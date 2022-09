Sánchez Llibre: "Sin pacto de rentas habrá una fractura social como en la crisis del 2008"

¿Le ha llamado alguna empresa para decirle que se irá a Andalucía?

No, los empresarios catalanes ya son suficientemente inteligentes para saber donde tienen que invertir. Con esos llamamientos lo que está creando el señor Moreno Bonilla es un conflicto territorial que no es necesario. Foment está a favor de la supresión del impuesto de patrimonio, porque es confiscatorio. Nos hubiera gustado que el Govern de la Generalitat de Cataluña hiciera lo que ha hecho Ayuso o Moreno Bonilla. Pero no son las formas.

En los últimos años se marchan más empresas de Catalunya de las que llegan. ¿Es por un tema de impuestos?

Las deslocalizaciones que se han producido por impuestos obedecen a patrimonios individuales. La fuga masiva de grandes y medianas compañías en cambio no fue por el tema impositivo, fue por el 'procés'.

¿Si quitaran el impuesto de patrimonio volverían esas empresas?

Probablemente volverían los patrimonios de las personas físicas que se deslocalizaron. Ahora bien, si se suprimiera ese impuesto favorecería el emprendimiento de nuevos negocios y la llegada de inversiones internacionales ligadas a la innovación. Muchos de ellos enfocados a las ‘start-ups’, que posteriormente se transformarán en los unicornios [empresa valorada en más de 1.000 millones de dólares] del mañana.

¿Cree que el PP promueve una guerra fiscal entre autonomías?

El PP lo que está haciendo es cumplir legítimamente con su programa electoral aplicando la ley, que lo permite. El Govern de Catalunya debería hacer lo mismo: eliminar todos aquellos impuestos que son confiscatorios y promueven la deslocalización, no de empresas, sino de patrimonios individuales.

Otro impuesto que baraja el Gobierno es uno extraordinario sobre las grandes fortunas

A falta de conocer los detalles, consideramos este impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas atenta contra el artículo 31.1 de la Constitución porque seria un impuesto confiscatorio. Además, entiendo que en momentos graves como los que atraviesa la economía española es una irresponsabilidad. No va en la dirección de una fiscalidad competitiva.