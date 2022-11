Los sobrecostes elevan un 10,8% el cierre de negocios en las Islas

La estructura de costes de las empresas es un dolor de cabeza que no para de crecer desde hace ya casi dos años. Este padecimiento que los negocios soportan a todos los niveles está empezando a pasarles factura. Existe un termómetro que no engaña y que pone de manifiesto que el enfermo no tiene buen color. Si bien los datos no llegan al nivel de aconsejar pulsar el botón de alarma, lo cierto es que al terminar septiembre el número de mercantiles canarias que habían echado el cierre durante este año supera en un 10,8% –83 más– al registrado en el mismo periodo de 2021. La peor noticia es que no se vislumbran cataplasmas que aplicar para reducir la fiebre.

«La subida de costes, el desaprovisionamiento», enumera Esther Sánchez, presidenta en Canarias del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Y a esa conjunción del pasado añade lo «ahogados en financiación» que están muchos empresarios. Préstamos que, además, «tienen que devolver ahora», remata. El comercio canario modera sus expectativas de ventas y contratación para el Black Friday Se trata de los créditos puestos en marcha para preservar el tejido empresarial del duro que golpe que supusieron las restricciones sanitarias que la pandemia de coronavirus obligó a adoptar. Si a la salida de uno de los peores momentos de su historia las compañías se encuentran con un incremento de los costes como pocos se han visto antes, es fácil determinar que van a abundar las que se van a ver envueltas en problemas de difícil solución. En los nueve primeros meses de este año bajaron la persiana 846 empresas canarias –763 entre enero y septiembre de 2021– y es verdad que la levantaron 2.865 nuevas, según los datos que ofrece el Colegio de Registradores. Esta última es en sí una buena noticia, pero el avance en términos relativos en comparación con lo ocurrido en los tres primeros trimestres de 2021 es del 2,7%, ocho puntos por debajo del incremento que registran las disoluciones. «Por fortuna el turismo, que es un árbol con muchas ramificaciones, sí funciona», señala el catedrático de Economía Aplicada de la ULL, José Ángel Rodríguez. Todo lo que quede fuera del resguardo del paraguas que supone la actividad alojativa, lo tiene mucho peor. No obstante, el propio experto apunta que si tomamos todos los factores a los que se aludían como desencadenantes de un brusco parón de la economía, «no está claro que el momento sea tan recesivo como se avanzó». Es decir, estamos en un tiempo carente de razones para alegrías, pero en el que tampoco existen motivos para pensar en tragedias. Los negocios más dañados son los que tenían entre cuatro y ocho años cuando estalló la pandemia De la salud del sector turístico dan cuenta diferentes indicadores. La totalidad de los centros de estudios y análisis económico sitúan al Archipiélago como la comunidad autónoma en la que más crecerá la economía en este ejercicio. Cierto es también que por ser la actividad alojativa prácticamente la última en recobrarse de la pandemia, el recorrido que tenía por delante Canarias era mucho más amplio que el del resto de regiones españolas. Pero es que, además, también a diferencia de lo que ocurre con buena parte del territorio peninsular, en las Islas se crean más empresas que el pasado año. Y nuevamente debe tenerse en cuenta que el giro de la llave para arrancar de nuevo el motor se produjo más tarde en el Archipiélago. Con todo, lo cierto es que hasta terminar el noveno mes del año se habían dado de alta 2.865 negocios en las Islas, frente a los 2.789 del mismo segmento temporal de 2021. La inflación interanual, situada en el 7% en Canarias al terminar octubre da un respiro, pero no el suficiente como para que los bancos centrales aparquen una subida de los tipos de interés que impacta directamente en los costes financieros de los negocios. Si además, pagan, en general, ese 7% más para engrasar sus máquinas, está claro que no lo están pasando bien; sobre todo cuando muchas de ellas vienen descapitalizadas por la imposibilidad de operar durante la pandemia. Cae el coste de la energía pero el precio de los alimentos bate récord Un estudio realizado por la consultora Iberform, señala que las tasas de supervivencia empresarial siguen por debajo de los niveles precovid. Sin embargo, la destrucción no se reparte de modo homogéneo. Los negocios más dañados por este galope de los costes son aquellos a los que la crisis sanitaria las pilló con entre cuatro y ocho años de antigüedad. También es cierto que el sobrecoste que padecen en la devolución de créditos no es algo desconocido. Como señaló esta semana el presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco, los tipos no están excesivamente altos –entre el 2,70% el 2,80%–, el problema «es que han crecido de manera muy rápida». El encarecimiento de los costes energéticos ha sido el principal problema al que han tenido que hacer frente los empresarios en los últimos meses. Eso en general, y dependiendo del sector, también el de las materias primas. Aun teniendo que asumir una disminución de los márgenes por no poder repercutir toda la subida en el precio final, el catedrático Rodríguez alude a una traslación del consumo desde «la calidad hacia las marcas blancas». Preguntas destacadas

¿Por qué se producen los cierres?

Las restricciones que obligó a adoptar la pandemia supusieron la descapitalización de muchas empresas. A renglón seguido, los precios energéticos y de las materias primas comenzaron a dispararse.

¿Hasta dónde puede subirse el precio?

Una buena parte del sobrecoste lo soportan los consumidores, pero es imposible que asuman todo el incremento, porque también ellos han padecido en mayor o menor medida los rigores del coronavirus. Las empresas deben entonces reducir sus márgenes de beneficios.

¿Canarias está mejor que el resto?

La dependencia del turismo juega en este caso a favor de las Islas. Es una actividad que hasta el momento no se ha resentido gravemente y está muy cerca de cerrar uno de los mejores años en clientes de toda la historia. Y eso que ómicron impidió arrancar a tope 2022.

¿Qué cambios se observan?

El catedrático de Economía Aplicada de la ULL, José Ángel Rodríguez, señala que se está produciendo un desplazamiento de la clientela desde «los productos de calidad hacia las marcas blancas».