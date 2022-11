Juan Luis Jiménez: «Los bonos consumo son una medida populista que no cumple su objetivo»

El economista Juan Luis Jiménez no ve con buenos ojos los bonos consumo que han puesto en marcha diferentes administraciones públicas de las Islas. El profesor de la Universidad de Las Palmas (Ulpgc) considera que son una medida «populista» que se está contagiando en Canarias pero que no va a cumplir el que considera su principal objetivo: incentivar el consumo de quienes de otra manera no podrían comprar.

¿Son los bonos consumo una buena iniciativa?

Hay preguntas que deberían hacerse antes de usar el dinero público. ¿Qué justifica que el sector público gaste dinero público para subsidiarle la compra a determinados individuos? Desde mi punto de vista nada. ¿Cuál es la justificación del sector público en este caso? Yo creo que ninguna. Si la hubiera se debe ver si los beneficios de esa política son mayores que los perjuicios. Si se hace, al menos la intervención debería hacerse en función de la renta y no darla de manera aleatoria. Porque si lo que estoy intentando es que individuos que tengan menos renta vayan a comprar debo focalizar en ellos no en todo el mundo.

¿No está justificada ni por la inflación ni por una probable caída del consumo?

Si la iniciativa consigue los efectos que pretende conseguir es una medida inflacionaria porque está aumentando la demanda. Repito, si consigue los efectos, que lo pongo en duda. Las medidas se establecen para modificar comportamientos. La pregunta es: ¿cuántos individuos modifican su comportamiento respecto a la compra por la existencia del bono? Si la respuesta es cero, la política no sirve absolutamente para nada.

¿Por qué cree que no incentiva ese cambio de comportamiento?

¿Por qué debo creer que sí? Algo que tenemos claro en economía es que las políticas se evalúan por sus efectos no por sus intenciones. Que me incentiven la compra en determinados establecimientos, porque no están todos solo los que se adhieren a la política, es discriminatorio porque deja fuera a aquellos establecimientos que por el motivo que fuera no se adhieren. Debería ser para todos los comercios del municipio, si lo quieren hacer. La pregunta es por qué la administración está haciendo una política que no ha evaluado y no va a tener el efecto que pretende. Mientras no haya justificación no tengo por qué cree que esa política sea buena. De hecho, intuyo que no va a modificar el comportamiento de los individuos. Reitero, los individuos hubiesen comprado independientemente de la existencia del bono.

Pero los comerciantes consideran un éxito la iniciativa y los bonos se han agotado en pocos días...

Ese no es un indicador de la efectividad de la política. ¿Cuántos de esos individuos que irán a comprar a esos comercios lo han hecho gracias al bono? Esa es la pregunta y nadie tiene la respuesta pero lo más probable es que muchos de ellos hubiesen ido igualmente. Obviamente la medida es positiva para los comerciantes y nunca he encontrado en 20 años evaluando políticas que alguien que se beneficie de una medida la critique. Pero, ¿con el dinero público eso es lo mejor que podemos hacer? Mi respuesta es que no.

¿Qué medidas aplicaría entonces usted para apoyar al sector comercial?

Primero habría que hacerse la pregunta de por qué tengo que ayudar el sector comercial. Lo único que debe hacer la administración es intentar facilitar a los consumidores que puedan adquirir sus bienes y servicios donde libremente consideren, intentando reducir las trabas que puedan existir para la libre competencia. Esta intervención pública afecta a la libre competencia en tanto deja fuera por los motivos que fueran a los que no se adhieren a la propuesta.

Ha comentado que de aplicarse los bonos consumo debería tenerse en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios pero si se hiciera no podría aplicarse porque no habría capacidad para hacerlo...

Pero es que incluso si se hicieran en función de la renta los individuos podrían utilizar estos bonos para venderlos y obtener dinero. ¿No es más sencillo intentar aumentar la renta de los individuos y que estos decidan libremente dónde comprar? Estoy viendo que esta medida se está contagiando entre municipios y no veo justificación. Invito a cualquier administración a evaluar el efecto de estos bonos y ver si es el correcto.

¿Qué efecto deberían tener?

Que individuos que no fueran a comprar sean incentivados con ella. Modificar el comportamiento de los individuos. Pero si iban a comprar independientemente de que exista el bono no tiene sentido. Nada es gratis y todo lo que se haga se está quitando de otras cosas. Podemos hacer demagogia y decir que se está intercambiando comprar regalos para la Navidad por tener un mayor número de camas y evitar las listas de espera.

¿Cree que este tipo de ayudas acaban elevando los precios como se ha comprobado que ha ocurrido con el descuento de 20 céntimos por litro a la gasolina?

Obviamente si hay un subsidio, eso es de primero de economía, una parte se la queda el productor porque sabe que una parte de ese dinero no te duele, no te cuesta y por lo tanto no tiene ningún incentivo para hacer descuentos y el subsidio se traslada a los precios. Hay que dejar claro el mensaje de que las políticas se evalúan por sus efectos y no por sus intenciones. Todo dinero público que se utilice debería evaluarse y comprobar si ha conseguido lo que se pretendía. Este tipo de medidas son populistas hablando en plata. ¿Cómo va a pensar el consumidor que una política en la que me regalan dinero va a salir mal? Y las están aplicando tanto de izquierdas como de derechas.