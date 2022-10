Los consumidores demandan cada vez más contenido digital de entretenimiento, y `dormitorum´, consciente de ello, nos sorprende con un nuevo proyecto. “A pierna suelta” conducido por Ceci Wallace es el nuevo podcast que ha impulsado la cadena líder del descanso canario. Los episodios, emitidos cada 15 días, tendrán como protagonista a un invitado para hablar de forma desenfadada de diversos temas de actualidad.

La empresa canaria conoce la necesidad de hacer contenido que llame la atención de sus seguidores y, por eso, han desarrollado este espacio. La grabación, llevada a cabo en un plató que han preparado específicamente, dio comienzo el pasado 13 de octubre con Alex Mercurio como primer invitado.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con su presentadora Ceci Wallace para conocer más sobre el proyecto.

Cuéntanos, ¿cómo nace “A pierna suelta”?

Pues realmente surgió la idea porque me apetecía tener un espacio en video donde charlar con personas influyentes de Canarias que aporten algo distinto a lo que se ve en medios tradicionales, y `dormitorum´ me dio la oportunidad de hacerlo en su casa y en este formato tan chulo, así que ¡vamos a probar!

¿Cómo te propone `dormitorum´ que seas la presentadora de este nuevo espacio?

Lo pedí yo, directamente. Me surgió la idea y pensé en ellos porque son una empresa canaria súper dispuesta a emprender cosas nuevas, abiertos a ideas diferentes y que entienden muy bien que los espacios online son la forma de comunicación más efectiva hoy en día. No soy una persona que tenga miedo o “vergüenza” a la hora de pedir lo que quiere; ¡me apetecía hacerlo y directamente se lo propuse y les pareció buena idea! La mayoría de las veces las oportunidades no llegan solas, hay que salir a buscarlas.

¿Qué puede aportarnos este proyecto? ¿Qué tiene de especial?

Quiero romper con la entrevista tradicional, charlar sin tapujos, hablar de otras cosas, mostrar la personalidad detrás del personaje. ¡Espero conseguirlo! Estamos todavía empezando, pero creo que va a ir muy bien.

El primer invitado del programa fue Alex Mercurio, ¿qué aprendizaje podemos sacar de esta entrevista?

Mercurio es una persona increíble. Yo misma, cuando no lo conocía sino de redes, tenía una idea de él diferente, porque de lo que la gente enseña en redes sociales uno se va creando su propia imagen de una persona, y a veces coincide o a veces, como en este caso, tiene muchísimas más capas. Es una persona con mucho que decir, con una historia detrás de superación y trabajo impresionante.

¿Podrías darnos un adelanto de los próximos invitados?

Me gustaría traer a mucha gente, también gente de fuera de las islas, pero sobre todo busco a personas de redes sociales que se diferencien de lo típico. Quiero descubrir quién está detrás de la imagen que se crea cada uno en su pequeño espacio online. Y hay tanta gente ¡que espero que salgan muchos programas!

Sabemos que eres creadora de contenido en redes sociales, has escrito un libro, eres maquilladora y ahora también presentadora. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa?

Me meto en todos los saraos porque, como buena Sagitario, soy inquieta, inconformista, y no tengo miedo de emprender y cambiar una y otra vez, lo quiero probar todo. Gracias a mi Instagram se me están dando estas oportunidades y quiero saber si valgo para ello y si no, a otra cosa mariposa. Estoy aprendiendo mucho y permitiéndome fallar, que no pasa nada si se falla. Y súper contenta de que `dormitorum´ haya confiado en mí para este proyecto.

A día de hoy no es una profesión habitual. ¿Cómo reaccionan las personas de tu entorno a que seas influencer?

Yo creo que ya sí que hoy en día la mayoría de la gente sabe que esto es un trabajo como otro cualquiera (bueno, vale, es más guay que otros, no nos vamos a engañar), y se entiende bien lo que hacemos. El problema es que hay cierta mala imagen sobre lo que es ser influencer porque se confunde con ciertas prácticas poco éticas. Pero eso no es así para la mayoría. Trabajamos creando contenido porque para que tú te entretengas o aprendas a hacerte un eyeliner o te inspires para vestirte, o viajes a través de la pantalla, o aprendas a cocinar, o mil cosas más, detrás tiene que haber una persona creando todo ese entretenimiento. Somos mucho más que marketing digital, y es realmente una profesión muy bonita, divertida y que cada día es diferente.

¿Qué consejos le darías a una persona que se quiera dedicar a generar contenido en redes sociales?

Lo primero que tenga la cabeza bien amueblada. La salud mental se resiente en todos los ámbitos de la vida, pero cuando decides exponer tu vida públicamente tienes que saber gestionar situaciones de todo tipo. Y sobre todo mi consejo es que busquen un propósito y tengan un objetivo. ¿Qué aporto con mi contenido? ¿A quién va dirigido? ¿En qué voy a mejorar la vida de las personas haciendo esto? A mí me queda mucho por conseguir, pero estamos en ello, y haber creado mi comunidad de gente caliente es lo mejor que me ha pasado en la vida, así que hasta que eso cambie seguiré creando todo lo que pueda para alegrarles la vida, aportar algo distinto y luchar por mi causa que es acabar con la gordofobia y mejorar la autoestima de todas las mujeres que pueda, como un día mejoró la mía y gracias a eso llegaron las cosas buenas a mi vida.

Ya puedes disfrutar del programa en el canal de YouTube de `dormitorum´ así como en sus redes sociales. Te recomendamos estar atenta/o y suscribirte para no perderte ninguno de los episodios de “A pierna suelta” con Ceci Wallace.