La pensión media superará por primera vez los mil euros en Canarias en 2023

Los pensionistas canarios cobrarán por primera vez una media de más de mil euros al mes a partir del próximo año. Serán al fin mileuristas. La histórica subida de las pagas anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2023 le reportará a cada pensionista isleño una media de casi 85 euros más en su nómina mensual. Es decir, unos 1.190 euros más al año. No obstante, ese sería el incremento medio para los 324.108 pensionistas residentes en el Archipiélago, si bien las cuantías de las pagas difieren de forma considerable en función del tipo de pensión: jubilación, viudedad, orfandad, favor familiar e incapacidad permanente. Así que todas se revalorizarán alrededor de un 8,5% desde el próximo ejercicio –este porcentaje es el promedio del Índice de Precios de Consumo en los doce meses transcurridos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, con lo que aún puede cambiar ligeramente– pero la subida variará sobremanera según el tipo de pensión que cobre cada beneficiario.

Jubilación

El colectivo de pensionistas más numeroso en la región es, claro, el de los jubilados. Son 195.254 personas que cobran una media mensual de, exactamente, 1.161,89 euros. Están así entre los que menos ingresos perciben de toda España. En su caso –y dando por buena la previsión del 8,5% de promedio anual del IPC que maneja el Ministerio de Hacienda–, el incremento medio será de unos 99 euros al mes. En cifras anuales, esto supone que cada uno de esos más de 195.000 canarios ganará el próximo año –siempre en función de la media– 1.386 euros más que en 2022. Hay que recordar que los pensionistas reciben 14 pagas anuales: las doce mensualidades más dos extras en junio y diciembre.

Viudedad

Otro colectivo numeroso entre los pensionistas isleños es el de los perceptores de la paga de viudedad. O más bien el de las perceptoras de la paga de viudedad, ya que la mayoría de los beneficiarios de este tipo de prestación –más del 90%, más de nueve de cada diez– son mujeres. Además, Canarias es una de las Comunidades Autónomas donde las pensiones de viudedad tienen mayor peso en el total, un hecho que es resultado de esas décadas en las que la mujer tenía que renunciar a una carrera laboral propia para atender a la familia. El caso es que 61.053 personas cobran esta prestación social en el Archipiélago, una media de 735,77 euros al mes. La subida antiinflación que el Gobierno central incluye en los presupuestos generales del Estado para 2023 se traducirá en un incremento medio mensual para este colectivo de unos 62 euros y 50 céntimos. Es decir, en torno a 875,5 euros más al año.

Incapacidad permanente

Entre esos 324.108 pensionistas que hay en las Islas, 49.334 son perceptores de la paga por incapacidad permanente. Son esas personas que no están en condiciones de trabajar por motivos de salud. Más exactamente son personas que ya no están en condiciones de trabajar pero que lo hicieron el tiempo suficiente para ganarse el derecho a recibir una prestación contributiva.

Cobran una media de 980,43 euros al mes, siempre según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de modo que la revalorización del 8,5% –la mayor de la historia pese a que la economía occidental está abocada a una fuerte ralentización, cuando no directamente a la recesión– les reportará alrededor de 83 euros mensuales más. Unos 1.162 euros más al cabo del año.

Orfandad

Una de las pensiones contributivas menos conocidas es la de orfandad, con la que el Estado trata de paliar el desamparo económico en que quedan los hijos tras la muerte de uno o ambos progenitores. La recibe en Canarias un total de 16.089 personas, cada una de las cuales ingresa una media mensual de 412,88 euros. Se trata de una suma pequeña, si bien hay que puntualizar que la pensión de orfandad es compatible con el trabajo y también con la paga por viudedad –siempre bajo determinados requisitos–. En este caso, la revalorización media será de 35 euros al mes, esto es, de 491 euros al año.

Favor familiar

El último tipo de pensión contributiva es la de favor familiar, que se concede a quienes convivieran y dependieran económicamente de un fallecido. Hay 2.378 beneficiarios en el Archipiélago, y perciben al mes una media de 623,39 euros. La mensualidad se incrementará en su caso en 53 euros, con lo que ingresarán unos 742 euros más al año.

No contributivas

Las anteriores son todas las pensiones contributivas, es decir, las que reciben quienes cotizaron a la Seguridad Social al menos durante 15 años, siempre que, además, dos de esos años estén dentro de los 15 inmediatamente anteriores al retiro. No obstante, el estado del bienestar prevé otra gran modalidad de pensión en favor de quienes no cumplen los mínimos para ganarse el derecho a percibir una prestación contributiva. Se trata de las pensiones no contributivas, que en las Islas tienen un total de 42.120 beneficiarios. Estas prestaciones también se revalorizarán el próximo año en función del IPC.

PNC de jubilación

La Prestación No Contributiva (PNC) de jubilación la cobran en la Comunidad Autónoma 24.246 personas. Ingresan cada mes una media de 523,5 euros, una cantidad asistencial que nada tiene que ver con la nómina media de los jubilados que sí aportaron lo suficiente al sostenimiento del Estado como para percibir una pensión contributiva. La paga de estos más de 24.000 isleños aumentará en 2023 en 44 euros y 50 céntimos, es decir, en 623 euros al año –los beneficiarios de las PNC también cobran dos extras–.

PNC de invalidez

El otro tipo de pensión no contributiva es el de invalidez, que cuenta en la región con 17.874 perceptores. Cada uno de ellos recibe una media mensual de prácticamente 537 euros, una cantidad que se incrementará en casi 46 euros desde el año próximo. Serán así 639 euros más a lo largo de 2023.

Ingreso Mínimo Vital

No solo las pensiones –las contributivas y las no contributivas– se revalorizarán el próximo año en función del IPC. También lo hará el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el subsidio que la Seguridad Social abona a quienes carecen de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas. De entrada, y esto es algo que el Gobierno ya había anunciado antes de los presupuestos generales del Estado, porque si el perceptor encuentra un trabajo, esta nueva circunstancia en ningún caso dará lugar a un recorte de la ayuda –salvo que la nómina, claro, sea suficiente por sí sola para cubrir las necesidades fundamentales–. Pero, además, la ministra Yolanda Díaz ha avanzado que el IMV «aumentará en los mismos términos que las pensiones», o lo que es lo mismo: que en adelante queda también vinculado a la inflación. En Canarias hay 23.860 familias beneficiarias del ingreso mínimo, familias integradas por más de 50.000 personas.

Iprem

Hay también que subrayar que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –el Iprem, que es el índice a partir del cual se calculan los importes de la mayoría de las ayudas sociales en España– se incrementará desde el próximo 1 de enero hasta los 600 euros. En la actualidad está en 579 euros mensuales, su máximo histórico. Cuanto más suba el Iprem, más subirán los subsidios y ayudas públicos.