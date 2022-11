Con los precios disparados y con la cercanía de las fiestas, la cuenta bancaria de los pensionistas ya se está tambaleando. Hay que sacar la calculadora para hacer frente a los múltiples gastos que se avecinan, y máxime cuando se trata de ayudas exiguas.

Por ello en estas fechas la mirada está puesta en el ingreso e las pagas extraordinaria de Navidad, un recurso del que tiran muchos pensionistas. La mayoría de ellos, al menos, no tendrán que esperar al mes de diciembre para recibir este pago.

La normativa de la Seguridad Social indica que las pensiones se cobrarán el primer día hábil posterior al mes correspondiente, esto es, el 1 de diciembre las correspondientes al mes de noviembre, pero losbancos más relevantes adelantan el ingreso extra, incluso en ocasiones el mismo día en que se reciba la mensualidad de la pensión de noviembre.

¿Qué día se pagan las pensiones?

Aunque la fecha puede sufrir modificaciones, según HelpmyCash bancos y cajas de ahorros permitirán el cobro de la pensión y la paga extra los siguientes días:

CaixaBank: 24 de noviembre.

BBVA: 25 de noviembre.

Santander: 25 de noviembre.

Unicaja: 25 de noviembre.

KutxaBank: 25 de noviembre.

Abanca: 25 de noviembre.

Ibercaja: 24 de noviembre.

Sabadell: 24 de noviembre.

Los beneficiarios de la paga extra de Navidad serán aquellos que disfruten de una pensión contributiva, junto con los pensionistas y jubilados que cobren una pensión no contributiva del Imserso. No todos los pensionistas van a cobrar esa paguilla navideña: la 'extra' no se recibe en la modalidad de incapacidad permanente cuando la pensión derive de una accidente laboral o una enfermedad profesional.

La paga extra en España se cobra en 14 pagas, repartidas a lo largo de 12 meses. Por tanto, en junio y en noviembre se recibe esa aportación extraordinaria. En las pensiones contributivas se toma mensualmente una sexta parte de la pensión. Cuando pasa medio año, se abonan por un importe igual a la cuantía de la mensualidad ordinaria. Así, se verán ingresadas dos mensualidades juntas.