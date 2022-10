El mercado inmobiliario roza cifras de la burbuja y llega a su techo en 15 años

En los ocho primeros meses de este año se registraron en Canarias 18.839 compraventas de viviendas. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero se trata del mayor número de operaciones en igual período –de enero a agosto– de los últimos 15 años. De modo que para dar con el último ejercicio en que el mercado inmobiliario de la Comunidad Autónoma se movió en guarismos superiores a los de 2022 hay que remontarse a 2007. Hay que remontarse, por tanto, a antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, a antes de la crisis financiera, lo que no se produciría hasta octubre de ese año, de 2007, con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos. Es más, solo en agosto se compraron y vendieron en el Archipiélago 2.693 casas, según la última actualización de la Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pues bien, esas 2.693 operaciones ya no es que sean la mayor cantidad desde el estallido de la burbuja, es que son la mayor cantidad de siempre. Nunca en un mes de agosto se habían contabilizado tantas compraventas de viviendas en las Islas, no al menos desde que el INE comenzó a elaborar esta estadística precisamente en 2007. Para hacerse una idea de la magnitud de esas 2.693 operaciones basta con apuntar que en agosto de 2007, cuando nadie podía imaginarse la dureza de la crisis financiera que estaba a punto de iniciarse, se registraron 2.354. Fueron 339 menos.

La rentabilidad del negocio del alquiler por la falta de casas llama la atención de los especuladores En términos interanuales, en Canarias se vendieron entre enero y agosto de 2022 hasta 5.504 casas más que en los mismos meses del año pasado. Un incremento a todas luces extraordinario del 41,3%. De hecho es la mayor subida del país. Baleares al margen –donde el aumento es del 41,25% frente al 41,27% exacto de Canarias–, la siguiente autonomía en que más ha crecido el número de compraventas de viviendas en lo que va de ejercicio es la Comunidad Valenciana, pero el incremento es de solamente un 29%, más de doce puntos inferior al experimentado en el Archipiélago. Con todo, la subida resulta incluso más extraordinaria si el análisis se ciñe a lo sucedido en agosto. No en vano, esas casi 2.700 operaciones cerradas en las Islas en el octavo mes del año son la friolera de un 52,8% más de las contabilizadas en agosto de 2021. El aumento en Andalucía, que sigue a Canarias, fue de un 23,5%, con lo que la región no solo encabezó el alza de las compraventas de casas en agosto, sino que lo hizo con un porcentaje de incremento que duplica, y en realidad más que duplica, el de la siguiente comunidad del ranking. Las cifras que ha dejado el negocio inmobiliario en lo que va de año, sobre todo las de agosto, son hasta cierto punto «sorprendentes», reconoce Isidro Martín, delegado en la Comunidad Autónoma de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI). Y más que obedecer a una única causa son el resultado de la combinación de varios factores. Sobre todo de dos: la alta demanda extranjera y la oportunidad de negocio que el mercado de la vivienda ofrece en Canarias a muchos inversores. El delegado de la APEI en el Archipiélago llama la atención sobre el hecho de que las dos Comunidades Autónomas en que más ha aumentado el número de compraventas en 2022 sean las dos regiones insulares: Canarias y Baleares. Dos destinos turísticos de primer orden en Europa y, como tales, dos territorios atractivos para muchos foráneos que adquieren segundas residencias en las islas o que incluso dejan sus países de origen para establecerse aquí una vez jubilados o retirados del mercado laboral. Un atractivo al que ahora se suman la guerra en Ucrania y la inestabilidad que atraviesa Occidente por culpa de Vladímir Putin, lo que aumenta las compras de viviendas de los extranjeros. Martín expone al respecto que el porcentaje de operaciones protagonizadas por foráneos ha pasado desde la invasión rusa de Ucrania del ya de por sí alto 36% al actual 49%. Es decir, casi la mitad de casas las compran extranjeros. La reducción de los precios por el alza del euríbor no se notará en una región donde no hay ‘stock’ Y si Canarias es atractiva para los ingleses, alemanes, italianos o neerlandeses –y no solo para hacer turismo, sino también para vivir–, no lo es menos para los inversores. El representante de la APEI en las Islas recuerda que el ladrillo ofrece en el Archipiélago –también en Baleares– una mayor rentabilidad media que en otros puntos de España, de ahí que muchas empresas, y también particulares, compren casas para ponerlas luego en el mercado, sobre todo en el mercado del alquiler. «Es una oportunidad de negocio», subraya Martín, entre otras cosas porque la oferta es muy pequeña. Porque sencillamente no hay viviendas suficientes para una población que no deja de crecer. Y por eso también es probable que la bajada de precios que muchos analistas dan por descontada a raíz de la extraordinaria subida del euríbor no se dé en Canarias. O se dé de forma mucho más tenue. «No hay stockage», resume el experto. De las 18.839 casas que han cambiado de propietario en 2022, menos de un 19% era vivienda a estrenar, menos de dos de cada diez, lo que da una idea de la debilidad de la oferta nueva. 18.839

Compraventas en 2022

En los ocho primeros meses de 2022 se registraron en Canarias hasta 18.839 compraventas de viviendas. Para encontrar una cifra superior en igual período hay que irse a 2007.

2.693

Compraventas en agosto

En agosto se vendieron y compraron en la Comunidad Autónoma 2.693 casas. Se trata de la cantidad más alta en un octavo mes de año desde que existen estadísticas oficiales.