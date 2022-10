Óscar Izquierdo presidente de Fepeco avisa que la viabilidad de los fondos Next Generation y de las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea están amenazados. Algo muy preocupante, ya que se trata de proyectos llamados a transformar y reconstruir Canarias.

El dinero no está llegando a su destino, es decir, a las empresas, que son las encargadas de ejecutar los proyectos. La falta de iniciativas y de mecanismos para canalizar las partidas provoca que el dinero no llegue a entidades locales, corporaciones, empresas. En el caso concreto de la construcción, desde Fepeco y con la Confederación Nacional de la Construcción, a la cual pertenecemos, instamos al Gobierno de España a aprobar cuanto antes un nuevo Real Decreto Ley de revisión de precios más ambicioso y libre de condicionantes, que no discrimine a la práctica totalidad de las obras e incorpore los precios descontrolados de la energía y otros materiales para detener la sangría de licitaciones desiertas.

Contratos en el aire

En el último año, 2.000 licitaciones públicas en toda España se han quedado sin empresas que acudan. Un agujero de 900 millones que amenaza la viabilidad de los fondos europeos, ya que se están quedando en el aire contratos de hospitales, depuradoras, desaladoras o redes de transporte, entre otras inversiones llamadas a transformar la economía de Canarias y del país.