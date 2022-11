Los hoteleros advierten que la falta de vivienda y el colapso de las carreteras lastran el empleo en el sector

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) advierte de la falta de vivienda y el colapso en las carreteras está provocando ya una falta de trabajadores en el sector turístico. El presidente de los hoteleros de la provincia, Jorge Marichal, aseguró este jueves 24 de noviembre que existe un problema "grave" con la escasez de inmuebles para que puedan residir los empleados. "Muchas veces nos vemos con falta de personal por las serias dificultades para encontrar vivienda a precios asequibles, un problema que se ha expandido a áreas residenciales", comentó el también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEAHT).

Una situación que desde la patronal hotelera achacan a la escasez de nuevas promociones públicas y a la "anarquía" en la expansión del alquiler vacacional. Dificultades que se aderezan con las serias congestiones de tráfico que existen en las Islas y que hacen que los posibles candidatos a formar parte de las plantillas hoteleras "no se vean seducidos para ir a trabajar por los inconvenientes que se encuentran por el camino".

El vicepresidente de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, ahondó en el fenómeno de la vivienda vacacional en el Archipiélago, que aseguró está generando intrusismo en el segmento del ámbito del turismo rural en el que "parece que cualquier espacio es apto para hacer una experiencia turística en el monte". Además, se mostró preocupado por los flagrantes incumplimientos del principio de la unidad de explotación -que establece que la actividad de explotación de los alojamientos turísticos esté sujeta a una única empresa- por las que algunos propietarios están sacando esas viviendas y promocionándolas como vacacionales. "Hay que poner coto a los incumplimientos", señaló y se mostró de acuerdo con que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) esté trabajando en una ordenanza para regular una actividad que consideró se ha convertido en un "problema social" en algunos municipios.

Victoria López, también miembro de la directiva de Ashotel, se refirió al colapso en las carreteras. "819 coches por cada 1.000 habitantes es un índice extremadamente elevado", sostuvo e incidió en que la solución a esto no pasa por "parar la economía" y que se debe resolver el problema lo antes posible ya que supone un hándicap de Canarias frente a otros destinos competidores que sí han hecho los deberes. "Hay un 17% de paro en hostelería, algún motivo habrá, no hay alternativa de movilidad para coger un puesto de trabajo". López aseguró que los hoteles están ya trabajando en un plan de movilidad y están dispuestos "a poner guaguas para los trabajadores" pero no ven voluntad de resolver este problema por parte de las administraciones.

Los datos aportados por los hoteleros este jueves permiten afirmar que el sector ha dado ya carpetazo a la crisis provocada por la pandemia pero las consecuencias han dejado a las empresas en una peor situación que la tenían antes del covid. Sus costes se han incrementado de media un 25% -un porcentaje que se eleva hasta el 80% si se habla de la factura de la luz- y aunque la llegada de turistas casi se ha recuperado y el gasto de los visitantes está incluso por encima de los niveles prepandemia los beneficios en el sector no están siendo tan altos como antes de la crisis sanitaria.

Ante esta situación y motivados también por el compromiso con la sostenibilidad en el sector los hoteleros quieren apostar por la construcción de una planta fotovoltaica para la que ya disponen de "proyecto, suelo y dinero". Un proyecto que no ha salido adelante porque "no les da la gana", aseguró Marichal, refiriéndose a algunos sectores de la administración central y regional.

