la última semana del año.

El Gobierno justifica su eliminación por el descenso de los precios y por su carácter regresivo

Se prevé que el anuncio de si se prorroga o no la ayuda se realice el martes 27, tras el Consejo de Ministros. El último en señalar el final del impuesto para todos los conductores ha sido el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, esta misma semana. Entre las justificaciones para su retirada hay tres que se repiten constantemente: su finalidad «temporal» para controlar la inflación ante una situación de urgencia por la Guerra de Ucrania; su elevado gasto al suponer más de 6.000 millones de euros del presupuesto público y su carácter regresivo porque favorece a los de mayor poder adquisitivo.

A favor de su eliminación, el Gobierno tiene la coyuntura actual con un precio de los carburantes en descenso. La gasolina 95 se paga ahora nueve céntimos más barata que en el momento de la entrada en vigor de la bonificación, mientras que por la 98 se abonan ocho céntimos menos. La mantiene su precio es el gasoil que ayer se pagaba solo a un céntimo menos que a principios de abril sin la aplicación del descuento.