Teresa Ribera: "Fuimos torpes y lentos con el cierre del carbón y perdimos una década"

Recién aterriza de la Cumbre del Cima (COP27) de Egipto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera (Madrid, 1969), se desplazó el lunes a la comarca de Andorra para presentar sobre el terreno el convenio de transición justa diseñado para reactivar esta zona. Antes de viajar a Teruel, concedió una entrevista a El Periódico de Aragón, del grupo Prensa Ibérica, en la que hace un repaso de su gestión.

¿Qué balance hace de la Cumbre el Cambio Climático (COP27) de Egipto?

Tiene luces muy positivas. Iniciamos una etapa distinta en términos de solidaridad internacional. Para poder invertir en la adaptación al cambio climático es importante medir y hacer seguimiento de todo. No puede ser intuitivo ni depender de un país o comunidad local. Hemos activado medidas muy importantes para contar con un marco estratégico que nos permita saber de qué hablamos cuando hablamos de objetivos de adaptación. Hemos activado también una visión mucho más completa sobre cómo reaccionar ante las grandes pérdidas y situaciones dramáticas que se viven en muchos países como consecuencia del cambio climático. Hacerse con un mosaico de instrumentos financieros y de conocimiento, que está manifiestamente infradotado, pero también requiere una atención específica para los países más vulnerables.

¿Cuáles han sido las sombras de la conferencia mundial?

Ha habido un sentimiento de decepción y de desesperanza al enfrentarnos a la hora de garantizar una mayor aceleración de la descarbonización para cumplir el objetivo de que la temperatura no supere los 1,5 grados de incremento. Estamos viviendo un mundo de 1,1 grados de incremento y ya estamos viendo sus impactos, con grandes inundaciones en Pakistán, sequías tremendas en Europa, fuegos de una magnitud, intensidad y peligrosidad que no conocíamos. Esto supone degradación de suelo, seguridad alimentaria no garantizada, pérdida económica y de vidas humanas, muchos sufrimiento… Esto se puede generalizar y no podemos decir que no se sabía y que no teníamos respuestas. Ha sido un poco frustrante. Pero hemos conseguido un mínimo: los avances hasta la cumbre de Glasgow del año pasado están ahí. Y contamos con una alianza reforzada de los países progresistas en materia de clima, ya sean del mundo industrializado o de los vulnerables. Hay más de 80 países que piden el abandono del conjunto de los combustibles fósiles, incluso algunos que los producen como Noruega o Colombia. Esto es un acicate para dar un salto importante el año que viene.

“Europa ha querido ser utilizada como excusa por quienes querían frenar la acción climática"

Europa abandera la reducción de combustibles fósiles, pero se ha visto obligada a recurrir al carbón y a subsidiar los carburantes, ¿no es una contradicción?

Europa ha querido ser utilizada como excusa por quienes querían frenar la acción climática. Era muy importante explicar qué ha ocurrido en el último año. Primero hubo un shock que no podíamos ni imaginar. De qué manera se absorbe la falta de materias primas energéticas, como un 40% del gas que procedía de Rusia y que de un día para otro hay sustituir. Esto nos ha obligado a ser flexibles y solidarios con los países afectados. Esa fragilidad respecto a la dependencia de combustibles fósiles solo se resuelve si la acortamos. Esto se hace acelerando la transición energética. La necesidad de garantizar la seguridad del suministro y el impacto que esto tiene en precios nos coloca en una situación límite. Europa no puede resolver esta crisis solo con instrumentos del mercado. Por eso hemos decidido intervenir en la regulación de los mercados, acompañando a las familias y al tejido productivo. otro sería tremendamente injusto, sería asumir deliberadamente que estamos dispuestos a un incremento exponencial de la pobreza energética y una destrucción masiva de nuestro tejido productivo. En el corto plazo, necesitamos absorber este shock y hacerlo de una manera que resulta justa y llevadera, lo que no supone neutra. Con todo, es difícil evitar que no haya un impacto en precios. Y simultáneamente hay que acelerar todo el proceso de cambio como se ve que estamos haciendo. Se siguen adoptando las medidas del paquete 'Fit for 55' de reducción de la huella de carbono, incrementando la ambición en movilidad eléctrica o acelerando la transformación de un sistema electrificado, renovable, eficiente e interconectado a nivel europeo. No hay excusas para no actuar o frenar la acción de clima, pero Europa, a pesar de todas las dificultades, ha sido unánime en la respuesta que ha dado a esta situación.

"Andorra se ha convertido ya en un referente internacional en transición justa"

¿Se corrió demasiado en el cierre de centrales de carbón como la de Andorra?

Al contrario. Fuimos demasiado torpes y lentos y perdimos una década. Esto fue un gran error. Lo que se presenta en Andorra es una historia de éxito a pesar de todos los obstáculos que ha habido durante diez años. Nuestro compromiso era que esas 250 personas que trabajaban en torno a la central y otras tantas que se veían afectadas por el cierre de la minería tenían que encontrar una alternativa. En estos momentos sabemos que los empleos directos a medio plazo son alrededor de 2.500. También que el empleo directo ya constituido en torno a las decisiones que se han tomado está por encima de los puestos que se destruyeron, con una apuesta por la industria, los servicios y el sector primario que es mucho más duradera y estable en el medio y el largo plazo.

Pero se tuvo que reabrir la central de As Pontes (La Coruña).

Lo de As Pontes no puede ser tergiversado. Lo que ha habido es una autorización de cierre de la central. Dos de los grupos de generación están ya en desmantelamiento y de los otros dos se pide que solamente uno puede operar en simultáneo y en caso de necesidad. En cuanto se den las condiciones de seguridad de suministro cerrarán también. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque en en este momento el 35% del sistema eléctrico de Portugal depende de la capacidad de generación de España al no estar funcionando bien sus hidroeléctricas por la sequía. Y porque hubo una llamada de Francia y su principal compañía EDF para que por favor todos los vecinos activemos al máximo la capacidad de exportación para garantizar su suministro este invierno ante la alta tensión que sufre por una caída importante de su parque nuclear. Por eso hemos tenido que incorporar esa flexibilidad en As Pontes. Es algo anecdótico. Si se hubieran hecho las cosas a su debido tiempo nos habríamos encontrado en una situación mejor en cuestión de precios, como estamos viendo estos días, en los que los de España y Portugal son la mitad, la tercera o la cuarta parte de los del resto de Europa.

Han pasado casi cuatro años desde que visitó Andorra y anunció el convenio de transición justa. ¿Por qué se ha tardado tanto?

Nos hemos concentrado en los esfuerzos sustantivos y es verdad que la burocracia de toda la tramitación de un convenio, incluidas las aportaciones de las distintas administraciones, es lenta. Lo importante era tejer la realidad material como así ha sido. Aproximadamente el 30% de los proyectos e iniciativas que han venido siendo propuestas por los actores locales están operativas hoy. Eso es un ejemplo de gran satisfacción. Hay que destacar el compromiso y la implicación del alcalde de Andorra (Antonio Amador, retirado temporalmente de cargo por motivos médicos), al que mando mi más cariñoso saludo y mis deseos de recuperación. Pero también de la DGA, la Diputación, de los alcaldes de la zona y los empresarios locales. Hay dos vertientes que hacen de Andorra un ejemplo internacional. Venimos de la COP27 y una de las luces es el impulso definitivo que se da a la necesidad de invertir en transición justa. Hemos incorporado medidas enormemente innovadoras. No ha sido tirar de talonario público para ver cómo se construyen en el territorio alternativas sin saber si van a funcionar o no. Ha sido un ejemplo de integración y diálogo público-privado en los distintos niveles de la Administración con una participación intensa por parte de los vecinos y las pequeñas comunidades. Todo ello combinado con medidas regulatorias que permitan utilizar aquellas decisiones públicas con un claro contenido económico a favor de la reconstrucción del tejido industrial y energético. Probablemente hay más oportunidades de empleo nuevo, ya creado o programado, que el que ha desaparecido. Es la única comarca en transición en la que se insiste en la firma del convenio, pero a mi juicio va a ser el broche de oro formal que da cobertura a cuatro años de un esfuerzo espectacular y un trabajo colaborativo que nos ha generado muchas oportunidades maduras.

¿Cuáles son los siguientes hitos para que ese plan empiece a tener hecho tangibles?

Hechos tangibles los hay ya en una serie de actividades que están ya operativas. Vengo a presentar los contenidos del convenio porque hace algunas semanas, no muchas, hemos recibido las aportaciones que nos han hecho desde el Gobierno de Aragón. Hemos querido primar la realidad sobre la formalidad. Estoy deseando firmar ese convenio pero desde el primer momento tuvimos claro en el ministerio que lo prioritario era la acción concreta más que los plazos administrativos y la burocracia que suponen estos proyectos, que desgraciadamente en más lenta de lo que nos gustaría.

Endesa se ha adjudicado el novedoso concurso del nudo Mudéjar, que vincula el desarrollo de renovables con proyectos complementarios que beneficien al territorio. ¿Qué inversiones hará la eléctrica al margen de las plantas renovables?

Hemos pedido, y esperamos que se pueda materializar la próxima semana, que todos aquellos que forman parte de la iniciativa ganadora presenten sus proyectos para que los vecinos puedan conocer en detalle en qué consisten, cuáles son sus calendarios de inversión y las expectativas de generación de empleo. Eso ayudará a generar tranquilidad.

"El concurso de renovables ha sido limpio, transparente y objetivo. Endesa ha ganado con mucha diferencia con respecto al resto"

¿Teme que se judicialice la adjudicación por posibles recursos del resto de aspirantes?

Ha sido un concurso limpio, transparente y objetivo, donde Endesa ha ganado con mucha diferencia con respecto al resto que han hecho propuestas. Es verdad que fue impactante ver que había muchas ofertas de gran calidad, por lo que agradecemos a todos los que se presentaron. Cada uno de los concursantes está siempre en su derecho de cuestionar lo que le parezca a través de los medios que establecen las normas. Confiamos en que no haya retrasos ni entorpecimientos de las inversiones, que son lo que quiere ver la gente.

Europa ha acordado acelerar la tramitación de renovables pero hay centenares de proyectos atascados en la tramitación, ¿Qué se va a hacer para resolver ese tapón?

La legislación y la ordenación estaba pensada para una época en la que estos proyectos eran puntuales y en un número pequeño y eso desborda la capacidad de gestión y administración y ha generado retrasos que nos han llevado a ampliar en un año la tramitación de la declaración de impacto ambiental como hito para mantener o hacer caer el permiso de acceso y evacuación a las redes. En estos momentos en Europa se está presentando una propuesta de tramitación acelerada de proyectos renovables en la que prima la necesidad energética. Creemos que hay que tener cuidado. Nuestra experiencia va por delante de la de otros países. Hay que tramitar más ágilmente con todas las garantías de procedimiento pero no a costa de que todo sea sí. Cuestión diferente es hasta que punto podemos reflejar en la normativa lo que hemos hecho con el concurso de acceso del nudo Mudéjar, es decir, no se trata solo de una decisión técnica sino de cuáles son los parámetros de progreso, bienestar y contribución social y ambiental para la comunidad local. Esta apuesta es ineludible y lo hemos generalizado para el nuevo sistema de acceso a la red.

"Si algo sale reforzado de esta crisis, a pesar de la situación dolorosa que se ha tenido que producir, es que la energía es un vector de construcción europea muy potente"

España ha acordado con Francia construir una tubería de hidrógeno verde, ¿qué papel juega Aragón en este campo?

Precisamente hay proyectos de hidrógeno verde vinculados a la resolución del nudo de Andorra, tanto de fabricación de bienes de equipo como para su producción y transporte. Aragón siempre ha prestado especial atención a esta tecnología y cuenta con un centro de investigación. Es una apuesta de futuro y una oportunidad para esta comunidad. Con todas las cautelas de un desarrollo que debe ser ordenado y reduciendo al máximo los riesgos. Tenemos que aprender a producir hidrógeno correctamente, aprovechar la oportunidad industrial del conjunto de la cadena de valor y testar y utilizar sus usos finales. Y trabajar cuál es la regulación para su transporte con unas infraestructuras seguras. El acuerdo entre España, Francia y Portugal es importante para anticipar una infraestructura que se hubiera empezado a desarrollar más tarde y que nos conectará al esqueleto central de las tuberías de hidrógeno renovable en Europa. No estamos dispuestos a que nos pase como con las interconexiones eléctricas de la península Ibérica, que van retrasadas. Estamos también cambiando los términos del debate y la política europea. Si hay algo que sale reforzado de esta crisis, a pesar de la situación dolorosa que se ha tenido que producir, es que la energía es un vector de construcción europea muy potente, para la vertebración industrial, la prosperidad social y la innovación.

"Tras un siglo de emigraciones, la política de cohesión territorial no tendrá efectos inmediatos"

Su ministerio es también el del Reto Demográfico, ¿en qué han quedado las 130 medidas y más de 10.000 millones que anunció?

Estamos cumpliendo los objetivos. Un centenar de las 130 medidas previstas ya se han puesto en marcha en todas o en algunas de sus actuaciones. Al término de 2022 se habrán ejecutado cerca de 8.000 millones de esos 10.000 millones para conservación de ecosistemas, rehabilitación y regeneración urbana, vivienda, despliegue de la conectividad digital, movilidad sostenible… Pero debemos ser conscientes de que tras un siglo de emigraciones, la política de cohesión territorial no va a tener efectos inmediatos en la demografía. Por eso nos estamos centrando en construir herramientas de largo alcance para favorecer inversiones que reviertan la situación y facilitar proyectos capaces de resolver problemas concretos.

¿Son suficientes las ayudas al funcionamiento anunciadas para las empresas de Teruel?

Son un nuevo instrumento, pionero, que se suma a toda la acción de Gobierno en esta materia. Son especialmente ambiciosas para incentivar la creación de empleo de calidad, sobre todo en los pequeños municipios. Resulta prudente esperar a ver los resultados.

¿Cuál cree que será la evolución del precio de la luz este invierno?

Los mercados de futuros auguran que subirán un poco con relación a los niveles que hemos tenido hasta ahora, porque el tiempo ha sido benigno en el conjunto de Europa. Nosotros no estamos al margen de lo que sucede en la UE por el chantaje de Putin, pero tenemos herramientas para evitar unos impactos del mismo orden de magnitud, como el mecanismo ibérico que varios países quieren extender al resto de la UE.

"Cuesta entender la lógica de Forestalia de hacer líneas para evacuar de cientos de kilómetros"

¿Cómo valora el cumplimiento del plan de ahorro energético?

Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo importante que se está notando. Sin atender a las exportaciones, que forman parte de nuestras medidas de solidaridad con el resto de la UE, la demanda de gas se ha reducido un 15% y la de electricidad un 5,7% desde el pasado mes de agosto, en comparación con los últimos cinco años. El Gobierno está implementando el Plan +SE para impulsar el ahorro y buena parte de esta reducción es fruto del esfuerzo colectivo, de la reducción de consumos redundantes y de la aplicación de medidas eficientes. Podemos sentirnos orgullosos del modo en que estamos respondiendo como sociedad en la situación de crisis en que nos ha puesto el chantaje de Putin.

"El sector del automóvil debe enfocarse al futuro y no mirar al pasado"

La industria del automóvil teme los efectos del salto al coche eléctrico. ¿cree necesario una transición más pausada a través de los híbridos?

Creo que debemos impulsar la movilidad eléctrica y que el cambio va muy rápido. Por ejemplo, hace escasas semanas los estados de la UE hemos aprobado que no se podrán vender vehículos emisores en 2035, cinco años antes de lo que muchos veían imposible al principio de la legislatura. Creo que es importante que la industria del automóvil se enfoque hacia el futuro y no hacia el pasado. Y creo que es importante facilitar ese tránsito, como estamos haciendo con la normativa y con las ayudas del plan de recuperación, tanto para los vehículos como para la infraestructura de recarga.