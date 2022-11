Los empresarios turísticos cruzan los dedos ante un invierno prometedor

Con los dedos cruzados ante la evidencia de que en cualquier momento todo puede empeorar como ha demostrado el pasado inmediato, pero lo cierto es que la demanda solo deja buenas noticias en el arranque de la primera temporada alta turística sin restricciones que disfruta el Archipiélago en los últimos tres años. Ayer abrió sus puertas en Londres la World Travel Market (WTM) y las previsiones son optimistas.

Los datos confirman que Canarias ha retornado de la pandemia mejor colocada que sus competidores. Solo así se explica que las aerolíneas hayan programado un 30% más de plazas que en 2019 para conectar las Islas con el extranjero. El trabajo desarrollado durante los peores meses ha dado sus frutos y ahora toca, en la más importante feria turística del mundo, «consolidar esas buenas señales», tal y como explicó ayer el presidente de la patronal turística de la provincia tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal.

El examen teórico está aprobado, y con nota, pero el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, reconoció que existen motivos para no estar tranquilos. Los problemas energéticos o la subida de tipos –por parte de los bancos centrales para atajar la inflación–, con el consiguiente incremento de las cuotas hipotecarias, son realidades que habrá que ver cómo y cuánto afectan «a las rentas de las familias británicas».

Una cosa es contar con esos 7 millones de butacas para volar al Archipiélago y otra que cada una de ellas tenga un ocupante. Tan cierto como que las buenas señales aludidas por Marichal existen y se traducen ya en números que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, calificó como «magníficos» durante el acto de inauguración del stand con el que el Archipiélago intentará seducir en esta edición de la WTM.

El año, según el jefe del Ejecutivo, se cerrará con «más [visitantes] de los previstos» hasta alcanzar los 14,5 millones. Y, basándose en la atención que las compañías aéreas están prestando al destino, destacó las «buenas previsiones» para el inicio del año próximo.

Reservas a 30 días

Una postura en la que los empresarios evitan colocarse por el momento. Quieren ser optimistas, pero la realidad señala que las reservas «son ahora a 30 días», detalló Mañaricua. «Hasta el 6 de enero tenemos asegurada una buena ocupación. A partir de ahí las previsiones son optimistas, pero no podemos concretar», completó.

Sentadas las bases del esquema, no puede ocultarse que el mercado británico mantiene su rol de protagonista principal, con más de un tercio (36%) de las llegadas de viajeros a Canarias. La mayor devaluación de la libra y la inestabilidad política surgida a partir del brexit no se dejan notar hasta el momento y será una de las labores de la delegación isleña velar por que el viento continúe soplando de manera favorable.

Desde que el destino se libró de ómicron, situando abril como primer mes exento de restricciones intensas, hasta el pasado agosto, el volumen de clientela británica ha crecido un 3% en comparación con el mismo periodo de 2019. ¿Queda aun así margen para que batirse el cobre en Londres sea prioritario? Baste con saber que el incremento de la capacidad programada por las aerolíneas en esos meses superó el 3%, hay que cerrar ese gap.

No obstante, las propias compañías aéreas celebran también los datos. Un mercado que viene del cero absoluto no tiene las mismas exigencias que antes del estallido de la pandemia, las tasas de ocupación exigidas son ahora menos rígidas. Y volviendo al análisis del mercado británico sirva comparar su comportamiento (el 3% de aumento con el mostrado por el alemán –segundo más importante para las Islas–, que no pudo evitar una contracción del 8%. Los germanos son rápidos en sus reacciones y nada tenues. Desde que la inflación mostró sus uñas y Rusia aventaba su dominio en el mercado del gas, las reservas desde ese país comenzaron a resentirse.

Tal y como recalcó Torres, «el 80% de los turistas británicos regresa a Canarias y el 20% ha venido más de diez veces, lo que significa que tenemos un mercado fiel, que entiende la belleza de nuestra tierra, la gastronomía, la oferta turística y con una apuesta clara por la sostenibilidad», apostilló.

A lo largo del día, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y su equipo mantuvieron reuniones con representantes del turoperador Sundair, la aerolínea Eurowings y con el CEO de TUI Group, Sebastian Ebel, gran dominador de la escena mundial desde la desaparición, hace ya más de tres años, de Thomas Cook.

La representación canaria la integran más de 250 profesionales de 150 empresas e instituciones. De ellas, un total de 26 cuentan con un espacio individualizado en el que tratar cara a cara con sus clientes y proveedores. Tampoco los negocios se cierran del mismo modo en que se hacía antes de que el coronavirus obligara a congelar la actividad alojativa.

«Los contratos se cierran de una temporada para otra», enfatizó Jorge Marichal. Si alguien echa la vista atrás doce meses, se encontrará con precios casi un 10% más bajos, sobre los que se rubricaron relaciones a las que la inflación ha restado gran parte de su rentabilidad. ¿Qué hacer? «Cada uno intenta tomar sus precauciones, no se puede firmar con tanta tranquilidad como antes», remató el presidente de Ashotel.

A pesar de ello, «el escenario actual lo tomamos como positivo, porque venimos de un cero absoluto. Si hemos llegado hasta aquí es gracias a los ERTE y las ayudas del Gobierno de Canarias» expuso el presidente de la patronal alojativa de Las Palmas. Eso a pesar de que tanto él como su homólogo descartaron la posibilidad de trasladar a los precios los incrementos de los costes. «Los beneficios son menores en el contexto actual, pero al menos los hay», remató.

La presente es la edición número 43 de la feria londinense, en la que participan 5.000 expositores, 3.000 periodistas y 50.000 visitantes de todo el mundo. Sobre el stand con que comparece Canarias, el presidente Torres señaló que felicitó a Yaiza Castilla por él, ya que «apuesta por la sostenibilidad, con menos gasto de luz y menos dióxido de carbono» emitido.

Al respecto de la conjugación de la actividad turística con el respeto al medio ambiente, Ángel Víctor Torres sostuvo que su Gobierno está haciendo «una inversión clara para que el turista que llega» al Archipiélago encuentre razones suficientes que le lleven a destacar esta vertiente cuando regresa a su país.

«Ese es el camino, un turismo que apueste por la sostenibilidad, que tenga criterios como preservación del planeta, y que va a seguir teniendo en Canarias un lugar de destino fundamental para el mercado británico», afirmó.