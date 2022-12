Más alianzas entre gobiernos y más fondos para frenar a los piratas de la Red

Las estadísticas sobre ciberataques abundan y presentan disparidades abultadas. No casan bien los 40.000 pirateos al día que, según una empresa privada, acaecieron en España en 2021 (14,6 millones a lo largo del año), con los 500 millones, también diarios, que padece la web del Gobierno de Israel y que este miércoles ha puesto sobre la mesa la consejera delegada de la Agencia Nacional Digital de Israel, Shira Lev-Ami. Pero más allá de las cifras, lo que no admite dudas es el incremento de la actividad delictiva con Internet como escenario. Por eso, representantes del sector público que. como Lev-Ami, participan en la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han alertado de la necesidad de incrementar la inversión, pública y privada, para luchar contra los ciberamigos de lo ajeno.

A ese aumento de las partidas anticiberdelincuencia se debe sumar un decidido estrechamiento de lazos intergubernamental. Compartir la información resulta clave para tener éxito a la hora de establecer muros que resulten infranqueables para quienes buscan el dinero fácil sin reparar en daños. Son las dos principales conclusiones que arrojó el panel de alto nivel Lanzando las recomendaciones de la OCDE sobre seguridad digital programado en el primer día de la conferencia. Un 55% de las empresas preveían aumentar su presupuesto de ciberseguridad este año El pasado año, los expertos coincidían en afirmar que este 2022 los ciberdelitos marcarían un nuevo récord. Era una predicción sencilla, por cuanto el volumen no hace sino crecer desde hace años y aún no se ha descubierto la tecla que de tanto frustrar a los piratas haga que estos fijen la mira en otra diana. Sirva como dato que a las puertas de 2021 un 55% de las empresas tenían en su agenda aumentar la financiación en este capítulo y eran ya el 69% justo antes del inicio de este año. ¿Son muchos 500 millones? Teniendo todo este contexto, ¿resultan exagerados los 500 millones de ataques diarios sufridos por la web del Gobierno de Israel? Tampoco podrían tomarse como una hipérbole por las difíciles relaciones que el estado hebreo mantiene con los países árabes y el conflicto con Palestina. Pero, además, Lev-Ami ha revelado, sin concretar, que hay otros cuatro sites institucionales más golpeados. Ante este riesgo cierto, cabría pensar que es lógico no adentrarse por esa senda y permanecer en lo analógico. Pues resulta que no es buena idea, porque el futuro de la economía pasa por la Red. Aparte de esto, lo que no admite discusión, es que el desembarco conlleva un gasto en ciberseguridad, ya que los beneficios de las compañías que están bien posicionadas en este ámbito crecen "un 43%". según ha explicado la directora general de IBM para Europa, África y Oriente Medio, Ana Paula Assis. «Han elegido buen lugar para esta época» El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, inauguró ayer por la tarde la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, que presidió la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Torres destacó la importancia de que el Archipiélago sea sede de esta reunión de las comunidades autónomas y de la conferencia de la OCDE a un mismo tiempo. un hecho relevante, en su opinión para situar a las Islas definitivamente en un lugar preeminente de la digitalización. El presidente Torres detalla que Canarias atrajo el año pasado "a 42 empresas" de base tecnológica "que facturaron unos 234 millones" La aspiración de Canarias es convertirse en el "hub comercial, de negocios e innovación digital más importante del Atlántico medio", según afirmaron fuentes del Gobierno regional. El presidente destacó que durante el pasado año Canarias atrajo "a 42 empresas en ese ámbito, que facturaron unos 234 millones y crearon unos 2.000 empleos cualificados". Todos estos números, ha continuado Ángel Víctor Torres, señalan el camino que la comunidad autónoma recorre en busca de la ansiada diversificación económica. Nadia Calviño: "Canarias liderará la Inteligencia Artificial en turismo" Los ejemplos de problemas que la digitalización conlleva sirven también para Canarias. En esa línea, Assis ha podido conocer de cerca los problemas que conlleva no ejecutar una inversión suficiente para detener los pies de los ciberdelincuentes. Los destacó su compatriota, y también participante en la conferencia, Sergio Freitas, viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. El país sudamericano sufrió hace un año un ciberataque de gran calado que mantuvo secuestrado durante varios días los ministerios de Economía y Salud. Hasta "la red eléctrica", ha recordado Freitas, se vio afectada. La delincuencia 'on line' es cada vez más sofisticada La conclusión es que la delincuencia on line es cada vez "más sofisticada", lo que supone adoptar decisiones y soluciones para configurar políticas que garanticen a los ciudadanos y las instituciones el grado de seguridad suficiente como para operar en la Red. Algo que, a decir del viceministro, hacen los brasileños. "Les encanta hacer todo por Internet", ha confirmado Freitas, lo que convierte aún en más urgente la edificación de "entornos seguros". Ahí surge otro problema. Para establecer barreras sólidas, los gobiernos demandan el acceso a datos privados. Una manera de aprender sobre el modus operandi de los ciberdelincuentes es analizar los ataques. "Aporta mucha experiencia, aunque tampoco prepara del todo para el siguiente", ha puntualizado Lev-Ami. La maquinaria de la cibercriminalidad no cesa en su empeño de encontrar rendijas por las que colarse. La cumbre de la OCDE, oportunidad para destrabar la digitalización en las Islas El problema estriba en cómo adentrarse en la ciberintimidad de la ciudadanía, y del sector privado en general, sin vulnerar el derecho a la intimidad. Por eso Freitas reclamó de la OCDE instrucciones claras, un manual para mirar de frente a los riesgos sin tener que autoevaluar la acción en cada momento. En solo doce segundos Lev-Ami dejó otro dato escalofriante. Solo transcurren doce segundos entre que se genera un servidor en la nube y llega el primer ataque. "Estamos muy expuestos", ha reconocido. No obstante, ha considerado irrenunciable ese modo de operar por la ventana que abre al "ecosistema de innovación". Israel, más concretamente Tel Aviv, es uno de los grandes hubs mundiales en creación y crecimiento de startups. Ana Paula Assis ha recomendado no reparar ante nada cuando se trata de proteger los contenidos en la nube, mientras el director de Estrategia de la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información de Francia, Yves Verhoeven, puso el acento en el "esfuerzo" que desde 2018 hacen los países miembros de la OCDE precisamente para ganar en seguridad. Además, invitó a no cejar en ese empeño, ya que, por la globalización, un problema aparentemente localizado puede generar un impacto mayor del esperado. El empleo 'cibermejora' El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, inauguró ayer por la tarde, junto con el embajador de España ante la OCDE, Manuel Escudero, la ponencia Digitalización en Canarias, organizada por el Gobierno autonómico en el marco del Mes de la Digitalización de Canarias. El presidente afirmó que la imparable informatización que vive el mundo es una excelente oportunidad para «seguir diversificando la economía de las Islas». Un proceso que, según remarcó, se ha acelerado desde junio de 2019 con datos como que el subsector que más trabajadores ha incorporado a la Seguridad Social en el Archipiélago es el de la actividad informática (el 41%), seguido de los cuidados sociales (24%), las producciones audiovisuales y artísticas (22,5%), las actividades profesionales (12,8%) y la gestión de residuos (10,4%). | LP