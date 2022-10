Los hoteles canarios despiden el verano de mayor facturación de la historia

Los hoteles canarios encaran la temporada turística de invierno tras el mejor verano de la historia en términos de facturación. Los ingresos por habitación disponible –el llamado RevPAR, que es el indicador más importante en la industria hotelera para calibrar el rendimiento financiero de un establecimiento o de una cadena de establecimientos– rozaron en septiembre los 92 euros, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero está un 14,4% por encima de la registrada en el mismo mes de 2019, es decir, en el último septiembre antes de la crisis de la covid. Desde entonces, y como referencia, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha disparado en Canarias un 12%. Esos 92 euros son la cantidad más alta de la historia –al menos desde que existen estadísticas oficiales– en un noveno mes del año. Y eso después de que el RevPAR llegara en agosto a prácticamente cien euros –99,96 euros exactos–, una cuantía sin precedentes en la industria hotelera de la Comunidad Autónoma. Unos mayores ingresos que obedecen a unos precios que también se han incrementado de forma sensible. Ahora bien, hay que puntualizar que una cosa es la facturación y otra muy distinta son los beneficios. De hecho, los hoteleros isleños, tras dos años de una crisis sin precedentes por la desaparición de los turistas –literalmente– a consecuencia de la covid, también sufren ahora, claro, la extraordinaria subida de precios que azota las economías occidentales.

A los establecimientos y cadenas de la región también se les han encarecido los recibos de la luz y del agua; también les sale más caro comprar los alimentos, productos y materias primas necesarios para atender a sus huéspedes; y también les cuestan más el diésel y la gasolina para sus motores o para sus vehículos. Todo ello, cabe insistir, después de una crisis histórica en la que los hoteles tuvieron que cerrar sus puertas a cal y canto. Esto es lo que está detrás del notable aumento de la tarifa media diaria de los establecimientos y cadenas del Archipiélago. Una tarifa o precio medio que se situó el mes pasado en 109 euros. No es, ni mucho menos, la más elevada del país –en la Comunidad de Madrid casi alcanza los 117 euros; en Cataluña se acerca a los 113; y en Baleares se queda cerca de los 125 euros, si bien el verano es la temporada alta en el archipiélago mediterráneo–, pero sí es una cifra alta para un mes de septiembre. Es verdad que esos 109 euros suponen que la tarifa media se redujo el mes pasado en unos ocho euros en relación con el precio medio en agosto, pero no es menos cierto que esto no es ninguna novedad, ya que las tarifas siempre bajan en septiembre, una vez terminado el mes veraniego por excelencia. Más relevante, en cambio, es que el precio medio, esos 109 euros, no solo está un 14,2% por encima del registrado en septiembre de 2019, sino que es el más alto de siempre en un noveno mes de ejercicio.

Ese notable incremento de la tarifa media diaria –la ADR en la jerga del subsector hotelero– evidencia cómo a las empresas no les ha quedado más remedio que subir sus precios para compensar en la medida de lo posible los mayores costes que impone la crisis inflacionaria. Y, a su vez, este aumento de los precios subyace en la mejora del RevPAR. Hay que precisar, eso sí, que la ADR o tarifa media diaria no es más que el resultado de dividir los ingresos del hotel o de la cadena hotelera en un determinado período –en este caso septiembre– por el total de las habitaciones ocupadas. Mientras, el RevPAR es el cociente entre los ingresos y todas las habitaciones disponibles u ofertadas, esto es, con independencia de que estuvieran o no ocupadas en el período en cuestión. El RevPAR o ingreso medio por habitación disponible resulta así un indicador más fiable a la hora de medir el rendimiento de un hotel o de una cadena, y hay que insistir en que los 92 euros del pasado septiembre son la cantidad más alta contabilizada hasta la fecha en ese mes.

Todo lo anterior tiene que ver de forma directa con la recuperación del número de turistas hasta rozar ya las cifras prepandemia.