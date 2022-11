Hacienda sube el tope de la deducción a las películas rodadas en Canarias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se fijó entre sus objetivos de legislatura la promoción de España como el lugar perfecto para rodajes. La primera gran medida se adoptó en pleno confinamiento del país por culpa de la covid. Hasta ese momento –mayo de 2020–, las producciones audiovisuales en la Península y Baleares disfrutaban de un incentivo fiscal o tributario –en definitiva de una rebaja de impuestos– de hasta un máximo de tres millones de euros. Un tope que para los rodajes en Canarias llegaba a 5,4 millones. El diferencial en favor del Archipiélago era, por tanto, de 2,4 millones de euros, es decir, de un 80%. Hacienda decidió entonces, con los países del entorno ofreciendo rebajas fiscales cada vez más agresivas para captar tantos rodajes como les fuera posible –sobre todo las grandes producciones de Hollywood–, subir el techo de la deducción al cine hasta los diez millones. Para respetar el diferencial canario, que ni es una dádiva ni es fruto del capricho, el límite de la desgravación debió situarse en la Comunidad Autónoma, de forma automática, en 18 millones de euros, un 80% por encima del nuevo máximo establecido para el resto del país. Pero no fue así. La pelea del Gobierno de Ángel Víctor Torres y de los partidos políticos canarios forzó al Ministerio a aumentar el tope de la desgravación a los rodajes en el Archipiélago hasta los 12,4 millones. El argumento de Hacienda era que la diferencia de 2,4 millones –12,4 en las Islas y diez en la Península y Baleares– era la misma que antes de la modificación –5,4 en las Islas y tres en la Península y Baleares–. Era lo mismo en términos estrictamente cuantitativos, sí, pero no en términos relativos o porcentuales, ya que el 80% que había entre 5,4 y tres se quedaba en un exiguo 24% al incrementarse el techo de la deducción a 12,4 y diez millones respectivamente. De modo que la batalla institucional y política se recrudeció hasta lograr que se estableciera en la ley del REF que la deducción por inversiones en producciones audiovisuales en Canarias sea hasta un 80% superior al máximo fijado de forma general. Por eso quedó en los actuales diez millones para los rodajes en la Península y en 18 para los que se hagan en las Islas. Una batalla que, además, evita ahora nuevos disgustos.

Con efectos desde el 1 de enero de 2023, y como resultado de una enmienda del PSOE y Podemos a ley de presupuestos generales del Estado que modifica a su vez la normativa del Impuesto sobre Sociedades, Hacienda sube el techo de la deducción de los actuales diez a 20 millones de euros. El nuevo límite será igual tanto para producciones nacionales como internacionales. En consecuencia, el tope en la Comunidad Autónoma pasa de 18 a 36 millones, un 80% por encima del máximo para las demás regiones. Orlando Luján, miembro de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los principales expertos en la materia, explica que, de hecho, la aplicación del diferencial isleño es automática gracias precisamente a que se logró poner negro sobre blanco en la ley del REF que este sería del 80% del importe máximo fijado para el resto de España.

Desde el sector audiovisual de la región se ve con buenos ojos la subida del límite de la deducción, siempre, eso sí, que se incremente también la bolsa. ¿Qué es esta bolsa? Pues la que guarda los 50 millones de euros que, como máximo, pueden desgravarse, en conjunto, los inversores. Una especie de máximo común, por así decirlo. El Clúster Audiovisual de Canarias se reunirá este miércoles para ver en detalle los cambios introducidos en el incentivo, pero su presidente, el productor Rubén Zarauza, explicó este martes, a título personal, que al elevar el tope de la desgravación, y «como es lógico, la bolsa se acabará antes», de ahí que el éxito de los cambios a la hora de captar rodajes dependerá en buena medida de aumentar la cuantía de esa bolsa. En cualquier caso, Zarauza sí pidió a las instituciones, en general, un mayor diálogo con el sector antes de introducir modificaciones legislativas de esta envergadura.

Hasta 18 millones de rebaja fiscal por episodio

El sector audiovisual canario, con la contribución del incentivo fiscal y del diferencial que establece el fuero autonómico, viene experimentando un progresivo crecimiento. Se trata de una actividad para la que las Islas resultan atractivas tanto en lo tributario como en lo natural, con la posibilidad de encontrar localizaciones para el rodaje de casi cualquier escena: desiertos, playas, bosques, selvas... También otros instrumentos del REF, como la Zona Especial Canaria (ZEC), ayudan a captar proyectos y empresas del sector audiovisual. En Canarias se han rodado películas como The Mother, Rambo: Last Blood y una de las entregas de la saga Bourne, por citar solo tres ejemplos, y series como, sin ir más lejos, la superproducción The Witcher. En el caso de las series, Hacienda establece para 2023 una deducción máxima de diez millones en España y de 18 en Canarias, pero con la novedad de que este límite se aplica por cada capítulo de la serie y no por la serie completa. Por una de diez capítulos la desgravación en las Islas podría llegar a un máximo –casi una quimera– de 180 millones.