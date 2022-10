Rabat postula a Dajla para que compita con Canarias como ‘hub’ tricontinental

Los sucesivos Gobiernos de Canarias, sin distinción de colores políticos, han insistido en la oportunidad que tiene el Archipiélago de convertirse en el hub entre África, América y Europa en el Atlántico medio. De convertirse en la tan mentada plataforma tricontinental. Una suerte de zona de tránsito para las mercancías, los servicios y el capital que discurren entre esos tres continentes. La región tiene fortalezas como para que su ya histórica aspiración no sea una quimera: dos grandes puertos en sus dos islas capitalinas, la seguridad jurídica propia de un territorio de la Unión Europea (UE) y un régimen económico y fiscal propio que incluso permite tributar en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo hiperreducido del 4%. Y, además, no tiene competencia en su entorno. O más bien no tenía competencia, porque el panorama ha cambiado a golpe de inversiones. A 500 kilómetros al sur del archipiélago se encuentra Dajla, la capital de lo que para Marruecos es su región de Dajla-Río de Oro y para la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, parte de los territorios ocupados por Rabat. En cualquier caso, y al margen de la cuestión política de fondo, la antigua Villa Cisneros –en ella se arrió por última vez la bandera nacional en el antiguo Sáhara Español– ha experimentado un notable crecimiento económico en los últimos años, un crecimiento que Marruecos quiere apuntalar con una plataforma logística e industrial de primer orden. Canarias ya tiene competencia por convertirse en hub tricontinental.

Los ambiciosos planes de Rabat para Dajla y su región se sustentan en dos grandes proyectos: la autopista que discurrirá de norte a sur del país y el puerto atlántico, o más bien el macropuerto atlántico. Una infraestructura que estará lista hacia 2030 y que si se cumplen las previsiones de Marruecos será el mayor puerto de la zona, incluso mayor que el de Tánger Med, una instalación ya de por sí monstruosa. A los proyectos de la autopista y el macropuerto se añaden otros planes que se ejecutarán en paralelo, entre ellos, y más a corto plazo –con vistas a 2025– está el de potenciar los sectores industrial y logístico, de forma que cuando el puerto atlántico entre en funcionamiento exista ya un ecosistema empresarial bien engrasado. En este sentido, el Centro Regional de Inversiones (CRI) lleva tiempo organizando misiones empresariales para mostrar a potenciales inversores las oportunidades que ofrecen Dajla y el Río de Oro. El éxito de estos encuentros lo muestran las cifras. En los últimos cuatro años –de 2018 a 2021–, la inversión española en el reino alauí rozó los 412 millones de euros. ¿Mucho o poco? Más bien muchísimo. Para hacerse una idea de la magnitud de esa cuantía basta con apuntar que en el cuatrienio inmediatamente anterior –de 2014 a 2017– el capital que viajó de España a Marruecos no llegó a 140 millones. Buena parte de ese sensible incremento tiene que ver precisamente con los atractivos de la región de Dajla-Río de Oro. Atractivos, por cierto, de todo tipo, también fiscales. Las autoridades marroquíes han flexibilizado las condiciones para el acceso al suelo y han reducido la burocracia a la mínima expresión. Ofrecen apoyo y asistencia durante la inversión e incluso dan ayudas extras a los proyectos que muevan más de cien millones de dírhams, esto es, alrededor de 9,5 millones de euros. Y, sobre todo, brindan «incentivos y exenciones fiscales muy favorables», tal como explica el CRI de Dajla-Río de Oro. En otras palabras: las empresas pagan muy pocos impuestos. La inversión de las empresas españolas en el país vecino se ha triplicado en los últimos años Además, y al tratarse de una ciudad y una región en pleno despegue, las facilidades a la inversión se ofrecen en todos los sectores de actividad: agricultura y pesca, acuicultura, energías renovables y también turismo y logística, estos últimos de especial interés para Canarias. De especial interés en doble sentido: por un lado, porque también los empresarios isleños tienen la oportunidad de hacer negocios en un territorio situado a tiro de piedra del Archipiélago y en expansión; y, por otro lado, por lo que la futura Dajla puede arrebatarles a las Islas. Es decir, por la competencia que supondrá tanto en el mercado turístico –a la antigua Villa Cisneros y a su región les sobran playas, aguas azules y paisajes singulares, sin ir más lejos los de las dunas del Sáhara– como en ese papel preponderante en el tránsito entre África, América y Europa. Sobre esto último, la idea inicial es construir una gran zona industrial de entre 25 y 30 hectáreas que irá ampliándose en función de las necesidades. En cuanto al turismo, el plan es que en 2030 haya al menos 5.000 camas y 450.000 plazas aéreas. Que Rabat no va de farol en su apuesta por Dajla-Río de Oro queda de manifiesto con un vistazo a las cifras que maneja su Centro Regional de Inversiones. En solo cinco años, de 2012 a 2017, el PIB de Dajla se duplicó al pasar de menos de 675 millones de euros a casi 1.300 millones. La economía de Dajla en cifras

POBLACIÓN

159.000

Dajla tiene una población de 159.000 habitantes, según las cifras que maneja el Centro Regional de Inversiones de la región de Dajla-Río de Oro. Las autoridades marroquíes calculan que en 2030 ya serán unos 265.000 los residentes en la antigua Villa Cisneros.

PIB

13.508

El Producto Interior Bruto (PIB) de Dajla era en 2017, de acuerdo con los últimos datos oficiales definitivos, de 13.508 dírhams marroquíes, unos 1.300 millones de euros. Esto supone una renta per cápita media de 8.600 euros, más de doble del PIB per cápita medio del reino alauí, que ronda los 3.500 euros.

TURISMO

915

Pese a sus atractivos naturales, Dajla aún no dispone de una planta de alojamiento turístico acorde con sus posibilidades. Con la autopista norte-sur, el macropuerto atlántico y, sobre todo, la mejora de las conexiones aéreas, confían en llegar a 5.000 plazas en 2030.