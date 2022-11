Primeras señales de prudencia de cara al próximo Black Friday. Según una encuesta del comparador de precios Idealo, en torno a un 41% de los consumidores no comprará nada durante esta campaña de ofertas y descuentos. En más de la mitad de los casos el motivo es simple: ya tienen todo lo que necesitan. El resto, en cambio, lo atribuye bien a su decisión de limitar el consumo (cerca de un 20%), bien a que no confían en que este año haya grandes ofertas (27%). Es decir, que la inflación y la amenaza de recesión alejarán del Black Friday a aproximadamente un cuarto de los consumidores: prácticamente la mitad de los que han decidido no comprar en estas fechas.

"El IPC subyacente, un indicador que contabiliza la evolución de los precios excluyendo los de la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene un mes más en el 6,2%, uno de sus valores más altos y que más afecta al consumo de los hogares", contextualiza la empresa en un comunicado. "En este contexto, y con la amenaza de una recesión inminente, llega un Black Friday donde las familias serán mucho más prudentes a la hora de realizar alguna compra", expone. De hecho, otro estudio similar elaborado por la misma plataforma ya indica que un 45% de los españoles está renunciando a comprar productos tecnológicos directamente por la inflación. Y estos, apunta este portal, son los más demandados durante estas fechas. Sin ir más lejos, su encuesta de previsión de compras durante el Black Friday muestra que más de la mitad de las personas que sí pretenden aprovechar la campaña de descuentos, lo harán para adquirir algún producto electrónico. Compras espontáneas De todos modos, esta recopilación de datos concede también que el 90% de las compras que se realizan durante este periodo suelen ser espontáneas. "Es decir, que dependen de lo atractivas que sean las ofertas", sintetiza Idealo en este comunicado. "El Black Friday de este año estará claramente marcado por la inflación y por las expectativas de ahorro que las familias tendrán en los próximos meses: si la amenaza de la inminente recesión cala en los hogares, lo más probable que ocurra es que el consumo en estas fechas se resienta, así lo apunta esta encuesta", señala el responsable de comunicación de esta empresa, Kike Aganzo. "Con todo, los comercios son conscientes de la importancia de estas fechas para su balanza comercial, por lo que todo apunta a que habrá grandes ofertas, a pesar de todo", concluye.