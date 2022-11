La fecha del cobro de la prestación por desempleo se espera cada mes con ansia. Después de varios cambios en el servicio, derivados algunos de ellos de la pandemia de Covid, el ingreso del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) genera dudas, tanto entre los parados de larga duración como en aquellos que acaban de engrosar las listas de desempleo.

El día 10 de cada mes es la fecha en la que el SEPE realiza el ingreso, algunos bancos adelantan el pago del paro a sus clientes. Con la entrada de este mes de noveiembre, las beneficiarias de este tipo de ayudas del Estado se preguntan cuándo podrán disponer de un ingreso con el que afrontar el día a día.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Canarias ha caído en 757 personas el pasado mes de octubre, lo que supone un descenso del 0,40 por ciento con respecto al mes anterior. De este modo, las listas de desempleo en el archipiélago la engloban 187.904 personas, según datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

¿Qué día se cobra el paro?

No hay una fecha concreta en la que todos los beneficiarios de una prestación por desempleo la cobran. El SEPE paga alrededor del día 10 de cada mes, aunque mediante acuerdos con entidades bancarias los pagos son adelantados por estas a entre el 3 y el 10 de cada mes. Si los primeros días del mes caen con un fin de semana de por medio o en días no laborables ello puede alterar los días de cobro, pues los pagos se efectúan por norma general en día laborable.

Fechas de pago previstas por los bancos

Banco Santander: Ya ha pagado el paro (viernes 4 de noviembre); Openbank: Ya ha pagado el paro (viernes 4 de noviembre); Ibercaja: Ya ha pagado el paro (sábado 5 de noviembre); Caixabank: Tiene previsto abonarlo en la primera semana (día 10); Imaginbank: Tiene previsto abonarlo en la primera semana. (día 10); Banco Sabadell: Pagará el paro a partir del día 10; BBVA: Pagará el paro a partir del día 10; ING: Pagará el paro a partir del día 10; Unicaja: Pagará el paro a partir del día 9; Abanca: Pagará el paro a partir del día 10; Bankinter: Pagará el paro a partir del día 10; Cajasur: Pagará el paro a partir del día 10; Cajamar: Pagará el paro a partir del día 10; Caja siete: Pagará el paro a partir del día 10; Cajas Rurales: En cada provincia hay una Caja Rural distinta y presentan distintas fechas de pago. Algunas han confirmado que continuarán adelantando el pago durante la primera semana del mes, pero otras no facilitan información.

¿Qué bancos adelantan el pago de la prestación?

El SEPE firmó en mayo del 2020 un acuerdo de colaboración con las principales entidades bancarias del país para adelantar y facilitar el pago de las prestaciones a las personas en paro. Concretamente las firmantes del convenio son la CECA, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), lo que incluye a casi todas las entidades bancarias que operan en España.

¿Cuándo cobro si me acabo de quedar en paro?

El cobro de la prestación por desempleo no es automático desde el mismo momento en el que el trabajador es despedido o vence su contrato temporal. Dicha persona tiene la obligación de tramitar su derecho de prestación e irse a inscribir como demandante de empleo a las oficinas del SEPE. Y depende de cuándo se haya producido el fin de la relación laboral o del tiempo que la persona tarde en tramitar su prestación.

Habitualmente los funcionarios del SEPE cierran la nómina de prestaciones alrededor del día 20 de cada mes, para así poder pagarlas durante la primera decena del siguiente. Lo que implica que si una persona no ha podido tramitar antes de ese día su prestación, no cobrará hasta al cabo de dos meses. Es decir, si una persona se queda en paro el enero de noviembre y tramita su prestación al día siguiente, cobrará sin problemas antes del 10 de marzo la parte proporcional de días que estuvo en enero. Y al mes siguiente cobrará la prestación íntegra si todavía no ha encontrado trabajo. No obstante, si tiene algún problema de gestión, se olvida o lo despiden el día 21 de enero, por ejemplo, no cobrará su prestación hasta la primera decena de marzo.

¿Cuánto se cobra del paro?

La prestación por desempleo de una persona equivale al 70% de la base reguladora del último salario que cobrará la persona en paro. Ese 70% de la base reguladora figura desglosado en cualquiera de las nóminas que el beneficiario recibiera en su último empleo. La prestación es del 70% durante los primeros 180 días de desempleo y luego baja durante el resto de tiempo de prestación al 50%. No obstante, el SEPE establece unos topes según salarios, que varían en función del número de hijos a cargo.

También fija cuantías mínimas, en el caso de los salarios más bajos, que son de 527,24 o 705,18 euros brutos al mes, dependiendo si se tienen o no hijos a cargo.