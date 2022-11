Andreu Puñet, director de AOP: “Creemos que el diésel seguirá caro, pero en España no faltará suministro”

Andreu Puñet, antiguo consejero delegado de Petronor, es el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a distribuidoras y comercializadoras como Repsol, Cepsa, Galp o Eni.

¿Por qué el diésel está más caro que la gasolina?

No hay un solo factor, pero sí una cuestión estructural. La industria europea optó sobre el 2007-2008 por no potenciar la industria de refino, dejando de hacer inversiones. Se pasó de 100 a 75 refinerías Pero en España se hizo todo lo contrario, invirtiendo unos 7.000 millones de euros en las instalaciones, transformándolas, modernizándolas y haciéndolas más flexibles para procesar diversos tipos de crudo.

¿Qué ha pasado ahora?

Con la invasión de Rusia a Ucrania, Europa dejó de importar de allí, y algunas refinerías europeas estaban muy condicionadas a recibir el tipo de crudos que provenían exclusivamente de Rusia. Algunas, de la zona de Alemania, tenían oleoductos que venían directamente de allí, y no tienen flexibilidad de conversión [para usar otras fuentes]. Europa importaba también desde Rusia materias semielaboradas para elaborar gasóil. Esto establecía, en el mercado europeo, una estructura de precios en la que el gasóil era más barato que la gasolina porque había una cantidad de producto suficiente para cubrir la demanda.

Dice que España tiene capacidad de refinamiento sin depender de Rusia, pero aquí también ha subido el precio.

En España tenemos precios mejores, pero es un mercado global. El diésel, a nivel europeo y a nivel mundial, el precio está subiendo porque la demanda es la misma, y la oferta, debido a la falta de importaciones de Rusia, es mucho menor. Pero en España no tenemos problemas de suministro, aunque las cotizaciones sean a nivel internacional y estén subiendo. España, ahora mismo, es un exportador neto tanto de gasolinas y de gasóil, y eso nos permite estar más tranquilos en cuanto a la disponibilidad. Hasta agosto, hemos exportado 2,4 millones de toneladas de gasolina, y 700.000 de gasóil.

¿Y en otros años?

En los últimos siempre hemos exportado más que lo que hemos importado. En 2012 el saldo era de unas 500.000 toneladas de productos en general, y en 2020 exportamos 5,3 millones, fue el año en que más: en 2021 rozamos las cinco.

¿Podría faltar suministro a lo largo de este invierno?

Diría que no. No soy adivino, pero yo diría que con estas cifras y exportación acumulada, parece lógico que España no tenga problemas de suministro, aunque sí un tema de precios. Esto no es un tema local que se solucione en la refinería de A Coruña o la de Tarragona: son mercados mundiales que fijan los precios, y seguirán siendo altos, o eso pensamos. Pero España tendrá la materia prima para que la automoción y la industria funcionen.

¿Los precios seguirán altos mientras no se reestablezca el suministro ruso, o hay alternativas?

Quiero ser muy cauto. Como asociación no podemos hablar de precios. Pero puede deducirse con sentido común que los precios y los mercados van en función de la oferta y la demanda, y que no se reestablece una situación en la que teníamos un suministrador importante de crudos como de productos semirefinados, como era Rusia, de la noche a la mañana. Parece lógico que no haya una solución inmediata, es muy difícil. En el medio o largo plazo, sí puede haber alternativas.

¿Y habrá falta de diésel en otros países europeos este invierno?

No manejo las cifras del resto de países. Si hay dificultades en Europa se puede suministrar de otros países del mundo, pero el balance global estará falto de lo que venía de Rusia, y no sé si el resto de países tienen capacidad excedentaria para compensar todo esto.

¿Influye en el alza del diésel que hayan bajado las reservas del tipo de crudo del que lo sacamos?

En España estamos refinando con unos 30 tipos de crudos diferentes. Algunos tienen más contenido en gasóil, otros en gasolina o asfaltos, pero con una cesta tan alta puedes reformular las dietas de las refinerías, que hacen sus mezclas en función de la demanda de productos y los precios de crudos. Aquí es muy importante lo que comentaba: con inversiones puedes construir instalaciones más flexibles para maximizar un producto, hasta un determinado punto.

¿Está cayendo la demanda de diésel por el aumento de precio?

El consumo de enero a agosto está entre 400.000 toneladas al mes de gasolina, unas 550.000 en agosto; de diésel se consume casi cinco veces más, 2,6 millones en enero y lo mismo en agosto. La demanda ha sido plana, el diésel lo consume la maquinaria pesada y el transporte por carretera. El año pasado consumimos unos 5 millones de toneladas de gasolina, y 31 de gasóil.

A Coruña suele tener los precios más baratos de las urbes gallegas. ¿Influye estar cerca de la refinería?

No tengo datos de la ciudad, pero Galicia está en la media nacional, o un pelín más alta en gasolina, aunque las variaciones entre mínimo y máximo son pocos céntimos. Las variaciones salen de la libertad de fijación de precios de operadores; la refinería sí es muy importante a nivel económico e industrial.