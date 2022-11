'ApártaLo Primero', más comúnmente conocido como el 'metodo ALP'. Es una fórmula creada por el experto en finanzas José Carlos Álvarez Jiménez y que consiste en una técnica que requiere apartar cierta cantidad de dinero nada más cobrar la nómina.

Ahorrar se ha convertido en una necesidad en todos los hogares y cada quien utiliza su propia técnica. Algunas funcionan mejor y otras peor, o más bien nada. Por eso es de agradecer cuando aparecen nuevas estrategias o métodos que nos ayuden con esta necesidad, como es el caso de la desarrollada por Álvarez Jiménez, el experto en Control de Gestión para Microempresas, que tiene varios libros y entradas en su web Cuánto vale un euro relacionados con el trabajo, la economía y las finanzas personales.

¿En qué consiste el método ALP?

El método ALP trata de conseguir apartar a principio de mes, nada más recibir la nómina o la pensión, una parte del dinero en una cuenta corriente que no se podrá tocar en el resto del mes. Lo recomendable es guardar entre el 10% y el 15% del total y olvidarnos de esta cantidad durante todo el resto del mes, de esta forma obligaremos a sobrevivir con la cantidad restante.

Es muy importante identificar cuáles son los gastos necesarios y cuáles son los innecesarios para poder llevar a cabo este método. Y es que tal y como indica Álvarez en su web, "si no ahorras es porque no quieres".

Para aplicar correctamente el Método ALP necesitas lo siguiente:

1.- Saber cuánto dinero ingresas mes a mes:

Tanto nóminas, rentas, etc de carácter periódico como posibles extras (como devoluciones de hacienda, etc)

2.- Conocer cuánto dinero gastas mes a mes y en qué te lo gastas:

Consigue información de al menos 6 meses que recoja en qué te gastas el efectivo día a día. Si de efectivo no tienes información, apunta durante este mes en qué te gastas las monedillas y billetes o utiliza alguna aplicación como Monify.

Obtén información acerca de en qué tiras de la tarjeta de crédito.

Revisa tu extracto bancario para saber qué gastos tienes en tu cuenta corriente.

Es decir, desgrana en qué se te va el dinero mes a mes.

3.- Analizar si te estás gastando el dinero donde necesitas hacerlo o donde quieres hacerlo:

No me vengas con que esto es un peñazo. Lo que me extraña es cómo no estás en quiebra si nunca has hecho este ejercicio.

Haz dos columnas en una mete lo que gastas “porque lo necesitas” y en otra mete lo que te gastas “porque quieres”. Después suma todo lo que has incluido en la columna “porque quieres” y retira esa cantidad de tu cuenta corriente el día uno de cada mes para evitar tentaciones.

Esto te va a permitir ahorrar sí o sí y sobre todo decidir por ti mismo si las cantidades que has ido ahorrando porque no necesitabas te las quieres gastar en algo que realmente te apetezca y no que se te vaya escurriendo el dinero entre los dedos día a día.