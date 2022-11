Renta 4 coloca a Canarias «en la parte buena de la recuperación económica»

Los empresarios canarios han "utilizado bien la RIC" (Reserva para Inversiones en Canarias) y han generado "una base de capital que es fundamental" y les aleja de escenarios apocalípticos a pesar del actual contexto de incertidumbre. Así lo ha señalado este lunes el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, quien coloca al Archipiélago en una posición ventajosa por la solidez que ha mostrado la industria turística tras la pandemia frente a la "caída" de competidores del Norte de África o Turquía.

Ureta se ha desplazado a la capital grancanaria para inaugurar las nuevas oficinas de la entidad y ha mostrado su convencimiento de que el escenario actual no es ninguna catástrofe, sino la "corrección" de los dibujados con anterioridad. "Hoy ya no cabe tanto preguntar cuánto crecerá la economía, sino qué parte de ella lo hará", ha expuesto. Una afirmación que entronca con el modelo de recuperación en K definido por los teóricos y que supone un comportamiento divergente de los sectores o los territorios a la hora de recuperarse, los de la parte alta de la letra ganan y los que no están ahí pierden.

La seguridad y el alto nivel de los servicios han reforzado la posición de las Islas tras la pandemia

"Veo a Canarias en la parte más alta", ha afirmado el presidente de Renta 4. Existirá una retracción de la demanda en el negocio de los viajes al igual que ocurrirá con prácticamente todos. Sin embargo, el Archipiélago "se ha fortalecido" tras la crisis sanitaria por la calidad de sus servicios y sus altos niveles de seguridad. En consecuencia, recoge ahora turistas que pierden otros destinos menos dotados en esos aspectos y, para colmo, peor posicionados en el mapa tras la invasión rusa de Ucrania.

Más allá del vital componente alojativo, que lo es para la economía de las Islas, Juan Carlos Ureta se ha mostrado "bastante impresionado" por las inversiones que se están materializando en Canarias en el plano tecnológico. Como consejero de Ecoener asiste desde la primera línea al despliegue de energías limpias, "con alta tecnología", lo que nada tiene que ver con, por ejemplo, "Alemania donde impera el repowering" (repotenciación).

Situaciones alemana y británica

Precisamente el país germano, segundo en importancia para el negocio turístico canario, mereció un aparte en el discurso de Ureta. "Lo está pasando mal, por los problemas con el suministro de energía y porque se les ha caído el mercado de exportación a China", ha explicado. De tal modo que, por vez primera en 30 años, la balanza teutona ha presentado "déficit comercial".

Tampoco les va bien a los británicos, principales clientes, por volumen, de los hoteles y apartamentos canarios. "Liz Truss anunció que iba a incrementar el gasto público y no los impuestos", ha relatado el presidente ejecutivo de Renta 4. Fuera del proyecto europeo, la expremier no tenía el apoyo del Banco Central Europeo "y los mercado atacaron el bono de ese país y la libra", lo que, en opinión de Ureta, puede suponer un aviso a otros gobiernos sobre lo que les puede ocurrir. El resultado final fue la conocida intervención del Banco de Inglaterra condicionada a la dimisión de la primera ministra y su gabinete.

Lo ocurrido a la 'expremier' Liz Truss puede ser un aviso para otros gobiernos

En cuanto al comportamiento de la economía española, el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco aludió al 2,4% de crecimiento del PIB incluido por el Gobierno central en su proyecto de presupuestos. Con esos datos, la recaudación fiscal vía imposición indirecta se incrementaría 24.000 millones de euros, "lo que serviría para mejorar el déficit público". La cuestión a dilucidar es si el cálculo del Ministerio de Hacienda es correcto. "El Banco de España ya ha dicho que no se crecerá tanto", ha recordado Ureta.

No obstante, no prevé graves problemas generalizados para empresas y familias, porque "se han desapalancado". Justo al contrario de lo que ocurría en 2008 al arrancar la Gran Recesión, cuando el sobreendeudamiento privado se convirtió en uno de los grandes problemas. Del mismo modo, ha señalado que los férreos controles sobre la banca han desembocado en un sector financiero capitalizado y con alta capacidad de resistencia.

En cuanto a la política de inversión a seguir por los ahorradores, ha detallado que una parte importante de la cartera debe estar integrada por renta variable, "porque es la que más captura el crecimiento de la economía". No obstante, ha expuesto que una de las grandes lecciones a tener en cuenta es que "ya no existen activos sin riesgo", sino diferentes niveles de este; "hasta el bono alemán puede tener riesgo", ha enfatizado.