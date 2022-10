El Viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, afirmó que el Archipiélago ya está preparado para la ejecución de los fondos europeos Next Generation, tras la adaptación implantada en la administración regional, y apostó por transformar la oferta para luchar contra la actual inflación. Defendió que aspectos como la innovación o la digitalización se asienten en las empresas. Olivera recordó que la actual inflación es producto de un fuerte crecimiento de la demanda tras la pandemia y que se agudizó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Antonio Olivera participó en el Foro Santander sobre Fondos Europeos, organizado por Prensa Ibérica y EL DÍA, y patrocinado por Banco Santander. En opinión del Viceconsejero, los fondos Next Generation son una respuesta a una crisis como nunca antes se había visto en la economía mundial. Para Olivera, dichos recursos suponen un apoyo decidido del sector público al empresarial; pero, además, deben servir para convertir un proceso dramático en oportunidades.

Digitalización e innovación

La Unión Europea destinó 750.000 millones de euros, de los que 12.000 son para España. De esa cifra, 630 millones beneficiarán a Canarias para acciones en sanidad, educación y políticas sociales. Pero, además, ese dinero irá a transformaciones en las empresas para afrontar el futuro con garantías y de forma estratégica. Olivera destacó dos pilares como requisitos para acceder a los fondos: digitalización e innovación, por un lado, y sostenibilidad, por otro, pues «no puede haber crecimiento a costa de la naturaleza».

En opinión del Viceconsejero, con el reparto de tales fondos, Canarias recibe más de lo que le corresponde por su población y Producto Interior Bruto (PIB). Antonio Olivera resaltó que, para cumplir con el objetivo de ejecutar todos los recursos del programa Next Generation, era necesario «transformar la administración» autonómica, para disponer de instrumentos que la hicieran más ágil y así facilitar la distribución del dinero, tanto a los propios organismos públicos como a las empresas. A juicio del Viceconsejero de Presidencia, «ya tenemos toda la administración preparada», pues con las herramientas que había no se podía lograr tal objetivo.

Análisis de oportunidades

Aclaró que la mayor parte de los fondos empezará a entregarse en lo que resta de 2022 y, sobre todo, en 2023, a través de diferentes convocatorias. En cualquier caso, admitió que todavía queda «mucho trabajo» por hacer en este ámbito. Una de las tareas desarrolladas hasta ahora por el Ejecutivo Autónomico ha sido mantener reuniones con el sector privado para identificar campos de inversión en los que las empresas estén interesadas. Uno de ellos es el audiovisual. Olivera recordó que el Archipiélago es un enclave de primera relevancia mundial en dicho ámbito, tanto por los incentivos fiscales como por los parajes naturales para grabar al aire libre. Pero aún falta contar con más estudios para filmar en interiores.

El segundo punto es la modernización y digitalización en empresas turísticas, mediante la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Para el Viceconsejero, resulta necesaria una diversificación mayor en este ámbito. El tercer campo que se debe impulsar, a juicio de Olivera, es el desarrollo industrial en los principales puertos canarios, para lo que ya existe un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Naval, con el que se canalizarán las ayudas europeas.

El cuarto apartado se centra en la actividad aeroespacial, que permitiría el lanzamiento de microsatélites, mediante nuevas plataformas, así como el vuelo de drones, para los que ya existen «proyectos muy maduros». Como quinto punto a desarrollar citó Olivera los proyectos agroalimentarios en el mar. Uno se basa en la producción de algas, tanto para alimentación como para productos de estética. Y otro es la cría de pulpos en cautividad. El sexto campo es la creación de comunidades energéticas en hoteles e industrias, con las que se lograría en el turismo reducir costes y divulgar que «el alojamiento en Canarias» está libre de la huella de carbono.

Importancia de las empresas

El Director de Relaciones Institucionales de Santander España, José Juan Pérez-Tabernero, afirmó que el hecho de que haya incertidumbres no quiere decir que no vaya a haber oportunidades. En su opinión, las actitudes para afrontar el futuro deben ser la amplitud de miras, ser positivo ante el riesgo y potenciar la reflexión. Durante su intervención, resaltó la importancia de los empresarios en el futuro inmediato, pues está previsto que haya grandes inversiones del sector privado. Según algunos estudios, por cada euro público que se invierta, las empresas dedicarán cuatro euros. Para lograrlo, el Director de Relaciones Institucionales de Santander España señaló que los empresarios tienen el respaldo de las subvenciones y un robusto sistema financiero.

Sobre realidades que alarman a varios sectores de la población, explicó Pérez-Tabernero que «son bastante más normales de lo que algunos pretenden hacernos creer». Y apostó por aprender de las innovaciones, pero sin olvidarnos de los episodios similares que han ocurrido antes.

La era digital

Isabel Puig, presidenta de la Comisión de Pymes (Pequeñas y medianas empresas) de la Cámara de Comercio de España, señaló que el 2022 es el año de las grandes incertidumbres, pero la «gran certeza es que estamos en la era digital», tanto para el sector público como para el privado. Aclaró que «avanzarán y sobrevivirán» aquellos que mejor se adapten a los cambios y tengan en cuenta las tendencias. Una de ellas es que «evolucionamos hacia un mundo sin contacto», es decir que cada vez se impone más que no haya contacto con los dispositivos que usamos, sino que actuemos con gestos, reconocimiento facial o la palma de la mano. Por eso considera Puig que habrá que robustecer y dar prioridad a la seguridad antes que a la privacidad.

Adaptación a los clientes

Otra tendencia consiste en que las empresas deberán adaptarse al perfil de los clientes, en la medida en que prevalece la demanda a la oferta. Para Puig, es el cliente el que le dice al empresario lo que quiere; pero, a la vez, se informa, compara varios productos y comenta su satisfacción o no. Opinó que se impone el teletrabajo y que hay jóvenes profesionales que, a la hora de trabajar, dan importancia a que haya un proyecto motivador en la empresa o tener libertad y autonomía, «no estar atados» en un horario convencional a «la mesa del despacho». A juicio de Puig, una solución ante los nuevos retos es una mayor utilización del Big Data (uso de un muy elevado volumen de datos de potenciales clientes para mejorar el rendimiento de una empresa, por ejemplo). Indicó que solo el 9% de las pymes lo aplica, «a pesar de que da información valiosísima para adoptar medidas estratégicas». Aclaró que si una firma comercial está en Internet o redes sociales es muy posible que tenga más datos de los que imagina.

Otras soluciones pasan por optimizar el uso del Internet de las cosas y la robótica, es decir, la posibilidad de automatizar determinadas tareas repetitivas y que, si las hace una persona, existe riesgo de que «cometa errores» o «sufra accidentes». Señaló que ya hay un «robot albañil», capaz de levantar un muro mucho más rápido que un humano. Y planteó el uso de la inteligencia artificial, solo aplicada por un 7% de las pymes. Como ejemplo, citó los robots que conversan y son capaces de pedir menús en restaurantes, o bien aquellos que realizan las primeras entrevistas a los candidatos a trabajar en grandes compañías.

Ciberseguridad

Alexis Alonso, director de Desarrollo de Negocio de Factum, insistió en la importancia de invertir en seguridad para evitar que los ciberdelincuentes puedan encontrar puertas por las que acceder a las empresas y tener opción de causar un daño temporal o irreparable. Un error habitual en empresarios, directivos o trabajadores es pensar que «nuestros datos no son importantes para el atacante», según Alonso. Aseguró que pequeñas y medianas empresas españolas «son las más atacadas y las más desprotegidas» del mundo. Por eso, apuesta por desterrar la idea de que «eso a mí no me va a pasar». Y otro error común es mentir sobre el cumplimiento sobre los requisitos de seguridad. Defendió la importancia de que los responsables de las sociedades sepan qué sistemas tienen que proteger para evitar ataques. Lamentó que, con mucha frecuencia, los empleados desconocen que facilitan la entrada a ciberdelincuentes. Para Alonso, todos los empresarios deberían preguntarse qué pasaría si les robaran la información clave de su sociedad durante dos horas, a lo largo de 24 horas o para siempre.

Sostenibilidad

Clara Jiménez-Becerril, especialista en sostenibilidad de Forética, está convencida de que en la actualidad no existe mayor capacidad de diferenciación de una firma que la sostenibilidad. Y dicho elemento se ha convertido en importante a la hora de «invertir, financiar o asegurar» determinados proyectos.

Mayor competitividad

Andrés Pereda, director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España, aseguró que los fondos europeos Next Generation tienen una mayor dificultad en el acceso y la ejecución de los mismos, pero representan una «inyección que permitirá una mayor competitividad y ahorrar costes». Pereda considera clave poder acceder a la información sobre las convocatorias lo antes posible.

Señaló que en el año 2021 se utilizó una cantidad muy limitada de estos recursos, que esa realidad ha crecido en el presente año y que en el 2023 se van a ejecutar en torno a un 80 por ciento. Andrés Pereda animó a los empresarios presentes en el foro a participar en las convocatorias para acceder a los citados recursos económicos, ya que «serán fondos que, si no se aprovechan, se tendrán que devolver o irán a otros lugares».

Complemento a la inversión

Alfredo Garaizabal, socio de Financial Risk Management de KPMG, admitió que hace un año se generó demasiado «ruido mediático» sobre los fondos europeos Next Generation y esa situación causó falsas expectativas en algunos empresarios. Pero manifestó que hoy se puede lanzar un mensaje más positivo. Advirtió de que las sociedades mercantiles que no intenten acceder a este dinero de la Unión Europea estarán menos preparadas para innovar y convertirse en más sostenibles. Además, dijo que «es bueno recibir ayudas que complementen el plan de inversiones» de cada empresa. Para Garaizabal, una de las dificultades es que los plazos de las convocatorias para acceder a dichos recursos son muy cortos, de dos o tres semanas. Otra es el exceso de información que puede hallarse en algunas plataformas, donde se concentran más de 400 ayudas publicadas. Y, con ellas, se genera una carga burocrática relevante.

Resiliencia

Beatriz Martínez Ruiz, Directora Territorial de Banco Santander en Canarias, resaltó que la resiliencia empresarial es «una carrera de fondo», y que nunca debe plantearse como un proceso a corto plazo. Considera Martínez Ruiz que los empresarios están preparados para unas cosas, pero no para otras. Para salir adelante, estima que la especialización y la formación resultan «claves». En este sentido, señaló que la entidad financiera para la que trabaja dista mucho de la que conoció hace veinte años. Han cambiado los modelos de formación del personal, pero también la implicación de los empleados en materia de ciberseguridad.

En palabras de la Directora Territorial de Banco Santander en el Archipiélago, los ciberdelincuentes «nos ponen trampas todos los días», por lo que resulta imprescindible tener conocimientos para no caer en las mismas. Recalcó que en el Santander existen objetivos «muy claros», tanto en el ámbito social como en el medioambiental, «que no están reñidos con la rentabilidad». Desde su punto de vista, «tenemos que acostumbrarnos a las incertidumbres», después de vivir episodios como la pandemia, la crisis económica, el volcán de La Palma o la invasión de Ucrania por Rusia. Y en el ámbito de la solicitud de los fondos europeos Next Generation, apuntó Martínez que «no todas las empresas tienen el personal, la formación» o el tiempo suficiente para responder a las convocatorias de ayudas de las administraciones, por lo que «es importante que nos pidan ayuda para apoyarlos». Y es que recordó que el Santander cuenta con un departamento para informar en esta materia.