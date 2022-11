Los tentáculos del Brexit se han extendido al mercado de valores y han desplazado la corona de Londres como mayor Bolsa de Europa al otro lado del Canal de la Mancha. París aprovecha el tirón de las marcas de lujo, como LVMH SE, dueña de Louis Vuitton, o Kering SA, propietaria de Gucci, y recoge uno de los títulos más preciados por Reino Unido. Actualmente, las empresas cotizadas en la capital francesa alcanzan un valor de 2.823 billones de dólares, mientras que el mercado de valores londinense se sitúa en los 2.821 billones de dólares, según los datos recogidos por Bloomberg.

La noticia no ha sorprendido a nadie, ni siquiera al personal asociado al Banco de Inglaterra. En palabras de uno de los asesores de la institución, Michael Saunders, el Brexit "dañó permanentemente" al país. "No habría necesidad de una subida de impuestos o de una reducción del gasto si el Brexit no se hubiese reducido tanto el potencial de la economía", recalcó durante una entrevista emitida en Bloomberg TV.

Se refiere al plan de subida de impuestos del ministro de Economía británico, Jeremy Hunt, que presentará el próximo 17 de noviembre ante la Cámara de los Comunes del Parlamento para atajar la crisis económica del país y su deuda galopante. Las medidas se contraponen a las polémicas medidas fiscales de la anterior primera ministra Liz Truss, que desembocó en su dimisión 45 días después de aceptar el cargo.

El Brexit ha afectado de lleno en el valor de las empresas, especialmente en aquellas que dependen en mayor medida del comercio exterior. En 2016, año de celebración del referéndum que sentenció la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las acciones británicas acumulaban un valor de 1,5 billones de dólares por encima de las francesas. Ahora, si tomamos como referencia los principales índices bursátiles de Reino Unido, se observa una caída del 0,4% del FTSE 100 y del 17% del FTSE 250.

Ciertas compañías, como JD Sports Fashion Plc, han hundido su valor en más de un 40% por la contracción del comercio. Parte de culpa se concentra en el control fronterizo del puerto británico de Dover, escenario de kilométricas colas de camiones que sufrieron las consecuencias de los trámites aduaneros adicionales por el Brexit. Solo en abril, el coste de las mercancías perecederas que no lograban cruzar el Canal de la Mancha a tiempo ascendía a 800 libras por camión.

El hundimiento de la libra también ha sido una de las consecuencias inmediatas de las turbulencias políticas y económicas del país. Si se toma como referencia el dólar estadounidense, la libra se ha devaluado un 13% mientras que el euro se ha debilitado un 9,2% en un año. En total, la contracción de la divisa británica supera el 5% frente a la subida del 3% del índice euro.