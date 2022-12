Óliver González, nuevo director general de la Fundación CajaCanarias

El Patronato de la Fundación CajaCanarias, reunido en sesión ordinaria ayer, tomó en consideración el nombramiento de Francisco Óliver González González como nuevo director general de la entidad. El máximo órgano de gobierno, presidido por Margarita Ramos, abordó esta designación tras proceder al cese, que estaba previsto, del anterior director, Alfredo Luaces, así como la toma en cuestión y, en su caso, aprobación de los restantes puntos del orden del día.

Óliver González tiene 45 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, abogado en ejercicio desde el año 2001 y colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife desde esa fecha. Ejerció dicha profesión durante varios años en despacho propio y la compatibilizó con su primer destino en la entidad financiera CajaCanarias, en el año 2003, como gestor de empresas, hasta que en 2004 aprobó las pruebas de capacitación interna que se abrieron en dicha entidad para ocupar el cargo de letrado en los servicios jurídicos de la misma, adscritos a su Secretaría General.

A partir de 2012, Óliver González asumió la Jefatura de los Servicios Jurídicos de CajaCanarias hasta la actualidad, habiendo ejercido dicha responsabilidad durante el proceso de transformación de la naturaleza jurídica de la entidad hasta su actual forma fundacional. Desde el año pasado, a su vez ha desempeñado las responsabilidades de vicesecretario del patronato de la Fundación CajaCanarias, así como las de secretario de las fundaciones Fyde y Cristino de Vera.

Como formación complementaria, Óliver González ha cursado diferentes Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Práctica Jurídica y Compliance, además de estar certificado en el desempeño de inglés jurídico por TOLES Legal English-The Law Society of England and Wales, y contar con un título de Experto Universitario en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (2019), una capacitación idónea para las funciones que comienza a desempeñar desde la dirección general de la Fundación CajaCanarias. Asimismo, ha realizado diversas reseñas en blogs de carácter jurídico y, en 2019, publicó un libro con la editorial Aranzadi en el que realiza un estudio sobre el cumplimiento normativo de las entidades del tercer sector.