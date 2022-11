La 'startup' canaria Guanxe.com levanta casi un millón de euros

En plena pandemia, Luis Hernáiz y su equipo trabajaban en el desarrollo de una plataforma comercial que tenía por objetivo llevar a todos los rincones de las Islas productos que estuvieran a la venta en establecimientos canarios. Guanxe.com, que así se llama el marketplace, cuenta hoy con 150.000 referencias en stock, acaba de cerrar con éxito notable –acercándose al millón de euros– una segunda ronda de financiación y acaba de superar, por vez primera, el millar de ventas en un solo día.

Si el primer ejercicio lo saldaron con «dos millones de euros» vendidos, este se quedarán «entre los seis y siete millones», señala Hernáiz, CEO de la empresa. Una evolución del volumen de negocio que da idea del potencial de esta startup a la que no le faltan novios. Inició sus operaciones en septiembre de 2020 y aspira a engordar su mostrador hasta el millón de posibilidades distintas de compra «en dos o tres años. En Guanxe.com queremos poner a disposición de los canarios cualquier producto que esté a la venta en el Archipiélago», continúa el alma mater de la empresa

La comunidad autónoma es el campo de actuación exclusivo de la empresa; ni trae nada de la Península, ni lleva hasta allí productos de aquí y ofrecimientos para adentrarse en ese terreno no le han faltado. Maresa Logística es el socio estratégico de la compañía para la distribución. Esta empresa también canaria, resultado de la fusión de Martín e Hijos y Marítimas Reunidas, saltó al escenario informativo hace un año al adquirir la bilbaína From-To, especializada en grupaje entre la zona Norte de la Península y las Islas Canarias, lo que da idea de su solidez. No obstante, «ya existen compañías que se encargan de traer productos de la Península, no entra en nuestro radio de acción», insiste el CEO de Guanxe.com.

Diferencial fiscal

La España continental queda para dejar claras las ventajas competitivas que ofrece el diferencial fiscal canario. Si hasta el momento cada isleño que compraba on line tenía que hacerlo en muchas ocasiones fuera de la comunidad autónoma, ahora crecen exponencialmente las posibilidades de que encuentre eso mismo sin salir de las Islas. En consecuencia, en lugar de IVA, que grava con un 21% el consumo en la mayoría de los casos, paga IGIC, con el tipo general mucho más bajo, del 7%.

Experiencia en hcer despegar una startup de base tecnológica no le falta a Hernáiz. También se situó al frente de Canaryflash, la empresa canaria de reparto de comida a domicilio que llegó hacer sombra a los gigantes del sector. Tanto que Just Eat lanzó una oferta y concretó su adquisición en el verano de 2019.

Esa experiencia le sirvió para encontrar alguna puerta abierta cuando presentó Guanxe.com a los posibles inversores. En la primera ronda de financiación logró levantar cerca de 300.000 euros, cantidad que en poco más de dos años ha logrado triplicar. En el capital de la compañía aparecen ya empresas canarias del rango alto, Satocan entre ellas. Un crecimiento exponencial que también se deja notar en las ventas. Hace escasos días, lograron despachar más de mil transacciones en un solo día.

No es lo habitual. «Ayer [por este lunes] tuvimos casi 400 pedidos», explica Hernáiz, que tiene entre sus objetivos lograr que las instituciones «entiendan el negocio. Si aunamos fuerzas y logramos crear un gran marketplace canario, la rentabilidad del comercio electrónico se quedará en Canarias», continúa; tanto en términos de dinero como de empleo. En la actualidad, en las oficinas de Guanxe.com trabajan una decena de empleados, cantidad que también se elevaría en el caso de conseguir hacer lo propio con el tráfico.

Más allá de lo que ocurra en Guanxe.com, también la dinamización del comercio que conllevaría su consolidación supondría un salto adelante, en volumen de negocio para el sector y en demanda de mano de obra. Porque cada una de las tiendas asociadas al proyecto se encargan de preparar los envíos. La startup sincroniza «cuatro veces al día», detalla el CEO, el catálogo. Es decir, las entradas y salidas de productos se reflejan de manera instantánea.

La mecánica de compra es sencilla. En la página web se escoge el producto y la propia plataforma informa al proveedor de la venta que acaba de realizar. Solo le queda preparar la mercancía y Maresa pasa a recogerla para llevarla al comprador. ¿En qué plazo? «Máximo 72 horas en el caso de Gran Canaria y Tenerife; 96, en el de Lanzarote, o 120, en el de La Palma, por ejemplo. Son tiempos para no pillarnos los dedos, la realidad es que siempre los rebajamos», afirma Hernáiz.

También depende de la disponibilidad de existencias que haya en cada isla. Si un tinerfeño adquiere un bien que en ese momento solo está en Gran Canaria, tardará más en recibirlo que si compra algo almacenado a dos kilómetros de su domicilio. En todo caso, siempre por debajo de los plazos detallados por el CEO de la compañía.